Hoa hậu Đại sứ Mai Hải Hà: Nhiều cơ hội kinh doanh bất động sản đến với tôi sau danh vị

Trong đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025 tại mảnh đất “Kinh kỳ, phố Hiến”, nữ doanh nhân “chủ nhà” - Mai Hải Hà đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ “nặng ký” để chạm tay đến chiếc mũ miện tiara cao quý cùng ngôi vị Tân Hoa hậu Đại sứ. Bên cạnh đó, cô còn “ẵm” giải thưởng phụ “Người đẹp áo dài”. Người đẹp hiện là Giám đốc một Công ty Bất động sản tại Vinhomes.

Doanh nhân Mai Hải Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025 đầy cảm xúc.

Kể từ khi bước nhân vào “nhà chung” Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025, Mai Hải Hà đã chứng minh được vì sao cô lại được nhận nhiều sự quan tâm và được BTC đánh giá rất cao. Người đẹp đến từ Hưng Yên đã thể hiện một phong độ vượt trội từ đêm thi Bán kết đầy cảm xúc hay ý nghĩa hơn với tấm lòng nhân ái khi cô đấu giá thành công trang phục áo dài trong đêm Gala Thiện nguyện để rồi cuối cùng, bùng nổ với màn trình diễn xuất thần trong đêm thi Chung kết.

Đặc biệt, phần thi ứng xử thông minh và truyền tải được nhiều thông điệp ý nghĩa đã chiếm trọn tình cảm của Ban giám khảo và người hâm mộ.

Trong bộ ảnh mới đuợc thực hiện sau đăng quang, Hoa hậu Đại sứ Mai Hải Hà xuất hiện với nhan sắc thăng hạng với vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết. Trải qua một tuần với vô vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau, Hoa hậu Mai Hà bộc bạch: “Giây phút đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại sứ của Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025 là khoảnh khắc đắt giá và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mìnhh.

Nhan sắc của Hoa hậu Đại sứ Mai Hà trong bộ ảnh mới.

Cô bày tỏ trân trọng và biết ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã ủng hộ hà trong suốt hành trình đăng quang. Gánh trên vai một sứ mệnh mới, Mai Hà hy vọng và cũng tin tưởng rằng, mình sẽ hoàn thành trọng trách một cách tốt nhất”.

“Những ngày vừa qua là những ngày mà Mai Hà được sống trong hạnh phúc, đã có rất nhiều người gọi điện đến chia vui cùng Mai Hà, đó là điều Mai Hà vô cùng trân quý. Danh hiệu Hoa hậu Đại sứ đã giúp Mai Hà xây dựng và chăm sóc hình ảnh bản thân một cách khoa học, để ghi điểm trong mắt mọi người. Bên cạnh đó, cũng đã giúp Mai Hà kết nối với nhiều khách hàng và mở ra cơ hội hợp tác mới trong và ngoài nước. Mọi thứ cứ đến với Mai Hà cứ như là trong giấc mơ vậy”. Hoa hậu Mai Hà chia sẻ.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025 - Miss VietNam Business 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 21/2/2025.

Là một Hoa hậu Đại sứ, Mai Hà biết mình đang và sẽ là người truyền cảm hứng cho những bạn trẻ đang theo đuổi ước mơ. Mai Hà sẽ bắt tay vào việc thực hiện các dự án thiện nguyện hỗ trợ trẻ em nghèo, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa để các em có cơ hội đến trường. Bên cạnh đó, Mai Hà cũng mong muốn tham gia vào các dự án bảo vệ môi trường để gìn giữ sự bền vững của hành tinh xanh.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam bản quyền được Cục Bản quyền Tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận Quyền Tác giả theo số: 865/2019/QTG cho Hãng Truyền thông Topstar Entertainment. Chủ tịch Hoa hậu Đặng Gia Bena cho biết thành công của mùa giải thứ Bảy năm nay tô đậm thêm dấu ấn của một cuộc thi nhan sắc chính thống dành cho các nữ doanh nhân.