Kinh tế số giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

La Giang

La Giang

22:13 | 23/11/2025
Diễn đàn “Phát triển kinh tế số: Cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên mới” được Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức mới đây đã tạo không gian để các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn, đa chiều, nhận diện cơ hội - thách thức.
Theo PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương rất rõ ràng, nhất quán về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Các Nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng các chiến lược, chương trình, đề án như Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã đặt ra những mục tiêu rất cụ thể, trong đó có mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số lên 20% GDP vào năm 2025 và khoảng 30% vào năm 2030.

Kinh tế số giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại diễn đàn.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi đồng thời nhấn mạnh, những mục tiêu trên chỉ có thể trở thành hiện thực nếu được hiện thực hóa bằng những chính sách cụ thể, những dự án khả thi, những mô hình tiên phong và đặc biệt là sự tham gia chủ động, tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua Diễn đàn “Phát triển kinh tế số: Cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên mới”, Báo Kinh tế & Đô thị mong muốn tạo không gian để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý không chỉ thảo luận những cơ hội và thách thức một cách chung chung, mà đi sâu vào 3 nhóm vấn đề cốt lõi gồm: Thể chế và chính sách; hạ tầng và nền tảng số, đặc biệt là nguồn nhân lực và năng lực chuyển đổi của doanh nghiệp.

Diễn đàn có sự tham dự và tham luận của nhiều chuyên gia, nhà quản lý uy tín, những người đang trực tiếp tham gia hoạch định chính sách, dẫn dắt chiến lược và triển khai các mô hình kinh tế số tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - Viện Kinh tế Quốc tế (Đại học Kinh tế Quốc dân) nhấn mạnh, kinh tế số giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển kinh tế tuần hoàn và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông chỉ ra rằng việc triển khai nền tảng dữ liệu quốc gia, cải thiện pháp lý số và thúc đẩy sáng tạo là yếu tố sống còn để hội nhập sâu rộng.

Kinh tế số giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế
Diễn đàn “Phát triển kinh tế số: Cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên mới” thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, công nghệ và đại diện doanh nghiệp hàng đầu.

Còn ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Bộ Công Thương) cho biết, thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam, đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số doanh nghiệp và kết nối thị trường trong nước với quốc tế. Nền tảng thương mại điện tử đã giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận khách hàng, tối ưu hóa quy trình vận hành và tăng cường năng lực quản trị.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Nguyễn Phú Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng, công nghệ số giúp tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tạo ra các dịch vụ mới. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu tăng cường hợp tác trong phát triển giải pháp công nghệ số, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và IoT.

Còn theo TS Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, chính quyền đô thị là nhân tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế số. Việc xây dựng thành phố thông minh, hạ tầng dữ liệu mở, chính sách khuyến khích doanh nghiệp số là nền tảng để Hà Nội đạt mục tiêu 30% GRDP từ kinh tế số vào năm 2030.

Diễn đàn cũng dành thời gian thảo luận với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số như: Công ty DOLPHIN, Công ty Sapo, NetSpace, NextFarm, Sorimachi Việt Nam, đại diện Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Viện IGNITE…

