Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cùng đông đảo doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân, chủ thể OCOP và du khách.

Hội chợ nhằm hỗ trợ cho các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nông thôn, nghệ nhân trưng bày và giới thiệu, quảng bá sản phẩm lưu niệm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu, đậm đà bản sắc văn hóa của các làng nghề truyền thống của Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Thùy Linh

Đồng thời thu hút khách tham quan, giao dịch với các đơn vị trưng bày, giới thiệu sản phẩm; phục vụ khách du lịch trong, ngoài nước đến Thủ đô hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025); tạo ấn tượng đến khách tham quan trong nước và quốc tế về hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Ngàn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình - Thành phố sáng tạo”.

Hội chợ được chia thành nhiều phân khu: không gian triển lãm sản phẩm OCOP; khu trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu; khu vực dành cho các nghệ nhân thao diễn nghề truyền thống; khu tương tác trải nghiệm dành cho khách tham quan; cùng các không gian văn hóa nghệ thuật mang đậm chất Hà Nội.

Hội chợ quy tụ nhiều sản phẩm làng nghề nổi tiếng như gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, may áo dài truyền thống Trạch Xá, khảm trai Chuyên Mỹ, thêu ren Quất Động… Hầu hết các sản phẩm làng nghề đều mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa Việt, vừa tinh xảo về thẩm mỹ, vừa bền vững về giá trị sử dụng; nhiều sản đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu, Mỹ.

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong nhấn mạnh: “Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025 thể hiện sự đồng hành của UBND TP. Hà Nội trong việc kiến tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, hiệu quả, phát triển bền vững cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, các làng nghề của TP. Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Thông qua Hội chợ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghệ nhân, thợ giỏi, hàng thủ công mỹ nghệ có nhiều cơ hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu đến công chúng, khách hàng trong nước và quốc tế”.