Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Việt Nam

Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Ông Trump cũng cho biết thỏa thuận bao gồm mức thuế 20% của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Việt Nam, cũng như mức thuế “chuyển tải” là 40%. Ảnh: Getty.

Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 cho biết Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách thương mại đối ngoại của Washington. Thông qua bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi các mặt hàng bị nghi ngờ có nguồn gốc trung chuyển sẽ phải chịu mức thuế cao hơn, lên tới 40%.

Theo ông Trump, đổi lại, Hoa Kỳ sẽ được tiếp cận thị trường Việt Nam “hoàn toàn không thuế quan”, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Mỹ bao gồm các mặt hàng như xe SUV sẽ xâm nhập sâu hơn vào nền kinh tế Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng này.

Tuy nhiên, các chuyên gia thương mại lưu ý rằng tuyên bố của ông Trump chưa kèm theo bất kỳ thông cáo chính thức nào từ Nhà Trắng hoặc phía Việt Nam, cũng không rõ thỏa thuận này đã được ký kết hay mới chỉ dừng ở cấp độ thông báo đơn phương. CNBC dẫn lời một số phụ tá Nhà Trắng cho biết họ “sẽ cung cấp thêm thông tin”, nhưng không xác nhận các con số cụ thể mà ông Trump nêu ra.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong tuyên bố của ông Trump là điều khoản áp mức thuế 40% đối với hàng hóa trung chuyển qua Việt Nam trước khi vào thị trường Mỹ.

Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ tại châu Á, với kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ chiếm tới 30% GDP trong năm 2024. Việc Trump tuyên bố áp thuế 20% có thể ảnh hưởng đáng kể đến các doanh nghiệp Việt Nam đang phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Trước đó, trong khuôn khổ chính sách thương mại “Nước Mỹ là trên hết”, chính quyền Trump đã tạm thời hạ thuế đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia xuống 10% trong vòng 90 ngày để tạo điều kiện đàm phán. Tuy nhiên, thời hạn tạm dừng đó sắp hết, và nếu không đạt được thỏa thuận mới, thuế có thể tự động trở lại mức 46%, vốn là mức áp dụng theo khung thuế chung.

Tuyên bố về thỏa thuận với Việt Nam đến chỉ vài ngày trước thời điểm quan trọng này, trong bối cảnh chính quyền Trump cũng đang đàm phán căng thẳng với Trung Quốc, Anh và nhiều nước khác để tránh vòng thuế quan leo thang mới.

Bài đăng trên Truth Social của ông Trump cũng có nhiều chi tiết gây tranh cãi. Việc ông nói “Việt Nam sẽ trả” mức thuế 20% không phản ánh đúng bản chất thuế quan, vốn là khoản thu người nhập khẩu tại Mỹ phải gánh. Thực tế, nếu được thực thi, thuế cao sẽ đẩy chi phí cho các nhà nhập khẩu Mỹ, và phần lớn có thể được chuyển sang người tiêu dùng.

Trên thị trường tài chính, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng nhẹ sau thông tin từ ông Trump, phản ánh tâm lý tích cực tạm thời nhưng cũng pha lẫn sự thận trọng.