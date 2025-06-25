Khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2025

ENTECH HANOI 2025 được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam; Bộ Môi trường Hàn Quốc; TP. Busan (Hàn Quốc).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ENTECH HANOI 2025.

Hội chợ thu hút 204 công ty đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản. Riêng Hàn Quốc có 90 công ty tham dự. Với tổng diện tích 4.389 mét vuông, hội chợ có trên 250 gian hàng giới thiệu những công nghệ mới nhất về môi trường và công nghệ năng lượng.

ENTECH HANOI 2025 được kỳ vọng sẽ tạo môi trường giao thương sôi động, hợp tác kinh doanh về lĩnh vực hiệu quả năng lượng – môi trường cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu tại ENTECH HANOI 2025, ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, ENTECH 2025 sẽ giúp các doanh nghiệp Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, có hàm lượng chất xám cao và công nghệ sạch trong lĩnh vực năng lượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc gian hàng tại hội chợ.

Trong khuôn khổ ENTECH HANOI 2025, một loạt các diễn đàn và hội thảo sẽ được Bộ Công Thương, Bộ Khoa hoc và Công nghệ phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức như: "Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam năm 2025"; Hội thảo chuyên đề về Công nghệ xanh về Pin, ắc quy và lưu trữ năng lượng - Giải pháp hiệu quả cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; Phát triển ngành công nghiệp Xanh 2025.

ENTECH HANOI lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009, đến nay ENTECH HANOI đã qua 15 lần tổ chức. Với chủ đề về các sản phẩm, công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng và môi trường, hội chợ đã thu hút sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp của trong nước và quốc tế và trở thành hội chợ lớn nhất toàn quốc trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.