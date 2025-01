IBM: AI sẽ tác động mạnh mẽ đến tay nghề và kỹ năng của người lao động

Một nghiên cứu được thực hiện trên quy mô toàn cầu bởi Viện Nghiên cứu Giá trị Doanh nghiệp của IBM (IBM Institute for Business Value) đã cho thấy các lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam ước tính rằng 35% lực lượng lao động của họ sẽ cần được đào tạo lại kỹ năng là kết quả của việc triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong ba năm tới.

Nghiên cứu có tên gọi "Công việc được nâng cao nhằm thích nghi với một thế giới tự động hóa dựa trên AI" được thực hiện với 3.000 đáp án viên là các lãnh đạo cấp cao toàn cầu hoạt động trong 20 lĩnh vực khác nhau tại 28 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Xây dựng các kỹ năng mới cho nhân viên được xác định là vấn đề nhân sự hàng đầu, theo sau là độ khả dụng của các kỹ năng nội tại của từng cá nhân đối với cả nhân viên trong doanh nghiệp lẫn lực lượng lao động nói chung. Đặc biệt, cuộc khảo sát cho thấy 42% lãnh đạo tại Việt Nam hiện đang đầu tư vào việc đào tạo các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ nhân sự nội bộ thay vì thuê nhân sự sở hữu những kỹ năng đó bên ngoài doanh nghiệp.

Nghiên cứu cũng đưa ra khuyến nghị giúp các nhà lãnh đạo giải quyết những thách thức liên quan đến nhân sự trong kỷ nguyên của AI và giúp các tổ chức của họ chuyển đổi để thích nghi với tương lai, bao gồm cả việc tập trung vào các kỹ năng và mô hình hoạt động.

Chi tiết về nghiên cứu có thể tham khảo thêm tại đây