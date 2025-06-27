Cổ phiếu Xiaomi tăng vọt khi SUV mới giá rẻ hơn Tesla gây sốt

Định vị SUV cao cấp nhưng giá phổ thông

Chiếc YU7, được CEO Lei Jun công bố hôm thứ Năm, có giá khởi điểm 253.500 nhân dân tệ (khoảng 35.322 USD), rẻ hơn 10.000 nhân dân tệ so với mức giá 263.500 nhân dân tệ của Model Y và là mẫu SUV bán chạy của Tesla tại thị trường Trung Quốc. Ngay trong ba phút đầu tiên mở bán, Xiaomi đã ghi nhận hơn 200.000 đơn đặt hàng cho mẫu xe mới này.

Động thái tung ra YU7 được xem là cú hích chiến lược của Xiaomi trong nỗ lực thâm nhập sâu hơn vào thị trường xe điện đầy cạnh tranh. Trước đó, chiếc sedan SU7, cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi ra mắt năm ngoái và được chào bán với giá thấp hơn Model 3 của Tesla.

Theo dự báo của Citi, YU7 có thể đạt doanh số từ 30.000 xe mỗi tháng và 300.000 đến 360.000 xe mỗi năm khi tốc độ giao hàng được đẩy mạnh. Ngân hàng này từng ước tính YU7 sẽ có giá dao động từ 250.000 đến 320.000 nhân dân tệ, gần như trùng khớp với mức giá công bố chính thức.

Không chỉ cạnh tranh về giá, YU7 còn gây chú ý nhờ phạm vi di chuyển lên tới 760 km cho mỗi lần sạc đã vượt qua mức 719 km của Model Y phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động. Xe được tích hợp phần mềm hỗ trợ người lái sử dụng chip Nvidia Thor, đó là một trong những bộ xử lý mạnh mẽ nhất trong ngành xe điện hiện nay.

Mặc dù chưa đạt tới mức lái tự động hoàn toàn, Lei Jun cho biết YU7 vượt mặt Model Y ở nhiều chỉ số kỹ thuật quan trọng. Xe sẽ được giao đến tay khách hàng chỉ trong vòng một đến năm tuần kể từ thời điểm đặt trước, mở bán từ 22h ngày thứ Năm (giờ Bắc Kinh).

Không chỉ xe, mà còn kính AI

Không dừng lại ở xe điện, sự kiện ra mắt hôm thứ Năm còn cho thấy tham vọng đa ngành của Xiaomi. Hãng đã trình làng chiếc kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo đầu tiên của mình với đối thủ cạnh tranh trực tiếp với kính Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Sản phẩm kính AI của Xiaomi có khả năng đổi màu tròng, quét mã QR để thanh toán, nhận dạng hoa, dịch văn bản và điều khiển bằng cử chỉ tay. Giá bán khởi điểm là 1.999 nhân dân tệ (khoảng 279 USD). Tuy nhiên, Xiaomi cho biết hiện chưa có kế hoạch phân phối sản phẩm này ra thị trường quốc tế.

Chiếc kính thông minh mới cùng YU7 được kỳ vọng sẽ giúp Xiaomi củng cố vị thế trong hệ sinh thái thiết bị AI và điện tử tiêu dùng, đặc biệt khi hãng đang mở rộng từ mảng smartphone truyền thống sang các lĩnh vực xe thông minh và thiết bị đeo.

Sự kiện ra mắt YU7 diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giá trên thị trường xe điện Trung Quốc đang leo thang, với sự tham gia của các ông lớn như BYD, Tesla, Huawei và các startup như Xpeng, Nio. Việc Xiaomi liên tục tung ra các sản phẩm có giá cạnh tranh nhưng tích hợp nhiều tính năng công nghệ cao đang khiến cuộc chơi trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Nếu YU7 tiếp tục duy trì được sức hút và Xiaomi có thể mở rộng quy mô sản xuất đủ nhanh, công ty hoàn toàn có khả năng trở thành đối trọng mới của Tesla trong thị trường xe điện lớn nhất thế giới.