UNIQLO và Disney Consumer Products ra mắt BST đặc biệt UT MAGIC FOR ALL

Hàng loạt hoạt động kỷ niệm cột mốc 10 năm đã được triển khai từ tháng 07 và sẽ kéo dài đến tháng 08 năm 2026, trong đó, bao gồm cả việc mang trở lại các mẫu thiết kế kinh điển, được yêu thích trên toàn thế giới.

BST đặc biệt UT MAGIC FOR ALL

Có thể nói, trong suốt một thập kỷ hợp tác, MAGIC FOR ALL đã mang đến những BST độc quyền mà người hâm mộ chỉ có thể tìm thấy ở các cửa hàng UNIQLO. Việc đưa những nhân vật Disney được yêu thích trên toàn cầu như Mickey Mouse và Minnie, các nàng công chúa Disney, biệt đội anh hùng của Marvel, Star Wars™, các nhân vật trong Toy Story của Disney và Pixar,… đến gần hơn với người hâm mộ là một trong những thành công mang tính dấu ấn của thương hiệu UNIQLO.

Và để mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm này, một bộ sưu tập tổng hợp sẽ được ra mắt, trong đó sẽ có nhiều mẫu họa tiết sẽ được in lại hoặc thiết kế lại so với bản vẽ trước đây. Đặc biệt, UNIQLO cũng sẽ phát hành một số món đồ chơi nhồi bông Mickey Mouse bằng vải flannel để gợi nhớ đến BST MAGIC FOR ALL đầu tiên. Đồng thời, Disney Art UT, với các nhân vật được vẽ bởi sáu nghệ sĩ nổi tiếng sẽ được phát hành vào Thứ Hai, ngày 04 tháng 08 tới đây.

BST Disney Art UT

Bên cạnh đó còn có nhiều dự án đặc biệt khác nhân dịp kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa UNIQLO và Disney Consumer Products sẽ được ra mắt trong thời gian tới, bao gồm kế hoạch giới thiệu các nhân vật mới và các sản phẩm lấy cảm hứng từ những bộ phim mới.

Tìm hiểu thêm về BST MAGIC FOR ALL tại đây: https://www.uniqlo.com/vn/vi/spl/ut/magic-for-all-timeless

Trong hơn một thập kỷ, dự án MAGIC FOR ALL đã hợp tác với nhiều nghệ sĩ và họa sĩ minh họa để tạo ra các BST đặc biệt, khắc họa các nhân vật qua lăng kính sáng tạo độc đáo. BST lần này sẽ giới thiệu tác phẩm của sáu nghệ sĩ, được thiết kế mới dành riêng cho lần ra mắt này.

BST MAGIC FOR ALL sẽ được bán ra từ thứ Hai, ngày 4 tháng 8 năm 2025, tại cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.

Ngược dòng thời gian, vào năm 2015 khi món đồ chơi được làm từ chất liệu vải đặc trưng của UNIQLO đã được giới thiệu trong BST MAGIC FOR ALL đầu tiên. Và 10 năm sau, món đồ chơi đặc biệt này sẽ quay trở lại với chất liệu vải dạ (flannel), vốn dùng cho dòng áo sơ mi vải dạ của UNIQLO. Mang vẻ đẹp kinh điển và cảm giác mềm mại, đồ chơi nhồi bông được tái sinh nhân dịp kỷ niệm 10 năm hợp tác sẽ một lần nữa thể hiện tình yêu và sự yêu mến vượt thời gian dành cho UNIQLO và nhân vật Mickey Mouse.

Các nhân vật của Disney, Pixar, Marvel và Star Wars xuất hiện trong BST UT dành cho nam, nữ và trẻ em bao gồm các mẫu được chọn lọc và làm mới từ những BST hợp tác trước đây.

