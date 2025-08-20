Việt Nam lần đầu tổ chức Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025.

Chiều 20/8, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025-Miss Multicultural Vietnam 2025 tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi. Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép.

Đây là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam, nơi các thí sinh không chỉ thể hiện hình thể, tài năng và bản lĩnh, mà còn lan tỏa những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Cuộc thi đồng thời là vòng tuyển chọn chính thức để tìm ra đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World - đấu trường sắc đẹp quốc tế quy tụ thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi các ứng viên tranh tài không chỉ ở nhan sắc mà còn ở tri thức, tài năng và sự am hiểu văn hóa.

Họp báo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025-Miss Multicultural Vietnam 2025.

Cả hai cuộc thi đều mang dấu ấn Việt Nam khi được sáng lập và giữ bản quyền bởi Hoa hậu Phan Kim Oanh, người đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập của cả Miss Multicultural Vietnam và Miss Multicultural World.

Điều kiện dự thi: Thí sinh là nữ công dân Việt Nam, độ tuổi 18-33, có chiều cao từ 1m60 trở lên, chưa lập gia đình và tốt nghiệp THPT trở lên (chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân).

Các vòng thi sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 23/11, gồm sơ tuyển, bán kết và chung kết. Đêm chung kết diễn ra tối 23/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Hội đồng giám khảo có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSUT Tiến Quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Thu, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Hoa hậu Sao Mai và diễn viên Thanh Hương.

Cuộc thi sẽ có các danh hiệu và giải thưởng gồm: Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025; Á hậu 1, Á hậu 2 cùng nhiều giải phụ như Người đẹp Trí tuệ, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn và Người đẹp có gương mặt khả ái.

Theo Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi: “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Cuộc thi là nơi hội tụ của những cô gái Việt Nam hiện đại – bản lĩnh, trí tuệ, và giàu lòng tự hào với bản sắc dân tộc. Thông qua các vòng thi, những giá trị truyền thống quý báu sẽ được khơi dậy, gìn giữ và quảng bá rộng rãi đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế”.

Việt Nam lần đầu tổ chức Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025.

"Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trở nên vô cùng cấp thiết. Hoa hậu Văn hóa Việt Nam ra đời nhằm tìm kiếm hình mẫu phụ nữ vừa mang nét đẹp hiện đại, bản lĩnh và trí tuệ, vừa am hiểu và trân trọng các giá trị truyền thống. Không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, đây còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt từ trang phục, ngôn ngữ, ẩm thực đến lễ nghi, phong tục; tạo cầu nối giữa thế hệ trẻ và di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời truyền cảm hứng về lối sống đẹp, chuẩn mực và giàu lòng yêu nước. Hoa hậu Văn hóa, vì thế, không chỉ là người đẹp đăng quang mà còn là đại sứ văn hóa, mang sứ mệnh kết nối quá khứ và hiện tại, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới", Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ.

Ban Tổ chức kỳ vọng, lần đầu tiên Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam được tổ chức sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình lan tỏa giá trị văn hóa Việt, khơi dậy tinh thần tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc trong mỗi trái tim Việt Nam.