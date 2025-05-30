Xiaomi khai trương văn phòng mới với diện tích lên đến 1.000m vuông

Văn phòng mới của Xiaomi Việt Nam đặt tại tầng 16 Riverfront Financial Centre, 3A - 3B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Việc mở rộng không gian làm việc là một phần trong chiến lược đầu tư lâu dài của Xiaomi tại Việt Nam. Chia sẻ về vấn đề này, ông Patrick Chou, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết: “Văn phòng mới không chỉ là nơi làm việc, đó là không gian để những ý tưởng mới được nuôi dưỡng, nơi công nghệ gắn liền với đời sống con người. Đây cũng là dấu mốc cho thấy Xiaomi đang gắn bó và phát triển cùng thị trường Việt Nam.”

Văn phòng mới của Xiaomi được thiết kế theo phong cách năng động, tối ưu cho cả công việc và sinh hoạt. Không gian bao gồm khu tiếp tân, khu làm việc mở, hệ thống phòng họp linh hoạt, khu ăn uống tiện nghi, khu đa năng, khu in ấn và phòng riêng cho ban lãnh đạo.

Để góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, không gian làm việc truyền cảm hứng được xem là yếu tố quan trọng để tạo sự thoải mái, nâng cao khả năng sáng tạo và hiệu quả công việc, góp phần thu hút và giữ chân nhân tài.

Văn phòng mới còn được tích hợp loạt thiết bị thuộc hệ sinh thái AIoT của Xiaomi, tái hiện trọn vẹn một “Xiaomi Home” đúng nghĩa để chính nhân viên Xiaomi có thể trải nghiệm sống thông minh đích thực từ chính các sản phẩm và thiết bị của thương hiệu. Từ đó vừa nâng cao hiệu quả vận hành, vừa đóng vai trò kiểm chứng thực tế cho sự tiện lợi, khả năng kết nối và tính ứng dụng của các sản phẩm AIoT. Đây là bước đi chiến lược giúp Xiaomi liên tục hoàn thiện hệ sinh thái dựa trên trải nghiệm thực tiễn, đáp ứng linh hoạt và sát thực với nhu cầu người dùng Việt.

Văn phòng mới còn minh chứng cho tốc độ tăng trưởng ấn tượng của Xiaomi tại Việt Nam.

Mới đây nhất, số liệu từ Canalys cho thấy trong tháng 5 vừa qua, Xiaomi đã giành lại vị trí thứ 2 về thị phần smartphone tại Việt Nam trong quý I, đạt mức 19% và vẫn đang duy trì mức tăng trưởng dương qua từng năm.

Kết quả này đến từ sự đón nhận mạnh mẽ của thị trường đối với các dòng sản phẩm chủ lực như Redmi Note 14 Series và Xiaomi 15 Series, đặc biệt là Xiaomi 15 Ultra, mẫu smartphone cao cấp, “cháy hàng” chỉ ngay sau 9 ngày mở bán.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái AIoT của Xiaomi tiếp tục ghi dấu ấn tại Việt Nam. Trong 12 tháng qua, Xiaomi đã bán ra hơn 150.000 thiết bị TV, và nằm trong top 5 thương hiệu TV tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm khác như robot hút bụi, máy lọc không khí và thiết bị đeo thông minh cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, đạt 200% so với cùng kỳ.

Giai đoạn 2022–2025, doanh thu sản phẩm AIoT của Xiaomi Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định 30% mỗi năm, phản ánh sự tin tưởng ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với hệ sinh thái thông minh của thương hiệu.

Khởi đầu với văn phòng chỉ 100m², Xiaomi Việt Nam đã không ngừng mở rộng lên 400m² và nay là 1.000m², cùng với đó là hệ thống chăm sóc khách hàng chính hãng với 91 trung tâm bảo hành trên toàn quốc. Hành trình này đã phản ánh rõ định hướng đầu tư dài hạn và cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Điều này không chỉ thể hiện bước đi phù hợp với tầm nhìn thương hiệu, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của người dùng, mà còn giúp hiện thực hóa giá trị cốt lõi về đổi mới công nghệ và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Bên cạnh việc tăng trưởng kinh doanh, Xiaomi còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Kể từ khi thành lập vào năm 2017 đến nay, Xiaomi đã tích cực đóng góp cho nhiều chương trình giáo dục và thiện nguyện xã hội, đồng hành cùng người dùng ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất. Tiêu biểu có thể kể đến các hoạt động trao tặng thiết bị công nghệ như smartphone, camera, máy lọc không khí,... giúp trẻ em và người dân khó khăn có phương tiện học tập và kết nối trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Xiaomi cũng đã đồng hành cùng Thế Giới Di Động triển khai chương trình "Góp triệu yêu thương, trao 2000 tấn gạo" cho các hộ dân khó khăn tại 23 tỉnh thành phía Nam. Năm nay, Xiaomi tiếp tục lan tỏa tinh thần vì cộng đồng qua sự kiện chạy bộ từ thiện Xiaomi POP Run, dự kiến diễn ra vào tháng 7, nhằm gây quỹ thiện nguyện thông qua hình thức bán vé.

