FLC Hotels & Resorts ‘cháy phòng’ dịp lễ 30/4 - 1/5, sẵn sàng cho mùa hè du lịch bùng nổ

Công suất phòng ấn tượng tại loạt điểm đến trọng điểm

Trong 4 ngày nghỉ lễ, các khu nghỉ dưỡng của FLC tại Sầm Sơn, Hạ Long, Quy Nhơn và Vĩnh Phúc đều ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Riêng FLC Sầm Sơn đạt gần 5.000 lượt khách, với 804 phòng khách sạn và biệt thự hoạt động hết công suất. Đây là điểm đến nổi bật của khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ nhờ lợi thế vị trí, hạ tầng đồng bộ và không gian biển lý tưởng cho kỳ nghỉ gia đình.

FLC Hotels & Resorts đạt công suất phòng trên 90% dịp lễ 30/4 - 1/5, mở đầu mùa du lịch hè đầy khởi sắc.

Bà Trần Thị Kim Qui, Phó Tổng Giám đốc Thường trực FLC Hotels & Resorts cho biết, để đáp ứng nhu cầu du khách trong dịp cao điểm, hệ thống đã chủ động lên kế hoạch chuẩn bị từ sớm. Chúng tôi đã xây dựng phương án vận hành chi tiết, tăng cường nhân sự, nâng cao chất lượng dịch vụ và tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa – giải trí phù hợp với nhiều nhóm khách. Mục tiêu là mang đến kỳ nghỉ trọn vẹn, thoải mái và đáng nhớ cho du khách.

Trải nghiệm lễ hội đặc sắc, dịch vụ đa dạng cho mọi lứa tuổi

Không chỉ chú trọng lưu trú, FLC còn đầu tư xây dựng không khí lễ hội sôi động tại các khu nghỉ dưỡng với hệ thống trang trí cờ hoa, sắc đỏ sao vàng, băng rôn, ánh sáng nghệ thuật, tạo nên không gian rực rỡ, đậm chất Việt.

Chuỗi hoạt động dịp lễ tại FLC bao gồm: Tiệc buffet cao cấp với hơn 70 món ăn đặc trưng vùng miền; Màn trình diễn cắt cá ngừ đại dương, biểu diễn ban nhạc live; các hoạt động thiếu nhi: thi vẽ, đua thảm, đi trên giấy và đêm nhạc DJ ngoài trời với ưu đãi đồ uống theo chủ đề.

FLC Sầm Sơn ghi nhận gần 5.000 lượt khách chỉ trong 4 ngày, với hơn 804 phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng đạt công suất gần 100%.

Chị Lê Khánh (Hà Nội), một du khách lưu trú tại FLC Sầm Sơn chia sẻ: “Gia đình tôi chọn FLC vì không gian đẹp, dịch vụ tốt và đặc biệt là nhiều hoạt động giải trí cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đây đúng nghĩa là kỳ nghỉ chất lượng.”

FLC Safari – Trải nghiệm thiên nhiên hấp dẫn tại Quy Nhơn

Tại FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn, lượng khách tham quan cao điểm đạt 1.500 lượt/ngày. Du khách đặc biệt yêu thích các hoạt động tương tác như cho thú ăn, câu cá sấu, chụp ảnh cùng chim vẹt, đạp vịt và khám phá vườn hoa nhiệt đới.

Anh Lê Văn Thịnh (TP.HCM) chia sẻ: “Đây là lần thứ ba gia đình tôi trở lại FLC Quy Nhơn. Các con tôi rất hào hứng với khu Safari, đặc biệt là được tiếp xúc gần gũi với động vật. Đây là điểm đến kết hợp nghỉ dưỡng và giáo dục trải nghiệm rất tuyệt vời.”

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của du lịch nội địa.

Thành công trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường du lịch nội địa. Với lợi thế hạ tầng hiện đại, dịch vụ tiêu chuẩn và chiến lược làm mới trải nghiệm, FLC Hotels & Resorts đang từng bước khẳng định vai trò là hệ thống nghỉ dưỡng hàng đầu, đáp ứng đa dạng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế.

Tiếp nối đà tăng trưởng, FLC sẽ triển khai chuỗi chương trình ưu đãi hè, sự kiện giải trí quy mô lớn cùng các sản phẩm du lịch sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến đa trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa.