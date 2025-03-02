Xiaomi 15 Series vừa ra mắt có gì mới?

Hôm nay, Xiaomi Việt Nam đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm Xiaomi 15 Series, đây cũng là thời điểm dòng sản phẩm này chính thức được ra mắt tại thị trường toàn cầu, đánh dấu bước tiến đột phá trong hành trình kiến tạo công nghệ.

Xiaomi 15 Ultra được Hãng giới thiệu ngày hôm nay. Ảnh: HN

Sự kết hợp giữa hệ thống camera Leica và Xiaomi HyperOS 2 tích hợp trí tuệ nhân tạo Xiaomi HyperAI tiên tiến không chỉ mang đến khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp và hiệu suất mạnh mẽ, mà còn tái định nghĩa chuẩn mực của một smartphone cao cấp toàn diện.

Chia sẻ về dòng sản phẩm mới, ông Patrick Chou - Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam khẳng định: “Xiaomi Series luôn tiên phong trong việc nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động, nhưng hành trình đổi mới của chúng tôi chưa bao giờ dừng lại. Với Xiaomi 15 Series, chúng tôi không chỉ nâng cấp hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 mà còn lần đầu tiên giới thiệu Xiaomi HyperAI – bước tiến mới mang đến trải nghiệm thông minh và mượt mà hơn bao giờ hết. Kết hợp cùng hệ thống camera Leica danh tiếng và hiệu năng đột phá, Xiaomi 15 Series sẽ giải quyết mọi nhu cầu thường nhật của người dùng hiện đại.”

Bộ đôi Xiaomi 15 và Xiaomi 15 Ultra

Cụ thể, trong lần ra mắt này, Xiaomi sẽ giới thiệu bộ đôi Xiaomi 15 Ultra và Xiaomi 15, trong đó Xiaomi 15 sẽ có hai phiên bản bộ nhớ là Xiaomi 15 (12GB/256GB) và Xiaomi 15 (12GB/512GB. Nhưng có lẽ tâm điểm của sự kiện và cũng là sản phẩm được người dùng yêu công nghệ mong đợi nhất đó chính là Xiaomi 15 Ultra, ‘một chiếc máy ảnh mang hệ điều hành Android’, còn Xiaomi gọi đây là “Máy ảnh cổ điển trong dáng hình smartphone.”

Xiaomi 15 Ultra được lấy cảm hứng từ những chiếc máy ảnh cổ điển

Được lấy cảm hứng từ những chiếc máy ảnh cổ điển, kết hợp với nghệ thuật chế tác tinh xảo, Xiaomi 15 Ultra không chỉ mang vẻ ngoài sang trọng, mà nó thật sự khác với đại đa số những chiếc smartphone hiện có trên thị trường. Chính sự khác biệt này đã mang đến cho Xiaomi 15 Ultra một vẻ quyến rũ lạ thường. Điểm đáng nói là dù ở bất cứ phiên bản màu nào, dù là Đen hay Trắng hay Bạc Chrome thì Xiaomi 15 Ultra vẫn toát lên sự mạnh mẽ, vẻ thanh lịch đầy cuốn hút.

Màn hình AMOLED WQHD+ 6,73inch với mật độ 522 ppi và độ sáng 3.200 nit tạo nên độ sắc nét ấn tượng,

Màn hình AMOLED WQHD+ 6,73inch với mật độ 522 ppi và độ sáng 3.200 nit tạo nên độ sắc nét ấn tượng, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng. Chế độ màn hình chờ 1Hz giúp tiết kiệm năng lượng, trong khi cảm biến vân tay siêu âm được nâng cấp cho phép mở khóa nhanh và chính xác hơn.

Xiaomi tự hào khi tiếp tục thiết lập nên tiêu chuẩn mới cho nhiếp ảnh di động trên Xiaomi 15 Ultra

Nói về hệ thống camera Leica trên Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi tự hào khi tiếp tục thiết lập nên tiêu chuẩn mới cho nhiếp ảnh di động với cảm biến chính 1inch LYT-900 50MP, kết hợp ống kính Leica Summilux khẩu độ f/1.63, tối ưu khả năng thu sáng và mang đến độ chi tiết vượt trội. Bên cạnh đó, hệ thống camera đa tiêu cự giúp người dùng thỏa sức sáng tạo trong mọi tình huống. Camera tele Leica 70mm là lựa chọn hoàn hảo cho chụp chân dung, ảnh đường phố và macro cận cảnh ở khoảng cách 10cm. Trong khi đó, camera tele siêu xa Leica 100mm, độ phân giải 200MP, với công nghệ zoom trong cảm biến có thể mở rộng tiêu cự lên đến 200mm, mang lại khả năng chụp xa ấn tượng. Cuối cùng, camera siêu rộng Leica 14mm giúp ghi lại những khung hình phong cảnh hùng vĩ và chụp nhóm một cách trọn vẹn. Với những nâng cấp mạnh mẽ này, Xiaomi 15 Ultra tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

