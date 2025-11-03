Liên quân mobile: Nhà vô địch Đấu trường Danh vọng mùa Đông 2025 chính thức lộ diện

Liên quân mobile: Nhà vô địch Đấu trường Danh vọng mùa Đông 2025chính thức lộ diện

Sau 4 năm chờ đợi, FPT Flash đã chính thức đánh bại Saigon Phantom để lấy lại ngôi vương của Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025.

FPT Flash vô địch Đấu trường Danh vọng Mùa đông 2025. Nguồn: Garena.

Tối ngày 2/11/2025, tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), trận chung kết tổng Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025 diễn ra giữa 2 đội tuyển hàng đầu là FPT Flash và SaiGon Phantom.

Trong trận chung kết, FPT Flash đã xuất sắc đánh bại Saigon Phantom với tỉ số 4-2 qua đó chấm dứt chuỗi vô địch liên tiếp của đối thủ và lên ngôi tân vương.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng ngay từ game đấu đầu tiên.

Mở đầu game một, FPT Flash chiếm ưu thế ngay từ giai đoạn đầu. Nhờ đội hình mạnh đầu game và chiến thuật ép sớm, họ kết thúc ván đấu chỉ sau 10 phút.

Bước sang game thi đấu thứ hai, Saigon Phantom gỡ hòa 1-1. Dù để FPT Maris cầm Rouie – con bài tủ, Saigon Phantom vẫn kiểm soát thế trận. Họ điều lính cân bằng, nhanh chóng lấy ba đường siêu cấp và kết thúc bằng bùa Tà Thần Caesar.

Sau đó, game 3 diễn ra căng thẳng. Hai đội giằng co đến phút 19 với lượng vàng gần bằng nhau. Tuy nhiên, một sai lầm nhỏ của Saigon Phantom ở phút cuối đã giúp FPT Flash ăn Tà Thần Bạo Chúa, từ đó dẫn trước 2-1.

Sang ván đấu thứ 4, cả hai đội đều áp dụng những bài đánh ép sớm. Ván đấu kéo dài đến phút thứ 8 với thế trận cân bằng. Tuy vậy, nhờ đội hình có 2 Xạ Thủ là Capheny và Eland’Orr, SGP đã nhanh chóng lấy được lợi thế hơn so với Tia Chớp Cam và cân bằng tỷ số 2-2.

Game 5 trở thành bước ngoặt của trận chung kết tổng.

Game 5 trở thành bước ngoặt của trận chung kết. Saigon Phantom chọn TeeMee nhằm snowball, trong khi FPT Flash xây dựng đội hình sốc damage gồm Krixi, Stuart và Nakroth. Thế nhưng, Saigon Phantom không tận dụng được lợi thế, liên tục để Ignis và TeeMee nằm xuống. Nhờ đó, FPT Flash đẩy thẳng nhà chính và nâng tỷ số lên 3-2.

Cuối cùng, game 6 mang tính quyết định. Saigon Phantom cầm Florentino cùng Qi của FPT HuyHoang, đồng thời chọn Goverra và Fennik để đẩy sớm. Ngược lại, FPT Flash phản công bằng bộ ba Tachi, Richter, Iggy nhằm ép góc Goverra. Giao tranh liên tục nổ ra, FPT Flash dùng Elsu và Iggy cấu rỉa, lấy trụ ngoài và ăn Caesar Bóng Tối. Đến phút 15, Saigon Phantom mắc lỗi, FPT Flash ăn Tà Thần Bạo Chúa, đẩy ba đường và kết thúc trận ở phút 21:50.

FPT Phantom giành thắng lợi chung cuộc sau 6 game đấu căng thẳng.

Như vậy, nhà vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025 đã gọi tên FPT Flash. Bên cạnh giải thưởng giải thưởng 1 tỷ 8 VND, FPT Flash cũng đã giành được quyền tham dự Vòng Tuyển Chọn SEA Games 33 và giải đấu quốc tế AIC 2025. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua.

FPT Phantom chính thức trở thành nhà vô địch Đầu trường Danh vọng Mùa đông 2025.

Bên cạnh đó, theo cơ cấu giải thưởng, One Star Esports đạt giải ba với giải thưởng 700 triệu VND, SGP đạt Á Quân với giải thưởng 1 tỷ VND.