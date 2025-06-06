Danh sách được tổng hợp trong giai đoạn du lịch cao điểm tháng 7 và tháng 8. Dẫn đầu bảng xếp hạng là Thái Lan, tiếp theo lần lượt là Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, và Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách, khẳng định sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch châu Á mùa hè.

Báo cáo "Xu hướng Du lịch Mùa hè từ châu Âu đến châu Á" của Agoda được tổng hợp dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trong tháng 7 và tháng 8 năm 2025, đây là giai đoạn mùa du lịch ở châu Âu bước vào cao điểm. Trong đó, Pháp, Vương quốc Anh, Đức, Nga và Na Uy là năm quốc gia có lượng tìm kiếm du lịch đến Việt Nam nhiều nhất mùa hè năm nay.

Việt Nam lọt “Top 5 điểm đến hè 2025” của du khách châu Âu trên nền tảng Agoda

Đáng chú ý, Nga và Na Uy đã thay thế Hà Lan và Tây Ban Nha trong bảng xếp hạng, nhờ vào các chuyến bay thẳng giữa Nga và Việt Nam, cùng chính sách miễn thị thực gần đây của Việt Nam dành cho công dân hai quốc gia này.

Bên cạnh những thị trường quen thuộc, Việt Nam cũng nhận được sự chú ý từ các quốc gia châu Âu mới nổi. Số lượt tìm kiếm ở Hungary tăng đáng kể với mức 320% so với cùng ký năm ngoái, tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ (288%) và Ba Lan (153%). Những con số này cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn trên toàn châu lục.

Tại Việt Nam, ba thành phố điểm đến được du khách châu Âu yêu thích nhất mùa hè này là Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, và Hà Nội. Sự kết hợp giữa không gian biển trong lành và nhịp sống đô thị sôi động đã giúp những thành phố này ghi điểm trong mắt du khách châu Âu. Những điểm đến này sẽ tiếp tục hấp dẫn những vị khách Châu Âu yêu thích khám phá cảnh quan thiên nhiên, những di sản văn hóa đặc sắc cùng nhịp sống của thành phố đầy sức sống của Việt Nam.

Tại khu vực châu Á, Malaysia là điểm đến có mức tăng trưởng cao nhất, với lượt tìm kiếm tăng 20% so với năm ngoái. Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng 14%, nhờ vào chính sách miễn thị thực cho một số quốc gia châu Âu, trong khi đó, Sri Lanka đạt mức tăng 13%.

“Việc Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp Top điểm đến mùa hè tại Châu Á được du khách châu Âu yêu thích cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của Việt Nam nhờ cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và khả năng di chuyển ngày càng thuận tiện. Bên cạnh đó, số lượng khách Châu Âu du lịch đến Malaysia, Trung Quốc hay Sri Lanka ngày càng nhiều hơn cho thấy họ quan tâm yêu thích các chuyến đi tìm hiểu văn hóa bản địa, thiên nhiên tươi đẹp, khám phá những điều thú vị ẩn giấu tại điểm đến mà chưa nhiều người biết đến hơn. Trong vai trò là chuyên gia du lịch châu Á, Agoda đồng hành cùng du khách trên hành trình khám phá bằng những ưu đãi hấp dẫn và trải nghiệm đặt dịch vụ tiện lợi.” Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, chia sẻ.