Đây là nhận định được đưa ra tại Diễn đàn “Thực hiện hóa nền kinh tế hydrogen Việt Nam – từ tầm nhìn đến hành động” do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tổ chức ngày 24/6, với sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

TS. Mai Duy Thiện – Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam.

Tại Việt Nam, năm 2024 Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đây được xem là bước đi chiến lược thể hiện cam kết mạnh mẽ trong chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh. Hydrogen không chỉ là tương lai của ngành năng lượng mà còn là chìa khóa cho sự phát triển bền vững và phát thải ròng bằng 0.

Tuy nhiên, từ “tầm nhìn” đến “hành động” là một hành trình cần sự đồng lòng, kết nối, sáng tạo và hợp tác giữa tất cả các bên: từ Chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế đến các viện nghiên cứu, trường đại học và toàn xã hội.

Chính vì vậy, theo TS. Mai Duy Thiện - Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam, diễn đàn hôm nay được tổ chức với mong muốn trở thành nền tảng đối thoại mở, nơi hội tụ tiếng nói của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp tiên phong để cùng nhau chia sẻ góc nhìn, cập nhật xu hướng, tháo gỡ những rào cản và cùng nhau kiến tạo lộ trình hành động cụ thể cho sự phát triển nền kinh tế hydrogen tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thạo, Trưởng phòng công nghệ, Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện - Điện hạt nhân, Viện Năng lượng chia sẻ tại Diễn đàn.

Sau hơn 1 năm triển khai Chiến lược năng lượng hydrogen, Việt Nam đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án hiện chủ yếu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhưng bước đầu cho thấy tiềm năng lớn trong phát triển sản xuất hydrogen từ nguồn năng lượng tái tạo và các quá trình có thu giữ carbon.

Công suất sản xuất hydrogen từ quá trình sử dụng năng lượng tái tạo và các quá trình khác có thu giữ carbon cơ bản đạt mục đề ra trong giai đoạn đến năm 2030 (đạt khoảng 100 - 500 nghìn tấn/năm).

Theo ông Đặng Hải Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương, hiện nay, hydrogen sản xuất trong nước chủ yếu vẫn từ quá trình lọc hóa dầu và sản xuất phân đạm (hydrogen xám và hydrogen nâu) để phục vụ cho chính hoạt động của các ngành công nghiệp này với tổng khối lượng sản xuất đạt khoảng 500 nghìn tấn/năm.

Về chi phí sản xuất hydrogen xanh, PGS. Phạm Hoàng Lương, giảng viên cao cấp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam cho biết, nhờ sự phát triển của công nghệ và giảm giá điện tái tạo, chi phí sản xuất hydrogen đã có xu hướng giảm đáng kể, tạo cơ hội cạnh tranh cho hydrogen trong tương lai gần. Đặc biệt, quá trình chuyển dịch năng lượng hiện nay đặt ra yêu cầu cao về độ ổn định và đa dạng hệ thống cung cầu năng lượng, trong đó hydrogen đóng vai trò then chốt.

Toàn cảnh diễn đàn.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp năng lượng hydrogen, theo ông Đặng Hải Anh, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng cơ chế, chính sách; khoa học công nghệ; phát triển nhân lực; hợp tác quốc tế; xúc tiến đầu tư; chuyển đổi nguyên, nhiên liệu của các quá trình sản xuất, chế biến sang sử dụng hydrogen; nâng cao ứng dụng của hydrogen… nỗ lực để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đã trình bày những tham luận chuyên sâu như: “Chiến lược năng lượng hydrogen của Việt Nam” (ông Đặng Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương); “Phát triển hydrogen xanh ở Việt Nam – Cơ hội, thách thức và hội nhập quốc tế” (ông Nguyễn Văn Thạo, Trưởng phòng công nghệ, Trung tâm Tư vấn nhiệt điện – điện hạt nhân, Viện Năng lượng”; “Chi phí sản xuất hydrogen xanh” (PGS. Phạm Hoàng Lương, giảng viên cao cấp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam); “Tình hình phát triển công nghệ hydrogen/amonia xanh và chiến lược trình diễn tại Hàn Quốc” (GS. Byoung-Hwa Lee, Viện Nghiên cứu năng lượng sạch Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc)...