Hà Nội khai mạc Hội chợ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam 2025

Hội chợ được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Với quy mô 120 gian hàng, hội chợ thu hút sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp, trưng bày các sản phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng, nguồn gốc, định hướng xuất khẩu, sản phẩm đã xuất khẩu hoặc đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm trưng bày tại hội chợ nằm trong nhóm các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của thành phố Hà Nội như nông sản gồm gạo, chuối sấy, cà phê, hoa quả sấy lạnh, hoa quả, hạt điều…; thực phẩm gồm đường, nước mắm, cà phê đóng gói, trà, sản phẩm đóng hộp đông lạnh, mỳ gạo, miến dong, yến…; thủ công mỹ nghệ gồm gốm sứ, sơn mài cao cấp, mây tre đan xuất khẩu, đồ sừng, đồ da, đồ đồng, tranh thêu…; sản phẩm may mặc, lụa tơ tằm; các mặt hàng gạch, ngói, thiết bị nội thất…

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, hội chợ năm nay tổ chức khu không gian chung giới thiệu sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu, khu vực giao thương trực tiếp - trực tuyến (livestream), khu kết nối doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đã tăng trưởng mạnh, nhưng để đạt mục tiêu bền vững, các doanh nghiệp cần tiếp tục mở rộng thị trường bên cạnh việc khai thác các thị trường truyền thống như ASEAN, Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Theo ông Hiệp, Hội chợ Thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam 2025 là cơ hội để doanh nghiệp kết nối với đối tác, nhà nhập khẩu, phân phối và tham tán thương mại; đồng thời quảng bá sản phẩm, tiêu thụ hàng hóa đến người tiêu dùng, góp phần khẳng định thương hiệu Việt.

“Hội chợ là hoạt động thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp trong đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Hội chợ diễn ra từ ngày 21 - 24/8 tại Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội.