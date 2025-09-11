Khởi động giải đấu eSports sinh viên toàn quốc mùa 2 với tổng giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng

Tiếp nối thành công mùa giải 2023 với gần 1.500 tuyển thủ từ 127 trường Đại học - Cao đẳng tham gia, NSOC 2025 quay trở lại với quy mô hơn 10 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành sân chơi eSports chuyên nghiệp, hiện đại và văn minh cho cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Giải đấu chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 11/9, và khởi tranh từ ngày 29/09. Chung kết Quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại thủ đô Hà Nội.

Khởi động giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc mùa 2.

NSOC 2025 được tổ chức bởi OEG dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam, phối hợp cùng BEAT Network và OEG Studio. Giải đấu cũng nhận được sự đồng hành từ nhiều thương hiệu lớn như Ngân hàng MSB, Wake-up 247, Crossfire: Legends cùng các đối tác truyền thông và chiến lược khác.

Giải đấu NSOC 2025 đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa OEG và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Đồng hành cùng NSOC 2025, MSB theo đuổi sứ mệnh tạo sân chơi công bằng và chuyên nghiệp cho sinh viên toàn quốc cũng như ươm mầm tài năng trẻ, hướng họ đến con đường phát triển chuyên nghiệp.

Với sứ mệnh này, MSB mang đến combo Tiện ích số thế hệ mới cho tất cả các sinh viên yêu thích và tham gia mùa giải NSOC 2025 - Combo Tài khoản thanh toán tiện lợi cùng Thẻ đa năng MSB Mastercard Hybrid, cho phép người dùng mở tài khoản ngân hàng nhanh chóng, hưởng các dịch vụ tài chính tiện lợi kèm quà tặng game, ưu đãi nạp game hấp dẫn.

Điều này không chỉ khẳng định tính hấp dẫn và sức thu hút mạnh mẽ của giải đấu, mà còn cho thấy mong muốn cổ vũ, thúc đẩy niềm đam mê eSports của các tổ chức, đơn vị đối với các bạn sinh viên, góp phần vào sự phát triển của nền Thể thao điện tử nước nhà. Đúng như thông điệp mà NSOC 2025 muốn hướng tới: United We Rise!

Giải đấu eSports sinh viên toàn quốc mùa 2 với tổng giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

Tại sự kiện Họp báo lần này, OEG cũng sẽ công bố Lộ trình, kế hoạch phát triển Hệ thống giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên giai đoạn 2025 – 2027, với định hướng đưa NSOC trở thành giải đấu eSports Quốc gia thường niên, thương hiệu sân chơi uy tín số 1 dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam. Đồng thời, trong giai đoạn này, OEG cũng mục tiêu mở rộng hệ thống giải đấu cấp khu vực với sự tham gia tranh tài của sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng của nhiều quốc gia Đông Nam Á, đưa phong trào eSports sinh viên Việt Nam cọ xát với sinh viên quốc tế. Đây là bước đi chiến lược khẳng định cam kết lâu dài của OEG trong việc đồng hành cùng sinh viên, kiến tạo một môi trường eSports chuyên nghiệp, lành mạnh, giàu giá trị.

Đặc biệt, trong khuôn khổ NSOC 2025, OEG triển khai chuỗi chương trình Unitour - Hành trình kết nối cộng đồng eSports học đường toàn quốc tại 6 điểm trường Đại học với mục tiêu đưa NSOC đến gần hơn với sinh viên cả nước, tạo nên những trải nghiệm thực tế, thú vị và gắn kết cộng đồng. Chương trình Unitour tại mỗi điểm trường sẽ bao gồm các hoạt động tiêu biểu như: Vòng loại NSOC 2025; Talkshow, workshop định hướng nghề nghiệp ngành Game - eSports - Công nghệ - AI; Giao lưu cùng các tuyển thủ, KOLs nổi tiếng, khu trải nghiệm thiết bị gaming, công nghệ mới; Hoạt động âm nhạc, cosplay đặc sắc và minigame, các hoạt động trải nghiệm đặc sắc với vô vàn phần quà hấp dẫn… v.v.

Không chỉ đồng hành cùng cộng đồng sinh viên trong việc tạo ra một sân chơi eSports chuyên nghiệp, văn minh, lành mạnh, OEG còn dành tặng những suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc tại 6 điểm trường Unitour. Bên cạnh đó hơn 3000 học bổng Luyện AI sẽ được tặng đến các bạn sinh viên trong suốt quá trình diễn ra giải đấu.