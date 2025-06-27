Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng năng lượng?

Ngày 24/6 tại Hà Nội, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với các bên liên quan cùng sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức "Diễn đàn nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu".

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp ngành năng lượng nhằm thảo luận giải pháp phát triển bền vững ngành năng lượng và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước.

Việt Nam có lợi thế trong chuyển đổi năng lượng

Với vị trí địa lý chiến lược, đường bờ biển dài, khí hậu thuận lợi, Việt Nam có nhiều điều kiện phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, năng lượng sinh khối - các nguồn đang là trọng tâm trong chiến lược năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh đó, Việt Nam nằm gần các trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng thiết bị lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, dễ dàng kết nối với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Những năm gần đây, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững. Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020, của Bộ Chính trị, “về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đã xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về chuyển dịch năng lượng thời gian tới. Quyết định số 1658/QĐ-TTg, ngày 1/10/2021, của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050, cũng đặt ra các mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh đến năm 2030 và năm 2050.

Tại COP26 và COP28, Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 - một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chuyển đổi xanh. Đặc biệt, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh vừa được ban hành mới đây cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phát triển năng lượng sạch.

Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội, Việt Nam cần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics và hạ tầng số; hợp tác sâu hơn với các quốc gia và doanh nghiệp quốc tế trong nghiên cứu, sản xuất và đào tạo; thúc đẩy tài chính xanh, huy động vốn tư nhân và nguồn lực quốc tế.

Huy động nguồn lực và tài chính xanh

Theo TS. Ngô Đức Lâm - nguyên Phó viện trưởng Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, quá trình chuyển dịch năng lượng mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng năng lượng. Để đạt mục tiêu hơn 183.000 MW công suất nguồn điện vào năm 2030 và xây dựng hệ thống truyền tải tương ứng, Việt Nam cần khoảng 200 tỷ USD đầu tư trong 10 năm tới - tức trung bình 20 tỷ USD/năm.

Quang cảnh diễn đàn.

Với quy mô đầu tư lớn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không thể gánh vác một mình. Việc xã hội hóa đầu tư là tất yếu, tạo cơ hội cho các tập đoàn dầu khí, than, cũng như các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cạnh tranh trong chuỗi giá trị.

Đặc điểm phân tán của năng lượng tái tạo phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, với quy mô đầu tư linh hoạt và thời gian triển khai nhanh. Nhà nước cũng đã ban hành chủ trương xã hội hóa ngành năng lượng, thúc đẩy tư nhân tham gia đầu tư và vận hành hệ thống điện.

Theo PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Việt Nam cần sớm ban hành Chiến lược tài chính xanh toàn diện, ưu tiên phát hành trái phiếu xanh, tín dụng xanh, cơ chế bảo lãnh tín dụng và trợ cấp lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hướng tới tương lai năng lượng sạch

Tại diễn đàn, đại diện Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chia sẻ, doanh nghiệp đang từng bước chuyển đổi nhiên liệu trong sản xuất, thí điểm đốt than kèm sinh khối và nghiên cứu sử dụng hydro, amoniac. Đồng thời, TKV triển khai hệ thống điện mặt trời nổi và tích hợp để tăng tỷ trọng sử dụng năng lượng sạch.

EVN cũng tăng cường năng lực dự báo năng lượng tái tạo thông qua công nghệ, dữ liệu và công cụ dự báo tiên tiến, nhằm đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia.

Theo các chuyên gia, để doanh nghiệp Việt vươn lên trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách nhà nước, đầu tư tư nhân và hỗ trợ quốc tế, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao vị thế ngành năng lượng Việt Nam trên bản đồ thế giới.