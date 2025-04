Thanh Hóa: Động thổ dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên

Lễ động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên đánh dấu bước đi đầu tiên, trong hành trình phát triển một điểm đến văn hóa - tâm linh tầm cỡ thế giới nhất định phải đến một lần trong đời.

Dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên với tên gọi “Huyền tích Am Tiên- Legend of Am Tiên” được triển khai tại khu vực núi Nưa, thuộc quần thể danh thắng đền Nưa - động Am Tiên, địa danh gắn liền với cuộc khởi nghĩa hào hùng của Bà Triệu.

Nơi đây, cùng với núi Bà Đen (Tây Ninh) và núi Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), được ghi nhận là một trong ba huyệt đạo thiêng của nước Việt Nam, nơi khí thiêng hội tụ, trời đất giao hòa.

Phối cảnh dự án Huyền tích Am Tiên tôn vinh giá trị văn hóa lịch sử.

Vị trí đặc biệt này đưa Huyền tích Am Tiên trở thành một dự án có sứ mệnh vô cùng thiêng liêng: tôn vinh và gìn giữ giá trị văn hoá lịch sử mà hiền nhân để lại cho các thế hệ mai sau; đồng thời cũng là nơi để thế hệ mai sau tưởng nhớ các bậc hiền nhân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới công lao của những người đã dựng xây mảnh đất này.

Với tổng diện tích hơn 350 ha, dự án gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 là Khu dịch vụ thương mại và cáp treo quy mô 31,74 ha, tổng mức đầu tư 2.969 tỷ đồng; Giai đoạn 2 sẽ triển khai Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa quy mô 58,62 ha, tổng mức đầu tư 9.634 tỷ đồng; Giai đoạn 3 hình thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô 295,64 ha, tổng mức đầu tư 22.429 tỷ đồng.Trong đó, giai đoạn 1 sẽ kiến tạo 2 trên tổng số 4 tuyến trong hệ thống cáp treo 1 dây, tạo tuyến giao thông trục xương sống kết nối toàn bộ các hợp phần quan trọng của dự án, từ chân núi lên đến khu vực chân tượng Phật. Tuyến 1 dài 1,2km, tuyến 2 dài 1,5 km, đưa du khách băng qua những cánh rừng xanh, với điểm nhấn kiến trúc là nhà ga cáp treo lấy cảm hứng từ nón lá, mái đình, họa tiết áo dài.

Giai đoạn 1 dự kiến đưa tuyến cáp treo vào vận hành năm 2027. Ảnh phối cảnh

Ở giai đoạn 2, dự án sẽ được hoàn thiện với Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa, cũng là trung tâm của Quần thể dự án, mang tới du khách một không gian hành hương chiêm bái, thiền định với điểm nhấn tâm linh mang tính biểu tượng là tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai bằng đồng mạ bạc lớn nhất thế giới. Cao 167,5m bao gồm cả khối đế, tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai được tạo tác bởi hàng trăm nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng của Việt Nam. Tôn tượng Phật khổng lồ cũng hứa hẹn sẽ là một kiệt tác nghệ thuật Phật giáo, là lý do khiến du khách phải đến với Am Tiên.

Dưới tôn tượng là mái vòm Hoa sen trắng -White Lotus Dome - trung tâm cầu nguyện, không gian trình diễn nghệ thuật mapping. Bên cạnh là Tháp Cầu Nguyện cao 35 mét với hệ thống 300 lỗ sáo ngân vang theo gió, tạo trải nghiệm “thiền trong chuyển động”.

Không gian chuyển tiếp giữa tượng Phật và mái vòm đặt một hồ cá Koi quy mô lớn, với hơn 3.000 cá Koi trắng - biểu tượng của sự kiên định, thuần khiết và trường thọ trong văn hóa Nhật Bản và cũng mang ý nghĩa như một “giếng rửa bụi trần”, trước khi du khách bước vào hành trình chiêm bái trong quần thể.

Lễ động thổ diễn ra tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bên trong “khu du lịch tâm linh trắng” là không gian Manda-Land, thiết kế theo triết lý ngũ hành của Phật giáo Kim Cương thừa. Tại đây, du khách có thể thắp hương tại 24 trụ Bonji xoắn ốc, thanh tẩy tại giếng nước mandala, hành hương quanh Huyệt Đạo linh thiêng, lắng nghe rừng chuông gió ngân vang, và chiêm ngưỡng biểu tượng chim Hạc cùng dải cờ ngũ sắc tượng trưng cho trí tuệ và tinh thần Phật giáo. Không gian này mở rộng chiều sâu thiền định và tâm linh cho toàn bộ quần thể.

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng sẽ được triển khai trong giai đoạn 3, nổi bật với “Làng huyền tích”, tái hiện hình tượng Bà Triệu qua điêu khắc, biểu tượng voi trắng, chiêng đồng, trống trận…

Ngoài ba hợp phần chính, dự án còn tích hợp các không gian lễ hội, sân khấu nghệ thuật có mái che như VẠC Theatre, cầu ánh sáng Chim Lạc, cổng Đồng Hồ mặt trời tích hợp trình chiếu tương tác, bức tường gốm khắc họa tám giai đoạn trong cuộc đời Đức Phật, hay các ngôi chùa mang mái vòm lá tre, gạch đất nung, ngói mũi hài…

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group.

Toàn bộ dự án Huyền tích Am Tiên sẽ được hoàn thiện trong khoảng thời gian từ năm 2027 - 2030. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ đưa tuyến cáp treo vào vận hành vào năm 2027. Giai đoạn 2 Sun Group phấn đấu hoàn thiện hạng mục tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục triển khai song song, hướng tới cán đích đồng loạt vào năm 2030.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá "Đây là sự kiện có ý nghĩa khẳng định tiềm năng, thế mạnh và kết quả quan trọng trong nỗ lực phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh để phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hệ sinh thái du lịch của Sun Group tại xứ Thanh đã và đang không ngừng hoàn thiện với các trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, đưa Thanh Hóa tiến vượt bậc để trở thành thủ phủ du lịch mới của Việt Nam.”

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết: “Dự án Am Tiên được Sun Group đặt tâm huyết và xem như một sứ mệnh văn hóa. Bởi đây không đơn thuần là việc đánh thức một vùng đất linh thiêng, mà là kiến tạo một trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh mang tầm vóc quốc tế. Với Sun Group, mỗi công trình là một cam kết dài hạn đồng hành cùng địa phương, không chỉ nâng tầm điểm đến, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch - văn hóa bền vững. Chúng tôi tin rằng, từ Am Tiên, Thanh Hóa sẽ có thêm một biểu tượng mới, để vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.”