Xiaomi 15 Ultra được hỗ trợ Dolby Vision 4K 60fps và video Log 10 bit trên mọi tiêu cự

Không dừng lại ở khả năng chụp ảnh, Xiaomi 15 Ultra được hỗ trợ Dolby Vision 4K 60fps và video Log 10 bit trên mọi tiêu cự nên cũng mang đến những thước phim với khả năng chống rung tuyệt vời. Để hỗ trợ cho người dùng, Xiaomi 15 Ultra còn có bộ phụ kiện nhiếp ảnh chuyên dụng mang tên Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition, giúp người dùng mở ra thế giới sáng tạo không giới hạn, sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc với chất lượng đỉnh cao nhất.

Xiaomi 15 Ultra rất sang trọng và cuốn hút, dù là màu Đen hay màu Trắng

Bên cạnh hai màu sắc là Đen và Trắng thì Xiaomi 15 còn có thêm màu Xanh lá

Xiaomi 15 sở hữu thiết kế tối giản nhưng vẫn không kém phần cuốn hút, dù là màu Đen, màu Trắng hay màu Xanh lá. Với mặt kính uốn nhiệt tạo hiệu ứng cong tinh xảo, khung nhôm cong tăng 33% khả năng chịu lực nhưng vẫn mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Màn hình CrystalRes AMOLED 6,36inch với viền siêu mỏng 1,38mm nhờ công nghệ LIPO, độ sáng 3.200 nit giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới nắng gắt, trong khi chứng nhận TÜV Rheinland đảm bảo trải nghiệm thoải mái cho mắt khi sử dụng lâu dài.

Máy được trang bị hệ thống 3 camera Leica

Máy được trang bị hệ thống 3 camera Leica, giúp mang lại chất lượng hình ảnh ấn tượng và khả năng chụp ảnh linh hoạt. Với dải tiêu cự mở rộng từ 14 đến 120 mm, người dùng có thể dễ dàng ghi lại mọi khoảnh khắc với độ sắc nét vượt trội. Camera chính của Xiaomi 15 được trang bị ống kính Leica Summilux, kết hợp thấu kính phi cầu 7P với lớp phủ chống chói và khẩu độ lớn ƒ/1.62, giúp thu sáng tốt hơn và đảm bảo hình ảnh rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Cảm biến Light Fusion 900 hỗ trợ ba tiêu cự chính 23mm, 28mm và 35mm, mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Đáp ứng nhu cầu chụp ảnh từ xa, Xiaomi 15 tích hợp camera tele nổi Leica 60mm với cảm biến 50 MP, cho phép bắt trọn những chi tiết phức tạp và chụp macro sắc nét ở khoảng cách 10 cm. Bên cạnh đó, camera siêu rộng Leica 14mm với độ phân giải 50MP và khẩu độ ƒ/2.2 cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo, ghi lại những khung hình ấn tượng với trường nhìn bao quát.

Không chỉ mạnh mẽ trong nhiếp ảnh, Xiaomi 15 còn được tối ưu cho quay video chuyên nghiệp. Tính năng Xiaomi Master Videography giúp người dùng có thể quay video chất lượng studio, với khả năng quay 8K 30fps và 4K 60fps Dolby Vision trên mọi tiêu cự. Hệ thống 4 mic nâng cao mang đến trải nghiệm âm thanh không gian sống động, biến mỗi thước phim thành tác phẩm điện ảnh thực thụ.

Hệ thống tản nhiệt Xiaomi IceLoop giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả, duy trì hiệu năng ổn định ngay cả trong những tác vụ nặng.

Để xứng tầm flagship, Xiaomi đã trang bị cho Xiaomi 15 Series vi xử lý Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, mang lại hiệu năng vượt trội và khả năng tối ưu hóa năng lượng. Cấu trúc CPU Oryon 8 nhân, kết hợp GPU Adreno mạnh mẽ nâng cao khả năng xử lý đồ họa. Trong khi NPU Hexagon tối ưu AI, mang đến trải nghiệm thông minh và mượt mà hơn. Hệ thống tản nhiệt Xiaomi IceLoop giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả, duy trì hiệu năng ổn định ngay cả trong những tác vụ nặng.

Chưa dừng lại ở đó, Xiaomi 15 Series sở hữu hệ thống pin silicon-carbon đột phá, sử dụng công nghệ Xiaomi Surge Battery. Xiaomi 15 sở hữu viên pin 5.240mAh, còn Xiaomi 15 Ultra sở hữu viên pin 5.410mAh cùng sạc nhanh HyperCharge 90W qua cáp đi kèm, giúp tái nạp năng lượng cho máy một cách nhanh chóng. Xiaomi 15 tích hợp sạc không dây 50W, còn Xiaomi 15 Ultra tích hợp sạc không dây công suất 80W, mang đến sự tiện lợi tối ưu cho người dùng hiện đại.

