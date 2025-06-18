ENTECH Hà Nội 2025 quy tụ hơn 200 doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh

ENTECH Hà Nội 2025 quy tụ hơn 200 doanh nghiệp (DN) tham gia với hơn 250 gian hàng trưng bày các sản phẩm, công nghệ năng lượng - môi trường thuộc nhiều lĩnh vực công nghệ năng lượng - môi trường. Cụ thể: Công nghệ xử lý rác sinh hoạt, rác thải y tế; Công nghệ xử lý nước sinh hoạt, nước thải, nước ô nhiễm, nước mặn; Công nghệ giám sát, cảnh báo ô nhiễm không khí; Hệ thống quan trắc tự động từ xa; Công nghệ và xây dựng giúp tiết kiệm năng lượng trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp, thiết bị nhiệt, công nghệ giám sát; Công nghệ chiếu sáng; Năng lượng tái tạo, năng lượng mới, nguồn năng lượng: Các thiết bị sản xuất và sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng Hydro…

Toàn cảnh buổi họp báo.

Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các hội thảo chuyên đề về Công nghệ xanh, Pin, ắc-quy và lưu trữ năng lượng quốc tế 2025; Phát triển ngành công nghiệp xanh 2025…

Bên cạnh đó, gần 100 doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ tham gia diễn đàn Giao thương Việt Nam-Hàn Quốc-Trung Quốc. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trình diễn công nghệ, giới thiệu sản phẩm, giúp các cơ quan quản lý có điều kiện tìm hiểu thực tế về các công nghệ pin và lưu trữ năng lượng tiên tiến trên thế giới.

Chương trình cũng tổ chức kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, triển khai các giao dịch, kết nối kinh doanh B2B, đàm phán, ký kết hợp tác "1-1" giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, với mục tiêu "Chuyển đổi xanh – Hành động vì Net Zero", Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn "Chuyển dịch năng lượng Việt Nam năm 2025".

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh - Hành động vì Net Zero”, diễn đàn nhằm trao đổi, chia sẻ về nội dung, khả năng, xu thế chuyển dịch năng lượng trên thế giới và tại Việt Nam; cơ hội và thách thức của thành phố Hà Nội trong dòng chảy về chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; định hướng của các doanh nghiệp trong việc chuyển dịch năng lượng và phát triển công nghệ…

Theo ông Hoàng Minh Lâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội, sau 15 kỳ tổ chức, ENTECH Hà Nội đã thu hút hơn 3.656 doanh nghiệp, giới thiệu trên 18.000 sản phẩm, dịch vụ, ký kết 1.390 thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị khoảng 212 triệu USD.

Ngoài ra, hơn 52 hội thảo chuyên ngành đã tạo nên không gian giao lưu hiệu quả giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

ENTECH Hà Nội 2025 được kỳ vọng tiếp tục là nền tảng kết nối hiệu quả cho doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và lan tỏa các giá trị phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội chợ sẽ diễn ra vào ngày 25/6/2025 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (91 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).