Ngắm dàn xe tăng, tên lửa tại buổi hợp luyện tối 21/8

Trong lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dàn khí tài của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam thu hút sự chú ý. Các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu và sản xuất lần đầu tham gia diễu hành. Bên cạnh đó là nhiều khí tài quen thuộc như tên lửa đạn đạo, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực đã được cải tiến và hiện đại hóa.

Ảnh: Báo điện tử chính phủ

Sự hiện diện của những trang bị này cho thấy nỗ lực hiện đại hóa mạnh mẽ của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện rõ nét sức mạnh tổng hợp, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ chính quy của các lực lượng vũ trang.

Địa điểm tập kết

Theo kế hoạch, sau khi diễu qua lễ đài, các khối xe sẽ tách đội hình theo các hướng khác nhau.

Khối xe Tăng thiết giáp, xe pháo tự hành, xe bánh xích tập trung tại Sở Chỉ Huy Bộ Quốc Phòng cơ động theo đường Cửa Bắc, Yên Phụ về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Thanh Niên.

Các khối xe pháo Quân sự bánh lốp, tại trường đua F1 cơ động theo đường Lê Quang Đạo, Trần Duy Hưng, Võ Chí Công về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ.

Khối xe đặc chủng Bộ Công An, tại Kiều Mai, Phú Diễn cơ động theo đường 32, Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ sau khối xe pháo Quân sự.

Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ

Tuyến đường diễu hành

Ngay sau khi kết thúc phần nghi lễ tại Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ tách đội hình và diễu hành qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trước khi trở về điểm tập kết.

Khối xe tăng thiết giáp và pháo binh bánh xích sẽ rẽ trái đi theo đường Lê Hồng Phong – Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng với quãng đường khoảng 1 km. Hướng còn lại đi thẳng, sau đó rẽ trái theo đường Trần Phú – Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương, dài 1,2 km, cũng về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến đường của Khối xe tăng thiết giáp và pháo binh bánh xích trong buổi hợp luyện

Khối xe pháo quân sự bánh lốp và xe đặc chủng Bộ Công an sẽ chia thành hai hướng khi đi hết đường Hùng Vương. Một hướng rẽ phải theo tuyến Trần Phú – Kim Mã – Đào Tấn – Vành đai 2 – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo, dài 13,5 km, về điểm tập kết tại Trường đua F1. Hướng còn lại rẽ trái qua Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Trần Khánh Dư – Vành đai 2 – Ngã Tư Sở – Khuất Duy Tiến – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo, với quãng đường 15 km, cũng tập kết tại Trường đua F1.

Lộ trình diễu hành kéo dài nhiều km qua các tuyến phố lớn, giúp người dân có thêm cơ hội theo dõi trực tiếp đoàn xe hiện đại của Quân đội và Công an sau buổi hợp luyện. Tuy nhiên, người dân cũng cần lưu ý các tuyến đường cấm phương tiện đi lại để chuẩn bị phương án di chuyển hợp lý.