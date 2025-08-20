BYD Việt Nam khởi động chuỗi sự kiện 'Ngày hội tài xế công nghệ'

Theo đó, chuỗi sự kiện “Ngày hội tài xế công nghệ” diễn ra đồng loạt tại BYD Harmony Sài Gòn (Tp.HCM), BYD Bitcar Long Biên (Hà Nội) và BYD Tây Hồ (Hà Nội).

Ông Huỳnh Tấn Mỹ - Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp BYD Việt Nam, chia sẻ: “Cộng đồng tài xế công nghệ là một trong những nhóm khách hàng năng động và tiên phong trong việc tiếp cận các giải pháp di chuyển mới. Thông qua chuỗi sự kiện ‘Ngày hội tài xế công nghệ’, chúng tôi mong muốn mang đến cho các bác tài cơ hội trải nghiệm trực tiếp những lợi ích thiết thực của xe điện, đặc biệt là mẫu MPV thuần điện BYD M6.

Với chi phí vận hành thấp, độ bền vượt trội và không gian rộng rãi, BYD M6 sẽ giúp tài xế gia tăng hiệu quả kinh doanh, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh tại Việt Nam. BYD Việt Nam cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng tài xế công nghệ trên hành trình phát triển bền vững.”

Ưu đãi đặc biệt cho tài xế công nghệ Grab

“Ngày hội tài xế công nghệ” mang đến cơ hội đặc biệt để các bác tài trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm công nghệ điện hóa hàng đầu thế giới của BYD. Tại sự kiện, khách tham dự không chỉ được lái thử các mẫu xe điện thế hệ mới mà còn nhận tư vấn 1:1 từ chuyên gia, cập nhật xu hướng vận hành tiết kiệm và bền vững, đồng thời có cơ hội sở hữu nhiều phần quà hấp dẫn.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, BYD Việt Nam mang đến gói ưu đãi giới hạn chỉ 500 suất dành riêng cho tài xế công nghệ Grab, bao gồm:

Miễn phí 6 lần bảo dưỡng định kỳ giúp tài xế an tâm vận hành.

Chính sách bảo hành pin 8 năm hoặc 500.000 km, cam kết chất lượng và độ bền vượt trội.

Cam kết mức thu nhập lên đến 45 triệu đồng cho khách hàng hoàn tất đăng ký trước ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Tính đến hiện tại, chương trình đã ghi nhận hơn 300 khách hàng đăng ký tham gia, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng tài xế công nghệ - những người luôn tìm kiếm giải pháp đầu tư thông minh, ổn định và hiệu quả dài hạn.

Xe điện - lựa chọn tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vận tải

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu ngày càng biến động, xe điện nổi lên như một giải pháp giúp tài xế công nghệ tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Xe điện BYD vận hành êm ái, tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng so với xe xăng dầu truyền thống, đồng thời giảm thiểu chi phí bảo dưỡng nhờ cấu trúc động cơ đơn giản và ít bộ phận hao mòn. Việc chuyển đổi sang xe điện không chỉ giúp tài xế tăng lợi nhuận ròng mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt hành khách.

Đặc biệt, mẫu xe BYD M6 - MPV thuần điện 7 chỗ là lựa chọn lý tưởng cho nhóm tài xế kinh doanh dịch vụ. Với không gian rộng rãi, thoải mái, M6 có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển từ dịch vụ xe công nghệ cho gia đình, nhóm bạn cho đến các chuyến đi sân bay. Công nghệ pin Blade Battery nổi tiếng của BYD mang đến độ bền vượt trội, an toàn cao và chi phí vận hành tối ưu. Đây chính là giải pháp giúp tài xế vừa gia tăng thu nhập, vừa mang lại trải nghiệm tiện nghi và thân thiện môi trường cho khách hàng.

Thông qua chuỗi sự kiện “Ngày hội tài xế công nghệ”, BYD Việt Nam mong muốn đồng hành cùng cộng đồng tài xế trong quá trình điện hóa, không chỉ mang lại phương tiện vận hành tiết kiệm mà còn mở ra cơ hội gia tăng thu nhập bền vững. Với thông điệp “Chọn xe sang - Trọn deal hời - Lời tiến bước”, BYD Việt Nam kỳ vọng góp phần xây dựng hình ảnh người tài xế công nghệ chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường và sẵn sàng nắm bắt cơ hội từ xu hướng xe điện.