5 công cụ AI giúp bạn trở thành lập trình viên, nhà thiết kế và nhạc sĩ trong tích tắc

Phạm Anh

18:45 | 06/05/2025
Nếu bạn muốn trở thành lập trình viên, nhà thiết kế hay nhạc sĩ, hãy khám phá 5 công cụ AI mạnh mẽ với khả năng tạo ứng dụng, giọng nói, nhân vật ảo, hình ảnh số và âm nhạc độc đáo dưới đây.
Ảnh: PCMag

Trí tuệ nhân tạo (AI) hứa hẹn sẽ đại chúng hóa quá trình sáng tạo nghệ thuật, nhưng giống như bất kỳ ngành công nghiệp nào khác, thị trường vẫn bị thống trị bởi một số "ông lớn" như ChatGPT của OpenAI, Gemini của Google, Claude của Anthropic và Meta AI, tuy nhiên còn nhiều công cụ ít được biết đến nhưng không kém phần mạnh mẽ, thậm chí có thể mang lại những lợi thế nhất định so với các mô hình ngôn ngữ lớn phổ biến hơn. Hãy cùng Tạp chí Điện tử và Ứng dụng khám phá một số giải pháp AI thú vị và cách sử dụng chúng.

Blackbox AI. Ảnh: PCMag

1. Blackbox AI

Blackbox AI được thiết kế để hỗ trợ các nhà phát triển phần mềm giải quyết các thách thức lập trình phức tạp và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến mã nguồn. Ý tưởng là với các lệnh rất hạn chế (hoặc thậm chí chỉ bằng cách thêm ảnh chụp màn hình hoặc tệp Figma), Blackbox AI có thể tạo ra một ứng dụng full-stack hoàn chỉnh, cắt giảm các tác vụ lập trình lặp đi lặp lại và kiểm thử.

Mặc dù vậy, nó vẫn cung cấp đầy đủ các khả năng tiêu chuẩn, như chatbot và trợ lý nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ nhiều mô hình phổ biến miễn phí. Tuy nhiên, bạn cần đăng ký gói dịch vụ $19.99/tháng để truy cập tất cả các mô hình API và tính năng nâng cao, như trình tạo ứng dụng và agent lập trình AI. Bạn cũng cần tạo một tài khoản. Tài khoản cao cấp cho phép bạn thực hiện các tìm kiếm "Pro", được thiết kế để xử lý nghiên cứu sâu hơn và các truy vấn hoặc tác vụ nhiều giai đoạn.

ElevenLabs. Ảnh: PCMag

2. ElevenLabs

ElevenLabs cung cấp một bộ công cụ từ text-to-speech đến lồng tiếng tự động sang các ngôn ngữ khác, được hỗ trợ bởi nhiều giọng nói AI đa dạng. Các giọng nói bao gồm nhiều âm sắc, độ cao và giọng địa phương khác nhau, nghe rất đa dạng và chân thực. Bạn cũng có thể tạo hiệu ứng âm thanh từ một lệnh văn bản, như tiếng gầm của sư tử trên đồng cỏ hoặc tiếng mèo kêu trong quán cà phê. Một số tính năng gây tranh cãi cũng có sẵn, như khả năng nhân bản giọng nói của một ai đó bằng cách nhập các mẫu giọng nói của người đó.

Mặc dù một số ví dụ có sẵn mà không cần đăng nhập, nhưng truy cập đầy đủ yêu cầu tạo tài khoản. Bạn sẽ được yêu cầu điền một số thông tin cơ bản và thêm trường hợp sử dụng dự định của bạn cho phần mềm. Với gói miễn phí, bạn được 10 phút text-to-speech hoặc 15 phút AI hội thoại, mặc dù bạn không thể sử dụng các tính năng nâng cao như nhân bản hoặc lồng tiếng.

ElevenLabs cung cấp năm gói giá khác, với các tính năng ngày càng tăng và phút đầu ra bổ sung, từ 5 USD đến 1,320 USD mỗi tháng. Cũng có một gói doanh nghiệp với giá tùy chỉnh cho các doanh nghiệp lớn.

JanitorAI. Ảnh: PCMag

3. JanitorAI

JanitorAI đưa khái niệm chatbot AI lên một tầm cao mới bằng cách cho phép bạn phát triển các nhân vật AI cụ thể. Những nhân vật này có thể dựa trên các nhân vật hư cấu hiện có hoặc được thiết kế từ đầu và tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của bạn. Công cụ hiện đang trong giai đoạn beta, nhưng đã nhận được các bản cập nhật thường xuyên kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2023.

Sau khi tạo tài khoản trên JanitorAI, bạn chỉ cần nhấp vào nút Tạo Nhân Vật và bắt đầu nhập thông tin. Quá trình này gồm ba phần chính:

Tiểu sử nhân vật: Đây là thông tin giúp người dùng khác tìm thấy nhân vật của bạn trên nền tảng. Nó giống như "hồ sơ công khai" của nhân vật.

