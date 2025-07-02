Dẫn đầu bảng xếp hạng là thành phố Surabaya, theo sau là Tirupati (Ấn Độ) và Hat Yai (Thái Lan), với mức giá phòng trung bình lần lượt là 972.000 đồng và 1.025.000 đồng/đêm.

Tại Việt Nam, Đà Lạt đã lấy lại vị thế là điểm đến có chi phí hợp lý nhất, sau khi vắng mặt khỏi bảng xếp hạng này vào mùa xuân năm nay. Với mức giá phòng trung bình là 1.180.000 đồng/đêm, Đà Lạt còn hấp dẫn du khách nhờ khí hậu mát mẻ, rừng thông bạt ngàn và kiến trúc kiểu Pháp cổ kính. Tất cả tạo nên một điểm đến mùa hè lý tưởng, nơi văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và cảnh quan nên thơ hòa quyện cùng nhau.

Đà Lạt lọt Top những điểm đến mùa hè đáng chú ý trong khu vực

“Việc Đà Lạt xuất hiện nổi bật trong top 5 điểm đến có chi phí phải chăng nhất cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam với vai trò là điểm đến vừa tiết kiệm, vừa giàu trải nghiệm. Dù là chuyến đi ngắn ngày hay kỳ nghỉ hè dài ngày, Agoda luôn mang đến những lựa chọn linh hoạt cùng ưu đãi hấp dẫn, giúp du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp đa dạng của Việt Nam.” Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, cho biết.

Bảng xếp hạng “Điểm đến mùa hè tiết kiệm nhất” dựa trên mức giá phòng trung bình tại 10 điểm đến phổ biến nhất thuộc 9 thị trường du lịch châu Á, giúp du khách tìm ra những lựa chọn hợp túi tiền cho kỳ nghỉ hè.