Agoda và WWF tiếp tục chung tay bảo tồn thiên nhiên

Cụ thể, trong năm 2026, chương trình tiếp tục duy trì mức cam kết tài trợ cao nhất từ trước đến nay, lên đến là 1,5 triệu USD, nhằm hỗ trợ các hoạt động bảo tồn tại 10 thị trường trong khu vực. Bên cạnh công bố Eco Deals 2026, Agoda và WWF còn ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) mới về hợp tác 5 năm tiếp theo, củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài với mục tiêu thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn, nâng cao nhận thức du khách và khuyến khích ngành du lịch tham gia các sáng kiến phát triển bền vững trên toàn châu Á.

Ông Andrew Smith, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Cung ứng của Agoda, và ông Hsieh Fu Hua, Chủ tịch WWF Singapore, tại lễ ra mắt Chương trình Eco Deals và cùng ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) thỏa thuận hợp tác 5 năm tiếp theo

Chính thức khởi động từ ngày 19 tháng 1, chương trình Eco Deals 2026 mở đầu bằng ưu đãi kéo dài một tháng với mức ưu đãi lên đến 20% tại các đối tác lưu trú tham gia chương trình nhằm kỷ niệm năm thứ 5 của chương trình. Sau đó, Eco Deals áp dụng giảm giá lên đến 15% dành cho du khách cho đến hết ngày 18 tháng 12. Trong thời gian tham gia chương trình, các đối tác sẽ xuất hiện trên trang thông tin riêng của Eco Deals và được gắn các đặc điểm nhận diện trực quan trên nền tảng Agoda. Tương tự các mùa trước, Agoda sẽ đóng góp 1 USD vào WWF với mỗi lượt đặt phòng hoàn tất tại các khách sạn tham gia chương trình.

Eco Deals tạo điều kiện để các đối tác lưu trú cùng chung tay đóng góp cho công tác bảo tồn tại nhiều điểm đến châu Á, góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học tại các khu vực này. Chỉ riêng năm 2025, chương trình đã tiếp tục mở rộng quy mô, với gần 10.000 đối tác lưu trú tham gia.

Tính từ lần đầu triển khai vào năm 2022, thông qua Eco Deals, Agoda đã đóng góp 2,89 triệu USD cho các dự án bảo tồn, bao gồm bảo vệ hổ Mã Lai tại Malaysia, voi châu Á tại Thái Lan, và cá mập voi tại Philippines. Những nỗ lực này góp phần thúc đẩy tiến trình khu vực trong việc hướng tới Mục tiêu 30x30 nằm trong Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh-Montreal, đặt mục tiêu bảo vệ hiệu quả 30% diện tích đất liền và đại dương của thế giới vào năm 2030.

Các đối tác tham gia chương trình sẽ được gắn huy hiệu Eco Deals, thể hiện cam kết chung tay bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã tại châu Á. Bên cạnh đó, các đối tác còn được hỗ trợ tiếp thị đa kênh trên nền tảng Agoda, bao gồm việc được quảng bá tại các vị trí nổi bật như banner, truyền thông trực tiếp tới khách hàng, hiển thị trong nội dung trên mạng xã hội và trong ứng dụng.

Theo ông Andrew Smith, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Nguồn cung tại Agoda: “Là kết quả của năm năm hợp tác chặt chẽ cùng WWF, Eco Deals không chỉ hỗ trợ bảo tồn những điểm đến đặc sắc nhất của châu Á mà ngày càng thu hút nhiều đối tác lưu trú tham gia đồng hành. Việc ký kết Biên bản Ghi nhớ mới có thời hạn 5 năm là minh chứng cho tầm nhìn và hành động chung của chúng tôi trong công tác bảo tồn dài hạn và hợp tác toàn ngành. Chỉ riêng trong năm qua, số lượng cơ sở tham gia chương trình đã tăng hơn 45%, với động lực tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường như Indonesia, Philippines và Malaysia. Điều đáng ghi nhận nhất là Eco Deals ngày càng trở thành nền tảng giúp các khách sạn tạo dấu ấn khác biệt, kết nối với nhóm du khách quan tâm đến phát triển bền vững và đóng góp thiết thực cho công tác bảo tồn trên toàn châu Á.”

Ông Hsieh Fu Hua, Chủ tịch WWF-Singapore, cho biết: “Thiên nhiên vừa là nguồn cảm hứng, vừa là nền tảng sống còn của cộng đồng và động vật hoang dã. Eco Deals cho thấy ngành du lịch có thể chủ động tạo ra những tác động tích cực cho thiên nhiên, đồng thời mang lại giá trị cho cả du khách lẫn điểm đến. Thông qua việc triển khai trên nhiều thị trường và phối hợp với mạng lưới các bên liên quan rộng khắp, chương trình hợp tác hợp tác này giúp kết nối các ưu tiên bảo tồn tại địa phương với sự điều phối ở cấp khu vực, nhằm bảo vệ thiên nhiên cho hôm nay và các thế hệ tương lai”.

Với mạng lưới toàn cầu gồm đa dạng các lựa chọn lưu trú và sản phẩm du lịch, Agoda tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các đối tác trong việc thúc đẩy du lịch có trách nhiệm và các sáng kiến bảo tồn trên khắp khu vực. Thông qua hợp tác với WWF, Agoda kêu gọi các đối tác khách sạn tham gia chương trình Eco Deals năm nay cùng chung tay đóng góp cho các nỗ lực bảo tồn tại châu Á.

Chi tiết, xem thêm tại www.agoda.com/ecodeals.