UNIQLO Việt Nam công bố kết quả phát triển bền vững đến hết năm tài chính 2024

Ngày 18/6, tại Hà Nội, UNIQLO Việt Nam và công ty mẹ là tập đoàn Fast Retailing đã chính thức công bố kết quả chiến lược phát triển bền vững tính đến hết năm tài chính 2024, ghi nhận những tiến bộ quan trọng trong chuỗi cung ứng tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, tăng tỷ lệ tái chế và hàng loạt sáng kiến xã hội tại Việt Nam.

Các sáng kiến về phát triển sản phẩm và chuỗi cung ứng

Năm 2024, tỷ lệ sử dụng vật liệu có lượng phát thải khí nhà kính thấp, ví dụ như vật liệu tái chế, đã tăng lên 18.2%. Trong đó, tính riêng dòng sản phẩm chứa polyester, tỷ lệ sản phẩm sử dụng chất liệu polyester tái chế chiếm 47.4%, tiệm cận mục tiêu 50% vào năm tài chính 2030.

Mô hình chuỗi cung ứng tuần hoàn lý tưởng của Fast Retailling - hướng đến tạo ra những trang phục được yêu thích và sử dụng thường xuyên trong thời gian dài.

Kiểm soát chuỗi cung ứng theo 3 tiêu chí: đúng sản phẩm, đúng số lượng, đúng thời điểm. Kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị nội bộ từ sản xuất, phân phối, kho bãi đến cửa hàng bán lẻ và kênh bán hàng trực tuyến nhằm đồng bộ kế hoạch bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng khâu. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao độ chính xác trong lập kế hoạch bán hàng tới từng đơn vị sản phẩm, từ đó điều chỉnh kế hoạch sản xuất hàng tuần để tránh tồn kho và chỉ tập trung sản xuất những mặt hàng thực sự cần thiết.

Các sáng kiến về trang phục LifeWear bền vững

Năm 2022, UNIQLO ra mắt dự án RE.UNIQLO Studio tại Luân Đôn (Anh), cung cấp dịch vụ sửa chữa và tái chế quần áo nhằm kéo dài và tạo ra cuộc đời mới cho trang phục LifeWear. Tính đến cuối năm 2024, UNIQLO đã mở 62 gian hàng RE.UNIQLO Studio tại 22 thị trường.

UNIQLO sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến nhằm kéo dài vòng đời của các trang phục LifeWear thông qua việc tái sử dụng, tái chế và sửa chữa sản phẩm đã qua sử dụng.

Tính đến nay, hơn 46.000 sản phẩm từ dự án đã được gửi đến các khu vực khó khăn như người dân ở vùng lũ miền Trung, học sinh ở vùng cao của Điện Biên, Sơn La, Hà Giang và Cần Giờ, Trà Vinh.

Năm 2023, dự án UNIQLO Pre-Owned Clothes (bán các trang phục đã qua sử dụng) được triển khai thử nghiệm như một phần thuộc dự án RE.UNIQLO.

Cụ thể, một cửa hàng pop-up bày bán các trang phục đã qua sử dụng được mở tại cửa hàng UNIQLO Harajuku (Tokyo, Nhật Bản), từ ngày 11-22/10/2023. Tính đến nay, UNIQLO đã thử nghiệm mô hình này tại 3 cửa hàng ở Nhật Bản và vẫn đang tiếp tục mở rộng thử nghiệm trong thời gian tới.

Giảm lượng phát thải khí nhà kính (GHG) và mục tiêu đến năm 2030

Tại khối cửa hàng và khối văn phòng: Dự kiến đến cuối năm tài chính 2030, Fast Retailing đặt mục tiêu giảm lượng phát thải GHG xuống 90%. Tính đến năm tài chính 2024, tỷ lệ giảm đã đạt 83.3%. Fast Retailing đặt mục tiêu chuyển sang sử dụng 100% nguồn điện tái tạo tại toàn bộ các cửa hàng và văn phòng trên toàn thế giới vào cuối năm tài chính 2030. Tính đến năm 2024, tỷ lệ này đã đạt 84.7%.

