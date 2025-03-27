Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2025 chính thức khởi động

Đồng hành cùng đấu trường sắc đẹp quốc tế, FLC Hotels & Resorts vinh dự trở thành Nhà tài trợ vàng của mùa giải năm nay, tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu cho các sự kiện quốc tế.

Họp báo công bố khởi động cuộc thi

Chia sẻ tại buổi họp báo, bà Trần Thị Kim Qui, Phó tổng Giám đốc FLC Hotels & Resorts cho biết, với vai trò là một thương hiệu trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp, FLC Hotels & Resorts luôn mong muốn đồng hành cùng địa phương trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của tỉnh nhà.

Thông qua các sự kiện và cuộc thi tầm cỡ, những giá trị bản sắc địa phương sẽ được tôn vinh, lan tỏa mạnh mẽ đến du khách trong và ngoài nước, từ đó góp phần nâng cao vị thế điểm đến và thúc đẩy tăng trưởng du lịch của tỉnh Bình Định".

FLC Hotels & Resorts là nhà tài trợ vàng của Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2025

Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 16/6. Trong đó, các vòng thi phụ diễn ra từ 9 - 11/6 và vòng thi bán kết vào ngày 12/6 tại FLC Quy Nhơn; vòng chung kết xếp hạng vào ngày 14/6 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn.

Các thí sinh nữ, nam được tuyển chọn đến từ các nước trong khu vực và thế giới, sẽ là đại sứ về nét đẹp hình thể và thể thao cho đất nước mình. Qua đó gắn kết thế hệ trẻ trên toàn cầu theo tiêu chí “Trẻ trung - Năng động - Khoẻ khoắn - Hiện đại” theo chủ đề ‘Cùng nhau tỏa sáng – All To Shine’.

Đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường này chính là cặp đôi quán quân Siêu mẫu thể hình Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Phi Khanh và Nguyễn Tiến Đạt.