Tính cách: Phần này quyết định cách nhân vật AI sẽ phản ứng và giao tiếp. Bạn nên mô tả chi tiết các đặc điểm tính cách, sở thích, và cách ứng xử.

Ví dụ đối thoại: Những mẫu hội thoại minh họa cách nhân vật của bạn nói chuyện. Càng cung cấp nhiều ví dụ, AI càng hiểu rõ phong cách giao tiếp bạn mong muốn.

Nguyên tắc quan trọng là: càng cung cấp nhiều chi tiết trong cả ba phần này, nhân vật AI càng chính xác và giống với hình dung của bạn. Đây giống như việc "dạy" AI cách đóng vai một nhân vật cụ thể theo ý bạn.

Khi trò chuyện với nhân vật của bạn hoặc nhân vật của người dùng khác, bạn sẽ phải chọn một API mô hình AI để cung cấp năng lượng cho tương tác. Mô hình độc quyền của JanitorAI hiện miễn phí, mặc dù các tính năng cao cấp đang được phát triển. API của bên thứ ba như ChatGPT hoặc Claude có thể yêu cầu trả phí.

Leonardo AI. Ảnh: PCMag

4. Leonardo AI

Leonardo AI là một bộ sưu tập các công cụ AI được thiết kế để tạo, chỉnh sửa và nâng cao nghệ thuật trực quan. Điều này bao gồm hình ảnh tĩnh, như ảnh hiện có, hoạt ảnh và mô hình 3D. Nền tảng này cũng cung cấp các tính năng nâng cao, như upscaling tùy chỉnh hoặc trình tạo PNG trong suốt cho hình ảnh không có nền.

Để bắt đầu, bạn cần tạo một tài khoản với thông tin đăng nhập của Google, Apple hoặc Microsoft, hoặc bằng cách nhập email của bạn. Sau khi đăng nhập, chọn từ một số kiểu trực quan đặt trước, sau đó nhập lệnh văn bản để tạo hình ảnh. Bạn cũng có thể tinh chỉnh quá trình tạo bằng cách chọn Image Guidance, cho phép bạn tải lên hình ảnh tham khảo; AI sẽ cố gắng bắt chước phong cách của chúng.

Leonardo cung cấp quyền truy cập miễn phí, cùng với ba gói trả phí và gói API tùy chỉnh. Bạn nhận được 150 token mỗi 24 giờ trong gói miễn phí, cho phép bạn tạo một số lượng tác phẩm có giới hạn. Bắt đầu từ 10 USD/tháng, gói trả phí cung cấp cho bạn nhiều token hơn và cả tháng để sử dụng chúng giữa các lần làm mới. Bạn cũng được truy cập vào nhiều Bộ sưu tập hơn, cho phép bạn tổ chức các tác phẩm của mình, và các tính năng nâng cao khác. Với tài khoản cá nhân có phí cao nhất, bạn có quyền truy cập vào tính năng tạo video và khả năng đào tạo các mô hình AI.

Suno Ai. Ảnh: PCMag

5. Suno

Suno là nền tảng sáng tạo âm nhạc AI được phát triển bởi các cựu nhân viên từ Meta, TikTok và công ty khởi nghiệp AI Kensho. Suno cho phép bạn tạo ra các bài hát kết hợp âm nhạc nhạc cụ và lời bài hát thông qua các lệnh văn bản. Sau đó, bạn có thể lưu hoặc chia sẻ âm nhạc của mình, hoặc sử dụng các công cụ chỉnh sửa cao cấp để điều chỉnh nó cho phù hợp hơn với mong muốn của bạn. Khả năng nhanh chóng tạo ra các bài hát hoàn chỉnh theo nhiều phong cách và thể loại khác nhau, bao gồm cả lời bài hát khá thông minh, thực sự đáng kinh ngạc.

Đăng ký với số điện thoại hoặc tài khoản Apple, Discord, Google hoặc Microsoft. Suno cung cấp phiên bản miễn phí và hai tùy chọn trả phí (10 USD hoặc 30 USD hàng tháng) với nhiều quyền truy cập và tính năng hơn.

Phiên bản miễn phí cung cấp cho bạn 50 tín dụng được làm mới mỗi ngày (đủ để tạo 10 bài hát) và cho phép bạn lưu tối đa bốn bài hát cùng một lúc. Gói trả phí cung cấp cho bạn 2,500 hoặc 10,000 tín dụng hàng tháng và khả năng tạo tối đa 10 bài hát cùng một lúc.

Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ tác phẩm nào của mình cho mục đích thương mại, bạn phải nâng cấp lên một trong các gói trả phí. Suno về cơ bản sẽ cấp phép sử dụng bài hát, việc này sẽ tiếp tục miễn là bạn vẫn duy trì đăng ký.

