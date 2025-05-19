Việt Nam lọt top 10 thế giới về người dùng mạng xã hội: Cơ hội bứt phá cho ngành Digital Marketing

Thị trường kỹ thuật số sôi động này đang mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, đặc biệt trong lĩnh vực Digital và Social Media Marketing – ngành học được đánh giá là “bệ phóng” cho giới trẻ trong kỷ nguyên số.

Thị trường tỷ đô và xu hướng dịch chuyển mạnh sang nền tảng số

Không khó để thấy người Việt hiện diện dày đặc trên các nền tảng số: từ nhân viên văn phòng, bà nội trợ đến tiểu thương vùng nông thôn. Theo báo cáo Digital Vietnam 2024 (We Are Social), Việt Nam có hơn 78 triệu người dùng Internet, 168 triệu kết nối di động và 72,7 triệu người dùng mạng xã hội, trong khi dân số chỉ khoảng 100 triệu người.

Người tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh mẽ sang không gian số.

Sự phổ cập này đang thúc đẩy chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số tăng mạnh, với dự báo đạt 1,8 tỷ USD vào năm 2028 (theo Statista). Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm hơn 9% cho thấy các doanh nghiệp đang chuyển ngân sách lớn từ quảng cáo truyền thống sang nền tảng mạng xã hội.

Cùng với sự phát triển công nghệ, nhân lực marketing thời đại mới không chỉ cần giỏi kỹ thuật mà còn phải tư duy chiến lược, sáng tạo nội dung và làm chủ các nền tảng số. Một số doanh nghiệp hiện sẵn sàng trả mức lương khởi điểm 30-40 triệu đồng/tháng cho vị trí chuyên về Social Media.

Khảo sát từ Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) cũng cho thấy, khoảng 40–50% sinh viên tốt nghiệp ngành Digital & Social Media Marketing đang làm việc tại công ty đa quốc gia hoặc ở nước ngoài, với thu nhập cạnh tranh.

BUV tiên phong đào tạo chuyên sâu ngành Digital & Social Media Marketing

Trước bài toán nhân lực trong nền kinh tế số, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã điều chỉnh mạnh chương trình đào tạo. Đáng chú ý, từ năm 2025, BUV sẽ chính thức triển khai chương trình Digital & Social Media Marketing theo hướng chuyên biệt – tách riêng yếu tố Social Media, đào sâu từ nền tảng kỹ thuật đến tư duy chiến lược.

Điểm khác biệt của chương trình đào tạo chương trình Digital & Social Media Marketing tại BUV nằm ở thiết kế liên kết theo mô hình “đầu - cuối”.

Chương trình được thiết kế theo mô hình “đầu - cuối”, giúp sinh viên nắm chắc các bước từ phân tích dữ liệu người tiêu dùng, xây dựng kế hoạch truyền thông, đến triển khai chiến dịch thực tế, xử lý khủng hoảng, và đo lường hiệu quả. Sinh viên sẽ được học thông qua dự án thật, làm việc nhóm, tham quan doanh nghiệp và chia sẻ từ chuyên gia đầu ngành.

“Chúng tôi mong muốn đào tạo ra những người làm Digital Marketing không chỉ giỏi công cụ, mà còn có khả năng kết nối thương hiệu với xã hội số, nơi Gen Z và Gen Alpha đang định hình xu hướng tiêu dùng mỗi ngày,” - Tiến sĩ Tingting Xie, Trưởng Chương trình cho biết.

Sinh viên không chỉ được “học đúng - học đủ”, mà còn “học để làm”.

Ngoài ra, chương trình học tại BUV đặc biệt chú trọng đến sự cân bằng giữa lý thuyết nền tảng và kinh nghiệm thực hành. Bài giảng đều gắn liền với thực tiễn, được triển khai thông qua các chuyến tham quan thực tế doanh nghiệp, buổi chia sẻ từ chuyên gia đầu ngành, dự án tư vấn chiến lược marketing và các cuộc thi giải quyết bài toán doanh nghiệp. Từ đó, sinh viên không chỉ được “học đúng - học đủ”, mà còn “học để làm”, sẵn sàng bứt phá ngay khi bước vào thị trường lao động.

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số và sự gia tăng nhanh chóng của các nền tảng mạng xã hội, Digital Marketing không chỉ là ngành học “thời thượng” mà còn là lựa chọn chiến lược của những người trẻ muốn bứt phá trong thời đại mới.