Doanh thu Xiaomi toàn cầu đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp vượt mốc 14 tỷ USD​​​​​​​

Công bố kết quả hợp nhất chưa kiểm toán cho quý II/2025 vừa kết thúc ngày 30/6/2025 vừa qua đã cho thấy doanh thu tập đoàn tăng 30,5% so với cùng kỳ, đạt 16,24 tỷ USD. Lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng vọt 75,4% so với cùng kỳ, đạt 1,512 tỷ USD và vượt 1,4 tỷ USD trong 2 quý liên tiếp.

Xiaomi toàn cầu đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp vượt mốc 14 tỷ USD

Ba mảng kinh doanh cốt lõi của Xiaomi là smartphone, xe điện thông minh và thiết bị gia dụng thông minh đều ghi nhận tăng trưởng mạnh trong quý II. Trong đó, doanh thu từ mảng smartphone đạt 6,37 tỷ USD, sản lượng tăng trưởng 8 quý liên tiếp và duy trì vị trí top 3 toàn cầu trong 20 quý liên tiếp. Mảng IoT và sản phẩm tiêu dùng thông minh lập kỷ lục doanh thu mới với mức 5,418 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu thiết bị gia dụng thông minh tăng 66,2%. Doanh thu từ mảng xe điện thông minh, AI và các sáng kiến mới khác đạt 2,982 tỷ USD, tăng mạnh 234% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu xe điện lần đầu vượt 2,8 tỷ USD, đánh dấu cột mốc quan trọng cho mảng này.

Smartphone

Xe điện thông minh

Đáng chú ý, trong tháng 6 vừa qua Xiaomi đã ra mắt mẫu xe SUV đầu tiên - Xiaomi YU7 Series, đây là mẫu xe “SUV hạng sang hiệu năng cao”. Dòng xe Xiaomi YU7 đã nhận được phản hồi tốt từ thị trường, ghi nhận hơn 240.000 đơn đặt cọc chỉ trong vòng 18 giờ sau khi ra mắt.

Doanh số xe điện Xiaomi tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh số xe điện Xiaomi tiếp tục tăng trưởng, đánh dấu bước chuyển mình sang giai đoạn mở rộng quy mô. Đặc biệt mảng xe điện thông minh, AI và các sáng kiến mới của Xiaomi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ trong quý II vừ qua, với tổng doanh thu đạt 2,982 tỷ USD. Trong đó, doanh thu từ xe điện lần đầu vượt 2,8 tỷ USD, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mới. Số lượng xe điện giao đến tay khách hàng đạt 81.302 chiếc trong kỳ. Đáng chú ý, đến hết tháng 7/2025, tổng số xe điện Xiaomi EV giao ra thị trường đã vượt mốc 300.000 chiếc. Khoản lỗ hoạt động từ mảng xe điện cũng được thu hẹp xuống còn 42 triệu USD trong quý II, với kỳ vọng đạt điểm hòa vốn trong nửa cuối năm nay. Tập đoàn cũng Xiaomi tiếp tục mở rộng mạng lưới bán hàng và dịch vụ khi khai trương thành công 335 trung tâm bán hàng xe điện thông minh tại 92 thành phố ở Trung Quốc (tính đến ngày 30/6/2025).

Thị phần smartphone của Tập đoàn giữ vững vị trí top 3 toàn cầu trong 20 quý liên tiếp

Thị phần smartphone của Tập đoàn tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong quý II vừa qua, và giữ vững vị trí top 3 toàn cầu trong 20 quý liên tiếp với những đột phá liên tục nhờ chiến lược cao cấp hóa. Với doanh thu đạt 6,37 tỷ USD với 42,4 triệu chiếc xuất xưởng toàn cầu, đánh dấu quý thứ 8 liên tiếp tăng trưởng. Theo Canalys (nay thuộc Omdia), Xiaomi chiếm 14,7% thị phần toàn cầu về số lượng xuất xưởng trong quý II/2025, duy trì vị trí top 3 thế giới suốt 20 quý liên tiếp. Sau khi trở lại vị trí số một về lượng xuất xưởng smartphone tại thị trường Trung Quốc trong quý I năm nay, Xiaomi tiếp tục dẫn đầu về số lượng thiết bị mới được kích hoạt trong quý II.

Chiến lược cao cấp hóa của Xiaomi tiếp tục cho thấy hiệu quả rõ rệt

Chiến lược cao cấp hóa của Xiaomi tiếp tục cho thấy hiệu quả rõ rệt. Theo dữ liệu bên thứ ba, tại Trung Quốc, doanh số smartphone cao cấp (giá từ 420 USD trở lên) chiếm 27,6% tổng doanh số của tập đoàn, tăng 5,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Đặc biệt, Xiaomi củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc 560 – 700 USD với thị phần 24,7%, tăng thêm 4,5 điểm phần trăm. Ở phân khúc giá 700–840 USD, thị phần của Xiaomi cũng đạt 15,4%, tăng 6,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Xiaomi tiếp tục tăng trưởng mạnh ở mảng thiết bị gia dụng thông minh

