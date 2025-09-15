Giải đấu eSport Sinh viên Toàn quốc mùa 2: động lực thúc đẩy eSport Việt Nam phát triển

Sự kiện họp báo công bố chính thức khởi động giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc 2025. Ảnh: BTC

Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc 2025 (NSOC 2025) là lần thứ hai được tổ chức sau thành công của mùa đầu tiên vào năm 2023. Mùa đầu tiên thu hút gần 1.500 tuyển thủ và 298 đội tuyển đến từ 127 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

NSOC 2025 trở lại với quy mô hơn 10 tỷ đồng. Tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, tranh tài ở hai tựa game Valorant và Đấu Trường Chân Lý. Ban tổ chức chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 11/9 và khởi tranh từ ngày 29/9. Chung kết Quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội.

NSOC 2025 vượt xa khung khái niệm giải đấu thể thao điện tử thông thường. Sự kiện này phản ánh nhiều khía cạnh về sự phát triển của thể thao điện tử Việt Nam. Giải đấu tạo ra sân chơi lành mạnh cho giới trẻ đồng thời mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của eSport tại Việt Nam.

Sự kiện này cho thấy thể thao điện tử đang ngày càng được phổ cập và mở rộng đối tượng tham gia. eSport lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên - lực lượng trẻ trung, sáng tạo và giàu tiềm năng. Đây chính là nền tảng vững chắc để eSport từng bước trở thành một phần của đời sống thể thao hiện đại.

Giải đấu được tổ chức với quy mô toàn quốc, có sự đồng hành của doanh nghiệp và các tổ chức lớn. Điều này khẳng định eSport Việt Nam đang được nhìn nhận nghiêm túc như một ngành công nghiệp thể thao-giải trí có giá trị kinh tế và xã hội. Giải đấu góp phần hình thành một hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Đây là môi trường để phát hiện, nuôi dưỡng và đào tạo những tài năng mới, có thể tiếp nối và vươn tầm ra các đấu trường khu vực cũng như quốc tế.

Những giải đấu dành cho sinh viên như thế này còn là minh chứng rõ nét cho quá trình xã hội hóa thể thao điện tử. eSport đang dần được công nhận là một loại hình thể thao trí tuệ, mang trong mình tinh thần thi đấu công bằng, tinh thần đồng đội và sự sáng tạo của thế hệ trẻ.