Trong chuỗi cung ứng: Fast Retailing đặt mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất nguyên liệu, dệt và may các sản phẩm của UNIQLO và GU xuống 20% so với năm tài chính 2019. Tính đến năm 2024, tỷ lệ giảm đã đạt 18.6%. Fast Retailing sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các nhà máy đối tác để đạt được mục tiêu này.

Các dự án xã hội

Sáng kiến toàn cầu “The Heart of LifeWear”: Vào mùa Đông 2024, UNIQLO triển khai sáng kiến toàn cầu “The Heart of LifeWear” tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, hợp tác cùng Toray Industries - đối tác chiến lược và là nhà sản xuất HEATTECH, cùng các tổ chức quốc tế. Đây là hành động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 40 năm thương hiệu, xuất phát từ câu hỏi “Điều gì giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn?”.

Trong tổng số 1 triệu sản phẩm HEATTECH được quyên góp, hơn 532.000 sản phẩm đã được gửi đến người tị nạn và người phải di dời thông qua Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), bao gồm cả Jordan, vào mùa đông năm ngoái. UNIQLO cũng dự kiến tiếp tục gửi sản phẩm HEATTECH đến các cộng đồng ở Nam bán cầu và vùng Trung Đông khó tiếp cận, đồng thời tặng thêm sản phẩm AIRism tùy theo khí hậu từng nơi.

Dự án PEACE FOR ALL: Dự án PEACE FOR ALL thể hiện cam kết không ngừng của thương hiệu trong việc hỗ trợ các nỗ lực vì hòa bình trên toàn thế giới thông qua dòng áo thun in họa tiết độc quyền UT. Các mẫu áo được thiết kế tình nguyện bởi 45 nhân vật nổi tiếng và toàn bộ lợi nhuận được quyên góp cho ba tổ chức đối tác bao gồm: Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) và Plan International. Tính đến cuối tháng 04 năm 2025, dự án đã bán được hơn 7.1 triệu chiếc áo, thu về 2.1 tỷ Yên

Chiến dịch “Đại Dương Xanh - Tương Lai Xanh”: Với mục tiêu thúc đẩy hành động bảo vệ đại dương và môi trường biển, và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 8/6, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) và Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam phát động chiến dịch “Đại dương xanh – Tương lai xanh” từ ngày 6/6 - 20/7/2025. Tại Việt Nam, UNESCO phối hợp với VNIES, Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Khu Dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) để phát triển và triển khai áp dụng thí điểm các tài liệu giáo dục về bảo tồn đại dương tại các trường học địa phương.

Đồng thời Dự án cũng sẽ tiến hành tập huấn cho giáo viên,cán bộ quản lý giáo dục, và cán bộ địa phương; tổ chức các chương trình truyền thông và học tập trải nghiệm nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường biển trong cộng đồng.

Bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải

Quản lý rác thải giấy và nilon tại các cơ sở vận hành kinh doanh: Thông qua đối tác chuyên thu gom và tái chế Junk&Co, UNIQLO Việt Nam đạt mục tiêu thu gom và tái chế 100% rác thải từ giấy và nylon tại cửa hàng và trụ sở kinh doanh.

Hỗ trợ nước sạch tại một số tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: UNIQLO Việt Nam và Fast Retailing Việt Nam phối hợp cùng các tổ chức phi chính phủ bản địa triển khai chương trình hỗ trợ nước sạch tại các khu vực còn hạn chế về nguồn nước, và chịu ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu và hạn hán. Năm 2023, UNIQLO lắp đặt hệ thống lọc nước sạch cho 10 trường học tại Bến Tre, mang lại nguồn nước uống sạch cho gần 3.000 học sinh và giáo viên. Năm 2024, chương trình tiếp tục mở rộng đến 11 trường tại huyện Cần Giờ, với 3.500 học sinh thụ hưởng. Đến năm 2025, UNIQLO triển khai hệ thống xử lý nước mưa sinh hoạt cho 10 hộ dân nghèo tại tỉnh Trà Vinh với gần 80 người dân địa phương có cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch cho sinh hoạt.

Dự án RE.UNIQLO: Dự án RE.UNIQLO được triển khai lần đầu tại Việt Nam vào năm 2021, hợp tác cùng Quỹ Hy vọng và nhiều tổ chức khác nhau trong phát triển bền vững để thu gom các trang phục đã qua sử dụng, và quyên góp cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Tính đến nay, hơn 46.000 sản phẩm từ dự án đã được gửi đến các khu vực khó khăn như người dân ở vùng lũ miền Trung, học sinh ở vùng cao của Điện Biên, Sơn La, Hà Giang và Cần Giờ, Trà Vinh.

