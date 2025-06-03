Tuyển sinh 2025: Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN tăng gần 1.000 chỉ tiêu, ra mắt ngành vi mạch

ĐHQGHN vừa ban hành Quyết định số 1025/QĐ-ĐHQGHN về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2025. Theo Quyết định, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN được giao chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất trong hệ thống với 3.900 sinh viên năm 2025. Con số này tăng mạnh 940 chỉ tiêu so với năm 2024, tạo thêm cơ hội cho thí sinh muốn theo đuổi lĩnh vực công nghệ.

Gian trưng bày của Trường Đại học Công nghệ tại Triển lãm Công nghệ chip bán dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NTCC.

Ngành vi mạch xuất hiện, đáp ứng nhu cầu thực tế

Điểm nhấn trong kế hoạch tuyển sinh 2025 là việc Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN ra mắt bốn ngành mới. Trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông được thiết kế theo hướng thiết kế vi mạch, phù hợp với chiến lược phát triển ngành bán dẫn quốc gia.

Ba ngành còn lại tập trung vào hệ thống nhúng và công nghệ số thông minh. Các chương trình này được xây dựng theo định hướng thực tiễn, nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ mũi nhọn đang thiếu hụt trầm trọng tại Việt Nam.

"Nhu cầu nhân lực thiết kế vi mạch tại Việt Nam dự kiến tăng gấp đôi trong 3-5 năm tới", một chuyên gia từ Hiệp hội Bán dẫn Việt Nam nhận định. Việc mở ngành mới của Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN được đánh giá là kịp thời, góp phần giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao.

Phân bổ chỉ tiêu theo nhu cầu thị trường

Cấu trúc tuyển sinh năm 2025 thể hiện sự điều chỉnh mạnh theo nhu cầu thị trường. Ngành Công nghệ thông tin và Điện tử - Viễn thông dẫn đầu với 480 chỉ tiêu mỗi ngành. Hai ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính mỗi ngành tuyển 420 sinh viên.

Ngành Công nghệ nông nghiệp có quy mô nhỏ nhất với 60 chỉ tiêu, phản ánh xu hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao. Việc phân bổ này cho thấy Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã có những tính toán kỹ lưỡng về định hướng đào tạo.

Sinh viên thực hành tại phòng thực tập Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

Điểm chuẩn dự kiến có biến động

Số liệu năm 2024 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành tại Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN. Công nghệ thông tin dẫn đầu với 27,8 điểm chuẩn, tiếp theo là Khoa học máy tính (27,58 điểm) và Trí tuệ nhân tạo (27,12 điểm). Ngành Công nghệ nông nghiệp có điểm chuẩn thấp nhất ở mức 22,5 điểm.

Việc tăng gần 1.000 chỉ tiêu có thể tác động trực tiếp đến điểm chuẩn năm 2025. Các chuyên gia tuyển sinh dự báo điểm chuẩn các ngành hot có thể giảm 0,5-1 điểm so với năm trước, tạo cơ hội cho nhiều thí sinh hơn.

Đầu tư mạnh hạ tầng và nhân lực giảng dạy

Trước lo ngại về chất lượng đào tạo khi tăng mạnh chỉ tiêu, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhà trường triển khai xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm và phòng thực hành hiện đại, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo các ngành mới.

Về đội ngũ giảng dạy, trường đang tích cực tuyển dụng thêm cán bộ, giảng viên có trình độ cao, đặc biệt là những người tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng nước ngoài. Một điểm đáng chú ý là nhà trường thu hút được nhiều giảng viên là cựu sinh viên ưu tú sau khi hoàn thành chương trình học tập tại nước ngoài.

"Chúng tôi tin rằng với những chuẩn bị về hạ tầng và nhân lực, việc mở thêm bốn ngành mới và tăng tổng chỉ tiêu sẽ vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo", Gs. Ts Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN khẳng định.

Gs. Ts Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN. Ảnh: NTCC.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên quan trọng

Gs. Ts Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đưa ra những lời khuyên thiết thực cho thí sinh chuẩn bị đăng ký nguyện vọng, đặc biệt với bốn ngành mới được mở.

"Các thí sinh và phụ huynh cần lưu ý một số điểm quan trọng. Cần chọn chương trình đào tạo phù hợp với năng lực của thí sinh, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình cũng như định hướng tương lai", Gs.Ts Chử Đức Trình nhấn mạnh.

Ông cũng khuyến nghị thí sinh đặt nguyện vọng phù hợp nhất lên vị trí đầu tiên, đồng thời cảnh báo: "Các em đừng quá chú ý đến điểm đầu vào của năm trước, bởi điểm thi mỗi năm đều có biến động". Lời khuyên này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN tăng gần 1.000 chỉ tiêu năm 2025.

Triển vọng nghề nghiệp các ngành mới

Ngành thiết kế vi mạch được đánh giá có triển vọng đặc biệt tươi sáng. Theo báo cáo từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam cần ít nhất 500.000 lao động ngành bán dẫn đến năm 2030. Mức lương khởi điểm cho kỹ sư thiết kế vi mạch dao động từ 15-25 triệu đồng, có thể lên đến 50-80 triệu đồng sau 3-5 năm kinh nghiệm.

Các ngành hệ thống nhúng và công nghệ số thông minh cũng có nhu cầu nhân lực cao. Xu hướng IoT (Internet of Things) và thành phố thông minh đang tạo ra hàng ngàn vị trí việc làm mới. Sinh viên tốt nghiệp các ngành này có thể làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Intel, FPT, Viettel hay các startup công nghệ.

Lịch trình tuyển sinh và chuẩn bị

Thí sinh quan tâm đến Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN cần chú ý lịch trình tuyển sinh năm 2025. Nhà trường dự kiến công bố thông tin chi tiết về phương thức xét tuyển, điều kiện đăng ký và thời gian nộp hồ sơ trong tháng 3-4/2025.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, thí sinh nên tập trung ôn luyện các môn Toán, Lý, Hóa - khối A truyền thống của các ngành kỹ thuật. Đối với các ngành công nghệ mới, khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề được đánh giá cao.

Kỳ tuyển sinh 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN trong việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Việc tăng gần 1.000 chỉ tiêu và ra mắt ngành vi mạch không chỉ tạo thêm cơ hội cho thí sinh mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của nhà trường.

Với sự đầu tư bài bản về hạ tầng, nhân lực và chương trình đào tạo, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu cho những thí sinh yêu thích công nghệ. Thành công của kỳ tuyển sinh này sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của đất nước.