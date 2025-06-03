Lĩnh vực vi mạch bán dẫn: Cơ hội mới cho thí sinh mùa tuyển sinh 2025

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 1314/QĐ-BGDĐT về Chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, thạc sĩ. Theo đó, có 75 ngành đào tạo phục vụ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó có 38 ngành trình độ đại học.

Danh sách ngành đạo tạo phục vụ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn trong trình độ đại học

Theo GS.TS Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội "Bán dẫn là một ngành công nghiệp rất rộng lớn. Lao động khi tốt nghiệp các chương trình đào tạo liên quan có thể làm việc trong nhiều môi trường, nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau nếu đạt được chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng cơ bản và định hướng chuyên sâu của chương trình đào tạo, trong đó có các nội dung tập trung vào định hướng vi mạch bán dẫn".

GS.TS Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hiện nay, tỷ lệ sinh viên theo học các ngành STEM (nhóm các ngành học về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) ở bậc đại học tại Việt Nam đạt khoảng 28-30%, tương đương 600.000 sinh viên. Mức này gần bằng với nhiều quốc gia phát triển như Hàn Quốc (35%), Đức (39%) hay Phần Lan (36%).

Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhận định “Tỷ lệ sinh viên ngành học STEM của Việt Nam không kém quá nhiều so với các nước có công nghiệp và kỹ thuật phát triển, nhất là với đất nước trăm triệu dân, nhưng trước yêu cầu phát triển nhanh và mạnh của đất nước, con số này phải tăng mạnh hơn nữa”.

Theo chiến lược phát triển giáo dục quốc gia, Việt Nam đặt mục tiêu đạt một triệu sinh viên ngành STEM vào năm 2030. Điều này mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các bạn trẻ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như vi mạch bán dẫn, AI hay kỹ thuật số, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Trước sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bán dẫn, nhiều trường đại học đã chủ động mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo các ngành liên quan đến vi mạch bán dẫn. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong nước mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho thí sinh trong mùa tuyển sinh 2025.

Việc lựa chọn các ngành học về vi mạch bán dẫn hiện nay không chỉ phù hợp với xu hướng công nghệ toàn cầu mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế số tại Việt Nam