Tôn trọng sự đa dạng, bình đẳng và phát triển nhân tài

Chương trình Tuyển dụng nhân viên Người khuyết tật (PwD): Chương trình được triển khai từ năm 2022, hợp tác cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người khuyết tật (DRD). Tính đến năm 2025, đã có 10 nhân viên khuyết tật đang làm việc tại 10 cửa hàng UNIQLO tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Hiện tại, tỷ lệ nhân viên là người khuyết tật so với tổng số nhân viên cửa hàng là 1%.

Thông qua chương trình, UNIQLO không chỉ hướng đến xây dựng một môi trường làm việc cởi mở, bình đẳng, mà còn tạo điều kiện để các bạn PwD có thể tự lập, nuôi sống bản thân và gia đình, đồng thời hòa nhập cùng xã hội. Khi đáp ứng được các tiêu chí đánh giá về kỹ năng và năng lực, các bạn cũng có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn trong cửa hàng. Hiện tại, tỷ lệ nhân viên là người khuyết tật so với tổng số nhân viên cửa hàng là 1%.

Phát triển nhân tài: Với cam kết phát triển con người, UNIQLO triển khai nhiều chương trình như chương trình tuyển dụng UNIQLO Manager Candidate (UMC), và Global Management Program. Đặc biệt chương trình học bổng từ Quỹ Fast Retailing dành riêng cho học sinh tài năng Việt Nam có cơ hội học tập tại các trường Đại học của Nhật Bản.

Nâng cao đời sống của người dân địa phương từ sức mạnh của những chiếc áo

Xây trường cùng Quỹ Hy vọng: phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng, UNIQLO đã trích một phần doanh thu từ các bộ sưu tập của thương hiệu để góp phần xây dựng các cơ sở trường học, góp phần cải thiện môi trường giáo dục cho các giáo viên và học sinh các khu vực khó khăn ở Việt Nam. Cụ thể:

UNIQLO ra mắt và trích doanh thu bộ sưu tập UTme! với chủ đề “Gắn kết Việt - Nhật” vào tháng 12 năm 2023, để xây dựng điểm trường Trống Trở (Trường mầm non Trống Trở) và một công trình nhà tắm tại trường tiểu học bán trú Lao Chải, cùng tại Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Tiếp nối nỗ lực đó, trong năm 2024, doanh thu từ hai bộ sưu tập UTme! Dân Gian Ký Sự và UT Mickey Mouse in Vietnam ra mắt nhân dịp UNIQLO kỷ niệm 5 năm có mặt tại thị trường Việt Nam đã được đóng góp để xây dựng 02 điểm trường mới tại Tà Chơ (Mù Cang Chải, Yên Bái) và Huổi Khoang (Sông Mã, Sơn La), góp phần mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Trong năm 2025, UNIQLO Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hy vọng để tiếp tục xây dựng 02 ngôi trường tại Quảng Bình và Quảng Nam từ doanh thu của bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam.

Trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu “The Heart of LifeWear”, UNIQLO Việt Nam đã trao tặng 10.000 sản phẩm HEATTECH đến 4.885 người lớn và trẻ em tại các khu vực khó khăn thuộc tỉnh Sơn La, Yên Bái và các tỉnh miền núi phía Bắc trong mùa Thu/Đông 2024.

Hoạt động này nhằm mang đến sự ấm áp và hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. UNIQLO sẽ tiếp tục triển khai sáng kiến này tại Việt Nam vào mùa Thu/Đông 2025.

Tại Việt Nam, dự án PEACE FOR ALL được triển khai thông qua sự hợp tác với tổ chức Plan International nhằm mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Cụ thể, lợi nhuận từ bộ sưu tập PEACE FOR ALL đã góp phần hỗ trợ 8 bản làng tại tỉnh Hà Giang trong việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở trẻ em gái, cải thiện điều kiện vệ sinh học em và tăng cường trao quyền cho trẻ em. Chương trình hợp tác này được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 3/2023 đến tháng 2/2026, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em vùng cao.