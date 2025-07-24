Cổ phiếu IBM giảm mạnh và doanh thu phần mềm gây thất vọng

Tổng giám đốc điều hành IBM Arvind Krishna xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: Getty.

Vượt kỳ vọng lợi nhuận nhưng chưa thuyết phục về chất lượng tăng trưởng

Theo số liệu được IBM công bố, thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 2,80 USD, cao hơn mức dự báo 2,64 USD của các nhà phân tích theo khảo sát của LSEG. Doanh thu đạt 16,98 tỷ USD, cũng vượt nhẹ so với mức dự báo 16,59 tỷ USD.

Tuy vậy, thị trường vẫn phản ứng tiêu cực, do giới đầu tư kỳ vọng cao hơn vào các mảng tăng trưởng chiến lược, đặc biệt là phần mềm và đám mây.

Doanh thu phần mềm – lĩnh vực được kỳ vọng nhất – chỉ đạt 7,39 tỷ USD, thấp hơn mức dự báo 7,43 tỷ USD. Tăng trưởng doanh thu 10% ở mảng này được cho là chưa đủ mạnh, trong khi biên lợi nhuận gộp đạt 83,9%, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với kỳ vọng.

“Khách hàng đang ưu tiên chi tiêu cho phần cứng hơn phần mềm”, CEO Arvind Krishna thừa nhận trong cuộc họp với giới phân tích.

Mảng đám mây lai, bao gồm nền tảng Red Hat, tăng trưởng 16%, phản ánh nỗ lực tích hợp sản phẩm của IBM sau nhiều năm cải tổ. Trong khi đó, doanh thu từ mảng tư vấn tăng gần 3% lên 5,31 tỷ USD, vượt nhẹ dự báo 5,16 tỷ USD.

Mảng hạ tầng, vốn bị đánh giá là cũ kỹ, bất ngờ tăng trưởng mạnh 14% lên 4,14 tỷ USD, vượt xa dự báo 3,75 tỷ USD, nhờ vào sự ra mắt của máy tính lớn z17 thế hệ mới và nhu cầu nâng cấp hệ thống.

CFO Jim Kavanaugh cho biết tiến độ ra quyết định chậm trong các dự án tùy ý và các hợp đồng bị kéo dài từ năm trước đã ảnh hưởng đến kết quả ký kết trong quý.

AI vẫn là chiến lược trung tâm, nhưng chưa đột phá

IBM tiếp tục nhấn mạnh vào AI sáng tạo (generative AI) như một trụ cột phát triển tương lai. Tính từ khi ra mắt, doanh thu từ mảng AI sáng tạo đạt 7,5 tỷ USD, tăng từ mức 6 tỷ USD hồi tháng 4.

Công ty cũng vừa hoàn tất thương vụ mua lại Hakkoda, một công ty tư vấn dữ liệu và AI, cho thấy chiến lược mở rộng thông qua M&A vẫn đang được IBM theo đuổi.

Krishna lạc quan rằng môi trường quản lý hiện nay tạo điều kiện cho các thương vụ sáp nhập – mua lại hợp lý có thể được phê duyệt nhanh chóng, mở ra cơ hội tăng trưởng qua thâu tóm.

Triển vọng 2025: Không thay đổi

Dù thị trường phản ứng không mấy tích cực, IBM vẫn giữ nguyên định hướng kinh doanh năm nay. Khi tăng trưởng doanh thu ít nhất 5% theo tỷ giá cố định và dòng tiền tự do kỳ vọng đạt trên 13,5 tỷ USD, không đổi so với dự báo hồi tháng 4.

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên thứ Tư, cổ phiếu IBM đã tăng 28% từ đầu năm, vượt trội so với mức tăng 8% của chỉ số S&P 500, phản ánh kỳ vọng thị trường vào khả năng hồi sinh của “gã khổng lồ công nghệ kỳ cựu”.

Tuy nhiên, sự sụt giảm sau báo cáo quý II cho thấy nhà đầu tư ngày càng khắt khe hơn, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu đang ngày càng gay gắt và sự dịch chuyển chi tiêu doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo phục hồi dài hạn của IBM.