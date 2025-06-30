DCCI Summit 2025 Tp HCM ưu tiên hạ tầng số cho tăng trưởng xanh

DCCI Summit 2025 Tp HCM thu hút hơn 1.000 khách tham dự

Trong những năm gần đây, Tp HCM liên tục chứng kiến sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực chuyển đổi số, với những chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng công nghệ, tư duy đầu tư và chiến lược phát triển kinh doanh dựa trên công nghệ số.

Năm nay, với chủ đề "Green Tech, Green Future", DCCI Summit 2025 tập trung vào việc đưa ra các giải pháp công nghệ bền vững, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng xanh. Đây là một định hướng chiến lược quan trọng, không chỉ góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp phía Nam nâng cao giá trị kinh tế từ những đổi mới công nghệ.

Đặc biệt, điểm nhấn của DCCI Summit 2025 là các phiên hội thảo chuyên sâu với sự góp mặt của hơn 30 đối tác uy tín, mang đến góc nhìn đa dạng, sâu sắc về hạ tầng số, điện toán đám mây và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Có thể nói, trong làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, AI đã và đang đóng vai trò như “bộ não vận hành mới” của nền kinh tế, giúp thúc đẩy năng suất, tái định hình chuỗi giá trị và tạo ra mô hình kinh doanh mới.

IDC (công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới) dự báo tới năm 2030, tác động của AI lên nền kinh tế toàn cầu có thể tạo ra giá trị khoảng 5.000 tỷ USD, chủ yếu nhờ việc tăng doanh thu và cắt giảm chi phí nhờ tự động hóa, ra quyết định dựa trên dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đồng thời, chính sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu sử dụng và ứng dụng AI đã kéo theo sự gia tăng đáng kể về yêu cầu phát triển hạ tầng số, bao gồm các trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây và mạng lưới kết nối tốc độ cao.

Có thể nói, AI đã và đang đặt ra thách thức rất lớn về mật độ công suất trên rack tăng chóng mặt. Và việc lựa chọn nền tảng công nghệ nào cũng trở nên rất quan trọng trong việc tính toán quy hoạch và thiết kế hạ tầng DC. Bởi bên cạnh các nội dung hấp dẫn về AI, thì các phiên thảo luận tại hội nghị cũng đề cập đến sự cấp thiết của việc tích hợp các giải pháp công nghệ xanh vào các chiến lược kinh doanh và phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng trung tâm dữ liệu và nền tảng cloud ngày càng chiếm vị trí then chốt.

Khách mời và đại diện doanh nghiệp tham dự sự kiện đều đồng thuận rằng, việc tiếp cận và đầu tư vào hạ tầng bền vững, công nghệ xanh và AI không chỉ là xu hướng mà là một sự tất yếu, tạo nên lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tp. HCM đang tạo cú huých cho hạ tầng ICT, Data Center và Cloud, vươn mình thành trung tâm công nghệ số khu vực và điểm đến hàng đầu cho dịch vụ Cloud, AI, Big Data.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp đã cùng nhau kết nối, khẳng định vai trò dẫn dắt của Tp. HCM trong kinh tế số toàn cầu. Với vị thế trung tâm kinh tế – giao thương lớn nhất cả nước, thu hút FDI mạnh mẽ và là đầu mối logistics, sản xuất – xuất khẩu cũng như thị trường tiêu dùng công nghệ cao, Tp. HCM đang tạo cú huých cho hạ tầng ICT, Data Center và Cloud, vươn mình thành trung tâm công nghệ số khu vực và điểm đến hàng đầu cho dịch vụ Cloud, AI, Big Data.

Bên cạnh đó, những ‘đòn bẩy’ từ Chính phủ đang được chuyển hóa thành cơ chế, chính sách và sáng kiến công nghệ cụ thể, sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hạ tầng số của thành phố, mở ra giai đoạn bứt phá trong “cuộc đua số” khu vực.

Thành công của sự kiện năm nay thêm một lần nữa giúp DCCI Summit tiếp tục khẳng định đây là diễn đàn quan trọng, góp phần định hình và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số bền vững tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.