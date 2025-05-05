Công bố Khánh thành tổng thể Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Hà Tĩnh và các sở ban ngành liên quan, tháng 7/2022, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ phối hợp với Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã khởi công dự án Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại lòng hồ Kẻ Gỗ. Trong dự án này, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đóng vai trò chủ đầu tư, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance chịu trách nhiệm vận động toàn bộ tài chính theo hình thức xã hội hóa.

Ngày 28/8/2023, Lễ khánh thành giai đoạn I của công trình đã được tổ chức; và ngày hôm nay (28/4/2025), sau hơn hai năm thi công, Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại lòng hồ Kẻ Gỗ đã chính thức được khánh thành. Tổng mức đầu tư của công trình lên tới hơn 9 tỷ đồng, hoàn toàn do các tổ chức, cá nhân đóng góp thông qua Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance.

Thân nhân các liệt sĩ, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, cùng các sở, ngành, chính quyền địa phương làm lễ thượng cờ.

Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại Hồ Kẻ Gỗ gắn liền với các chiến công cũng như những hy sinh mất mát của quân và dân ta trên Tuyến đường vận tải 21, 22 và Sân bay dã chiến Libi trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, tại sân bay Libi đã diễn ra các trận tập kích ác liệt của không quân Mỹ vào đêm 7/1/1973, gây ra nhiều thương vong cho quân và dân ta.

Công trình Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ để tôn vinh, tri ân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Bên cạnh đó, là nơi để nhân dân, gia đình các thân nhân anh hùng, liệt sĩ, đồng đội, các đoàn khách đến thăm viếng. Đây cũng là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại lòng hồ Kẻ Gỗ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Nhân Sâm – Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

“Trong thời gian tới, tôi đề nghị Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cùng với các nhà đầu tư tiếp tục kêu gọi, hoàn thiện các công hạng mục công trình, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả giá trị khu đền thờ, giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ mai sau”, ông Bùi Nhân Sâm cho hay.

Ông Hoàng Anh Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Anh Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, chia sẻ: “Trong những giờ phút cả đất nước đang kỷ niệm 50 năm thống nhất, chúng ta càng cảm thấy biết ơn vô cùng trước sự hy sinh của các bác, các anh, các chị, sự hy sinh để đổi lấy hoà bình, để có một đất nước thống nhất, phát triển của ngày hôm nay. Đó là niềm tin, là động lực để chúng tôi nỗ lực hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn trong thời gian qua”.

“Đền thờ anh hùng liệt sĩ hồ Kẻ Gỗ là nén tâm nhang thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Với tinh thần đền ơn đáp nghĩa, của tinh thần uống nước nhớ nguồn, chúng tôi đã tiếp tục nỗ lực liên tục trong gần hai năm qua để có thể công bố khánh thành tổng thể công trình hôm nay”, ông Hoàng Anh Minh nói.

Ông Hoàng Anh Minh chia sẻ: "Việc xây dựng đền thờ là để tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không có sự hy sinh của các bác, các anh, các chị thì chúng ta không thể có hoà bình, không thể có một đất nước thống nhất, phát triển của ngày hôm nay".

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, đã gửi lời cảm ơn tới các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện để quá trình xây dựng đền thờ thuận lợi nhất.

“Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà tài trợ, các tổ chức, các mạnh thường quân, trong đó có sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ông Hoàng Anh Minh – Tổng biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance trong suốt quá trình. Để giờ đây, các linh hồn những người đã ngã xuống nơi trận địa này có một nơi hương khói khang trang, đẹp đẽ và xứng đáng với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ”.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng uỷ, GĐ Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

“Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ sẽ là địa chỉ đỏ, là nơi giáo dục truyền thống văn hoá, cách mạng vẻ vang của quê hương cho thế hệ hôm nay và mai sau. Cùng với đó, đây sẽ là điểm tâm linh – sinh thái cho du khách thập phương khi về với Hà Tĩnh”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng cho biết: “Trong thời gian tới, cùng với việc hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế, chúng tôi sẽ chuẩn hóa quy trình quản lý và bảo vệ đền thờ để đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu hành hương, dâng hương của đông đảo cán bộ và nhân dân trên cả nước. Các cơ quan chức năng tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để có thể đưa đón bà con nhân dân vào viếng đền thờ, đặc biệt là trong các dịp lễ quan trọng nhằm phát huy tốt nhất các giá trị hiện có của đền thờ nói riêng, của cả Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ nói chung”.

Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của các công trình tâm linh truyền thống của người Việt. Bao gồm: Điện thờ chính, Nhà tả vu (nhà soạn lễ), Nhà hữu vu (nhà trưng bày). Trong khuôn viên đền thờ được dựng 2 tấm bia khắc ghi tên tuổi, quê quán 32 liệt sỹ và 30 thanh niên xung phong hy sinh tại Công trình xây dựng Sân bay Libi năm xưa.

Ngoài các hạng mục được xây mới, Đền thờ anh hùng liệt sĩ ở Hồ Kẻ Gỗ còn lưu lại di tích miếu thờ được xây dựng năm 2011. Miếu thờ liệt sỹ lòng hồ Kẻ Gỗ được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2014.

Hơn 50 năm trước, để phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sân bay dã chiến Libi đã được xây dựng tại khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ. Đây là sân bay dã chiến, kết hợp với tuyến vận tải đường 21 – 22 để tạo một huyết mạch giao thông, đảm bảo chi viện cho chiến trường miền Nam.

Công trình Sân bay đang xây dựng thì ngày 7/1/1973, không quân Mỹ đã có một trận tập kích ác liệt với hàng trăm tấn bom thả xuống khu vực xây dựng sân bay, gây nhiều thương vong cho bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân trong vùng. Đây cũng là trận dội bom cuối cùng của Không quân Mỹ xuống miền Bắc trước khi Hiệp định Paris được ký kết.

Hòa bình lập lại, công trình xây dựng Hồ Kẻ Gỗ tích nước khiến Sân bay Libi chim sâu xuống lòng hồ trong hàng chục năm qua.

Trong nhiều năm qua, cán bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và nhiều cá nhân, tổ chức đã liên tục tìm kiếm, kết nối thông tin về Sân bay Libi, tên tuổi và địa chỉ các liệt sỹ đã hy sinh, các hiện vật lịch sử liên quan… để kết nối truyền thống, làm rõ thêm giá trị lịch sử và cũng như lan tỏa niềm tự hào về một địa chỉ lịch sử đặc biệt: Sân bay Libi - Lòng hồ Kẻ Hỗ.

Các công trình này đã ghi dấu những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sỹ, lực lượng thanh niên xung phong và người dân địa phương. Đặc biệt, tại sân bay Libi,

Trong thời gian qua, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã lặng lẽ kiếm tìm và kết nối, gặp gỡ nhiều nhân chứng để tạm thời có được danh sách 30 thanh niên xung phong và 32 liệt sỹ đã hy sinh tại mặt trận này.