UNIQLO có đại sứ thương hiệu mới

09:38 | 22/08/2025
Cate Blanchett - nữ diễn viên nổi tiếng từng giành nhiều giải thưởng nghệ thuật danh giá như Oscar, BAFTA và Quả Cầu Vàng sẽ đảm nhiệm vai trò tân đại sứ Thương hiệu Toàn cầu, và sẽ đồng hành cùng UNIQLO lan tỏa triết lý LifeWear - không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời mang đến những đóng góp tích cực cho sự phát triển của con người và xã hội.
Phát biểu về công bố quan trọng này, ông Tadashi Yanai, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Fast Retailing, cho biết: “Cate Blanchett là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong thế hệ của mình, cả trên sân khấu lẫn màn ảnh. Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ của chúng tôi dành cho Cate Blanchett không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nghệ thuật. Niềm đam mê và sự cống hiến của cô còn thể hiện rõ qua vai trò là hình mẫu truyền cảm hứng cho phụ nữ, cũng như sự tận tâm trong việc dìu dắt thế hệ nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, cô còn có những cam kết bền bỉ đối với các hoạt động nhân đạo và bảo vệ môi trường. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng nhau tạo nên những thay đổi tích cực cho thế giới.”

Nữ diễn viên Cate Blanchett sẽ chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của Uniqlo toàn cầu.

Cate Blanchett cũng chia sẻ về vai trò mới của mình, cô nói: "Tôi trân trọng sứ mệnh của UNIQLO trong việc mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua trang phục LifeWear: những thiết kế đơn giản, vượt thời gian, chất lượng, dành cho mọi người. Tôi vô cùng hào hứng khi có cơ hội đồng hành cùng UNIQLO trong việc thúc đẩy các giá trị cốt lõi của LifeWear - từ hỗ trợ cho thế hệ tương lai, nâng cao nhận thức, chung tay giải quyết khủng hoảng di cư toàn cầu, đến các dự án cộng đồng, góp phần tạo dựng một thế giới công bằng hơn. Ngoài ra, việc được tái ngộ cùng Nhà thiết kế Clare Waight Keller cũng như có cơ hội trao đổi cùng Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu UNIQLO - Roger Federer - là một vinh dự lớn đối với tôi.”

Cate Blanchett là một trong những diễn viên kiêm nhà sản xuất hàng đầu thế giới, được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao. Cô ghi dấu với nhiều vai diễn nổi bật trong các bộ phim như Tár, Carol, The Aviator, Blue Jasmine, Elizabeth, cùng hàng loạt các tác phẩm khác.

Ngoài đóng phim, cô cũng thành công với nhiều vở diễn đạt giải tại sân khấu Broadway, West End và nhiều nhà hát danh tiếng trên thế giới. Bên cạnh vai trò nghệ sĩ, Cate Blanchett còn góp phần định hình ngành công nghiệp sân khấu - điện ảnh khi không ngừng tạo ra cơ hội cho các tài năng trẻ. Cô từng đảm nhận vị trí đồng Giám đốc Nghệ thuật kiêm đồng Giám đốc Điều hành Nhà hát kịch Sydney, và nhà đồng sáng lập công ty sản xuất phim Dirty Films.

Không chỉ vậy, Cate Blanchett còn được xem là biểu tượng của thời trang, thường xuyên góp mặt trong danh sách những ngôi sao mặc đẹp trên thế giới.

UNIQLO tin rằng với những thành tựu và ảnh hưởng toàn cầu của Cate Blanchett, cô là sự lựa chọn lý tưởng cho vai trò Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Cate Blanchett còn tích cực bảo vệ quyền lợi cho người tị nạn với vai trò là Đại sứ Thiện chí Toàn cầu của Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR), thành viên Hội đồng Giải thưởng Earthshot, Đại sứ đầu tiên của Millennium Seed Bank tại Wakehurst, thành viên Hội đồng quản trị Nhà hát Quốc gia Vương Quốc Anh, Nhà bảo trợ của Liên hoan Phim Sydney và Quỹ NIDA. Ngoài ra, cô cũng hỗ trợ nhiều tổ chức bảo tồn nghệ thuật và các quỹ nghệ thuật khác nhau, bao gồm Quỹ Bảo tồn Úc, Quỹ hỗ trợ Nghệ sĩ, Quỹ SAG-AFTRA, và Cơ quan Bảo tồn động vật Hoang dã Úc.

