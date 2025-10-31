Netflix thông báo chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, giúp nhà đầu tư dễ tiếp cận hơn. Hiện tại, cổ phiếu này là một trong 10 cổ phiếu trong S&P 500 có giá trên 1.000 đô la. Ảnh: Getty.

Theo thông báo, các cổ đông sở hữu cổ phiếu tính đến ngày 10/11 sẽ nhận thêm chín cổ phiếu mới cho mỗi cổ phiếu hiện có. Việc phân phối cổ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 14/11, và cổ phiếu Netflix sẽ chính thức giao dịch ở mức giá điều chỉnh vào ngày 17/11.

Netflix cho biết việc chia tách nhằm “thiết lập lại giá thị trường của cổ phiếu phổ thông ở mức dễ tiếp cận hơn với nhân viên tham gia chương trình quyền chọn mua cổ phiếu”.

Cổ phiếu Netflix đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi công bố tin tức này. Trước đó, cổ phiếu đóng cửa ở mức 1.089 USD, tăng 42% từ đầu năm - nằm trong nhóm 10 cổ phiếu đắt nhất S&P 500.

Dù việc chia tách cổ phiếu không thay đổi giá trị nắm giữ thực tế của nhà đầu tư, động thái này thường được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh sự tự tin của ban lãnh đạo vào triển vọng dài hạn của công ty.

Đây là lần thứ ba Netflix chia tách cổ phiếu, sau các lần vào năm 2004 và 2015. Trái ngược với xu hướng này, Warren Buffett - CEO Berkshire Hathaway, từng nổi tiếng với việc không bao giờ chia tách cổ phiếu loại A, khiến giá trị mỗi cổ phiếu lên tới hơn 717.000 USD.