Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng mới

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hà Nội tại Diễn đàn “Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam 2025” được Sở Công Thương TP. Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức chiều 25/6. Diễn đàn là một hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ Năng lượng - Môi trường Hà Nội năm 2025 (ENTECH HANOI 2025).

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng phát biểu khai mạc diễn đàn.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, sự đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu về năng lượng trong năm 2024: Tổng năng lượng tiết kiệm của toàn thành phố đạt 148,4 kTOE đạt 1,67% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu, trong đó lượng điện tiết kiệm là 537,39 triệu kWh, tương đương 2,3% điện thương phẩm.

Tổng công suất điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đã lắp đặt trên địa bàn Hà Nội là 102,928MWp; vận hành ổn định 2 tổ máy phát điện, tổng công suất 60MW, tích cực triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện rác Seraphin; ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại với 3.387 khách hàng hoạt động sản xuất lớn với tổng công suất tiết giảm đăng ký đạt 212,9MW.

Để đạt được những thành tựu này, theo ông Nguyễn Đình Thắng, lãnh đạo Hà Nội đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Công Thương chủ trì triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, sản xuất thông minh; các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý nhu cầu điện, thúc đẩy phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo; khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện dự án điện rác, điện sinh khối, các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án ĐMTMN...

Các diễn giả chia sẻ ý kiến tại phiên thảo luận.

Tại diễn đàn, các chuyên gia đánh giá Việt Nam hiện đang đối mặt với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, nhu cầu điện năng sẽ tăng trưởng khoảng 8-10%/năm trong những năm tới, bên cạnh vấn đề về nguồn năng lượng hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt đang dần cạn kiệt và gây hại cho môi trường, điều này đặt ra thách thức lớn trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và bền vững, đồng thời làm gia tăng áp lực phải tìm kiếm các giải pháp năng lượng thay thế. Do đó, chuyển dịch năng lượng không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Với những thách thức nêu trên, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương và chính sách quan trọng để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu để đưa Việt Nam phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết cũng nhấn mạnh, việc phát triển hạ tầng, nhất là năng lượng mới, năng lượng sạch và bảo đảm an ninh năng lượng là điều kiện nền tảng để phát triển khoa học, công nghệ và các ngành công nghiệp chiến lược của đất nước.

Ngày 18/6/2025, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một bước ngoặt, định hướng tăng cường đầu tư và áp dụng các hình thức huy động nguồn lực để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2025 (ENTECH HANOI 2025) diễn ra từ ngày 25/5 - 27/6/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). ENTECH HANOI 2025 được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam; Bộ Môi trường Hàn Quốc; TP. Busan (Hàn Quốc).

Hội chợ tập trung giới thiệu các sản phẩm, công nghệ thuộc lĩnh vực năng lượng và môi trường, thu hút sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp của trong nước và quốc tế, được Bộ Công Thương đánh giá là hội chợ triển lãm lớn nhất toàn quốc trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.