Ở mảng IoT, Xiaomi tiếp tục tăng trưởng mạnh trong đó thiết bị gia dụng thông minh bứt phá cả về giá và sản lượng. Quý II vừa qua, mảng kinh doanh IoT và sản phẩm tiêu dùng thông minh đạt doanh thu 5,418 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận gộp cải thiện 2,8 điểm phần trăm, lên 22,5%. Mặc dù cạnh tranh gay gắt về giá trên thị trường thiết bị gia dụng, mảng thiết bị gia dụng thông minh của Xiaomi vẫn ghi nhận bước tiến vượt bậc khi doanh thu tăng 66,2% so với cùng kỳ. Sản lượng cũng bức phá so với xu hướng chung của thị trường: điều hòa không khí xuất xưởng hơn 5,4 triệu chiếc, tăng hơn 60%; tủ lạnh đạt hơn 790.000 chiếc, tăng 25%; máy giặt vượt mốc 600.000 chiếc, tăng 45% so với cùng kỳ.

Máy tính bảng của Xiaomi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong quý II. Theo ghi nhận của Canalys, sản lượng máy tính bảng toàn cầu tăng 42,3% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong nhóm 5 nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

Mảng thiết bị âm thanh cũng đạt được những thành tích mới, trong đó sản lượng tai nghe TWS của Xiaomi giữ vị trí số hai toàn cầu và dẫn đầu thị trường Trung Quốc. Trong tháng 6 vừa qua, Xiaomi cũng ra mắt sản phẩm kính thông minh AI đầu tiên – Xiaomi AI Glasses tại Trung Quốc – với doanh số vượt xa kỳ vọng. Đặc biệt, phiên bản electrochromic nhanh chóng bán hết, buộc tập đoàn phải đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tính đến ngày 30/6/2025, số thiết bị IoT kết nối trên nền tảng AIoT của Xiaomi (không bao gồm smartphone, máy tính bảng và laptop) đã đạt 989,1 triệu sản phẩm, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Số lượng người dùng sở hữu từ 5 thiết bị kết nối trở lên đạt 20,5 triệu, tăng 26,8%. Trong tháng 6/2025, ứng dụng Xiaomi Home ghi nhận 113,1 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), tăng 16,8% so với cùng kỳ; trong khi MAU của Trợ lý AI đạt 153,2 triệu, tăng 16,4%.

Mảng dịch vụ Internet của Xiaomi duy trì kết quả ổn định trong quý II vừa qua

Mảng dịch vụ Internet của Xiaomi duy trì kết quả ổn định trong quý II, với doanh thu đạt 1,274 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tiếp tục giữ ở mức cao, 75,4%. Tệp người dùng ngày càng mở rộng đã giúp cả lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) toàn cầu và tại Trung Quốc đều lập kỷ lục mới. Trong tháng 6/2025, MAU toàn cầu đạt 731,2 triệu người, tăng 8,2%, trong khi MAU tại Trung Quốc đại lục đạt 184,8 triệu người, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Đẩy mạnh phát triển công nghệ lõi, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) hàng quý chạm mức kỷ lục 1,092 tỷ USD.

Xiaomi cũng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ lõi nền tảng, thúc đẩy nhiều đột phá quan trọng trong các mảng kinh doanh đổi mới như xe điện, chip và AI. Trong đó, ngân sách cho nghiên cứu & phát triển của tập đoàn đạt mức kỷ lục 1,092 tỷ USD trong quý II, tăng 41,2% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/6/2025, số lượng nhân sự R&D của Xiaomi đạt mức cao mới với 22.641 người.

Xiaomi cũng ra mắt chip flagship tiến trình 3nm tự phát triển mang tên Xiaomi XRING O1.

Ở lĩnh vực chip, Xiaomi ra mắt chip flagship tiến trình 3nm tự phát triển mang tên Xiaomi XRING O1. Với thành tựu này, Xiaomi trở thành công ty thứ 4 trên thế giới và là công ty đầu tiên tại Trung Quốc có khả năng tự thiết kế và phát triển chip flagship 3nm. Dòng smartphone cao cấp Xiaomi 15S Pro cùng với 2 mẫu máy tính bảng OLED siêu cao cấp Xiaomi Pad 7 Ultra và Xiaomi Pad 7S Pro đều được trang bị chip Xiaomi XRING O1. Các sản phẩm này lần lượt ra mắt trong quý II và nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng.

Xiaomi cũng ghi dấu nhiều bước tiến trong lĩnh vực mô hình ngôn ngữ lớn AI. Tháng 5, hãng chính thức phát hành và mở mã nguồn mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức MiMo-VL-7B. Đến tháng 7, 12 nghiên cứu của Xiaomi về mô hình ngôn ngữ lớn đã được chấp nhận đăng tại các hội nghị hàng đầu thế giới, bao gồm ICCV 2025 và ACL 2025, khẳng định năng lực đổi mới trong nghiên cứu AI. Ngay trong tháng 8 này, Xiaomi tiếp tục mở mã nguồn mô hình ngôn ngữ lớn suy luận âm thanh tự phát triển MiDashengLM-7B, đạt hiệu suất dẫn đầu trên 22 bộ tiêu chuẩn đánh giá khả năng hiểu và suy luận âm thanh.

