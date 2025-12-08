Thị trường châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận sự phân hóa trong phiên đầu tuần

Thị trường Châu Á Thái Bình Dương giao dịch trái chiều khi giới đầu tư đánh giá dữ liệu thương mại Trung Quốc

Thị trường chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ghi nhận sự phân hóa trong phiên đầu tuần khi giới đầu tư theo dõi dữ liệu thương mại tích cực từ Trung Quốc.

Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 0,84%, chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu công nghệ. Ngược lại, CSI 300 tăng 1,11% sau khi Trung Quốc công bố số liệu xuất khẩu tích cực hơn dự kiến trong tháng 11.

Xuất khẩu của nền kinh tế thứ hai thế giới tăng 5,9% so với cùng kỳ, vượt xa mức dự báo 3,8% từ khảo sát của Reuters. Đây là tín hiệu phục hồi quan trọng sau cú giảm bất ngờ 1,1% trong tháng 10 – mức giảm đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2024.

Tại Nhật Bản, thị trường ghi nhận diễn biến trái chiều khi Nikkei 225 giảm 0,14%, còn Topix tăng 0,25%. Cùng ngày, dữ liệu điều chỉnh từ Tokyo cho thấy GDP quý III của Nhật giảm mạnh hơn so với ước tính ban đầu, đạt mức giảm thường niên 2,3%, sâu hơn con số sơ bộ 1,8%.

Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 0,35% và Kosdaq tăng 0,45%, phản ánh tâm lý ổn định hơn sau những biến động gần đây của thị trường chip và công nghệ.

Tại Úc, ASX/S&P 200 giảm 0,17% khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Theo cuộc thăm dò của Reuters, RBA được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 3,60% ít nhất đến năm 2026.

Ở Ấn Độ, Nifty 50 mở cửa đi ngang, trong khi cổ phiếu của hãng hàng không IndiGo giảm hơn 5% sau khi cơ quan hàng không nước này cảnh báo có thể áp dụng biện pháp xử lý do việc hủy hàng nghìn chuyến bay tuần trước. Sự cố đã khiến chính phủ Ấn Độ phải can thiệp nhằm ngăn đà tăng giá vé máy bay. IndiGo cho biết nguyên nhân đến từ tình trạng thiếu phi công.

Tại Trung Quốc, cổ phiếu Moore Threads – doanh nghiệp được mệnh danh “Nvidia của Trung Quốc” – giảm hơn 5% sau phiên tăng sốc hơn 400% trong ngày chào sàn Thượng Hải cuối tuần trước. Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức 600.500 nhân dân tệ, cao gấp hơn 5 lần so với giá IPO 114,28 nhân dân tệ.

Trên thị trường Mỹ phiên cuối tuần trước, ba chỉ số chính đều tăng điểm nhờ loạt báo cáo kinh tế khả quan.

S&P 500 tăng 0,19%, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 0,31% còn Dow Jones tăng 104,05 điểm, tương đương 0,22%.