Xiaomi HyperConnect cũng giúp mở rộng khả năng kết nối, hỗ trợ cả PC và hệ sinh thái iOS/macOS

Một trong những điểm cộng đáng chú ý của Xiaomi 15 Series đó chính là nền tảng Xiaomi HyperOS 2, được tích hợp ba công nghệ mũi nhọn bao gồm Xiaomi HyperAI, Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect, giúp mang đến hiệu năng mượt mà, kết nối đa nền tảng và trải nghiệm AI thế hệ mới.

Xiaomi HyperAI cung cấp bộ công cụ AI toàn diện, bao gồm hỗ trợ sáng tạo và nâng cao hiệu suất làm việc với AI Writing, AI Speech Recognition và AI Creativity Assistant. Các tính năng như AI Image Enhancement, AI Eraser Pro, AI Reflection Removal, AI Magic Sky và AI Film giúp chỉnh sửa ảnh, video dễ dàng và chuyên nghiệp.

Xiaomi đã trang bị cho Xiaomi 15 Series vi xử lý Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, mang lại hiệu năng vượt trội và khả năng tối ưu hóa năng lượng

Xiaomi HyperCore còn giúp tối ưu hóa hệ thống, cải thiện độ mượt và độ ổn định, đồng thời nâng cấp giao diện với hiệu ứng chuyển động tinh tế và đồ họa sắc nét. Đồng thời Xiaomi HyperConnect cũng giúp mở rộng khả năng kết nối, hỗ trợ cả PC và hệ sinh thái iOS/macOS. Và tính năng Cross-device Camera cho phép truy cập từ xa vào camera các thiết bị khác nhau, trong khi Combined Cameras hiển thị video từ nhiều nguồn, mang đến trải nghiệm quay chụp linh hoạt hơn.

Xiaomi 15 Series chính thức lên kệ từ hôm nay 02/03/2025 với giá bán lần lượt như sau: Xiaomi 15 phiên bản 12GB/256GB có giá 24,990,000 vnđ Xiaomi 15 phiên bản 12GB/512GB được bán đặc quyền tại TGDĐ có giá: 26,990,000 vnđ Xiaomi 15 Ultra với 3 phiên bản màu Trắng, Đen và Bạc chrome cùng bộ nhớ 16GB/512GB có giá bán 34,990,000 vnđ. Riêng phiên bản màu Trắng được phân phối đặc quyền tại hệ thống TGDĐ.

Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition

Bộ phụ kiện nhiếp ảnh chuyên dụng Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition

Để sở hữu sớm Xiaomi 15 và Xiaomi 15 Ultra, trong thời gian từ ngày 03/03 đến ngày 07/03 khách hàng sẽ được giảm ngay 3 triệu khi mua mới và trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 2 triệu đồng.

Xiaomi 15 được hãng đề xuất giá bán lẻ 24,990,000 vnđ bản 12G/256 GB; 26,990,000 vnđ bản 12G/512 GB

Xiaomi 15 Ultra bản 512 GB được hãng đề xuất giá bán lẻ 34,990,000 vnđ

Trong giai đoạn mở bán chính thức, từ ngày 08/03 đến ngày 31/03, bên cạnh chương trình giảm giá 3 triệu đồng khi mua mới, khách hàng cũng sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng nếu tham gia chương trình trợ giá thu cũ đổi mới.

Khách hàng mua Xiaomi 15 Series còn được tận hưởng loạt dịch vụ chính hãng cao cấp

Đặc biệt, khách hàng mua Xiaomi 15 Series còn được tận hưởng loạt dịch vụ chính hãng cao cấp bao gồm:

Bảo hành 24 tháng,

Miễn phí thay màn hình 1 lần trong 6 tháng đầu,

Miễn phí công sửa chữa ngoài bảo hành trong 12 tháng.

Đặc biệt, người dùng còn được một lần sử dụng phòng chờ VIP DragonPass tại sân bay, gói GrabGifts Voucher trị giá 100.000 đồng, miễn phí sử dụng 4 tháng Spotify Premium và miễn phí 3 tháng sử dụng Google Gemini Advance (gồm Advanced AI và 2TB Google One).

Khách hàng khi mua Xiaomi 15 Ultra còn được áp dụng chính sách bảo hành quốc tế, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người dùng dù bạn đang ở bất cứ quốc gia nào.

Riêng bộ phụ kiện nhiếp ảnh chuyên dụng Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition sẽ được áp dụng chương trình bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng.