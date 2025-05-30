Chuyển đổi số
PTIT hợp tác doanh nghiệp đào tạo nhân lực game

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đang đẩy mạnh hợp tác với các công ty game hàng đầu và đối tác quốc tế, xây dựng chương trình đào tạo sát thực tiễn, mở ra hướng đi bền vững trong phát triển nhân lực ngành công nghiệp game Việt Nam.
Tham gia tham luận tại ngày hội Game Việt Nam - Vietnam Gameverse 2025, TS. Cao Minh Thắng – Phó viện trưởng Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDiT – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có những chia sẻ tâm huyết về chủ đề hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành Game Việt Nam.

Theo TS. Cao Minh Thắng, việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực ngành Game cần bắt đầu từ việc đồng bộ chương trình đào tạo với thực tế sản xuất, tăng cường trải nghiệm thực tiễn, và thúc đẩy hợp tác nhà trường – doanh nghiệp.

PTIT

Liên kết đào tạo và thực hành: Hướng đi mới trong phát triển nhân lực ngành game tại Việt Nam.

Cụ thể, để xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Game Việt Nam, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có khả năng sáng tạo, linh hoạt và đáp ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo đại học và các doanh nghiệp trong ngành, nhằm đảm bảo sinh viên có thể học tập và rèn luyện trong môi trường thực tiễn, đặc biệt là môi trường quốc tế, để sẵn sàng gia nhập thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp có thể tạo ra một hệ sinh thái đào tạo – thực hành – nghiên cứu – ứng dụng hoàn chỉnh. Bắt đầu từ việc cùng xây dựng chương trình đào tạo, đến triển khai các chương trình thực tập, thực tế, chia sẻ nguồn lực và chuyên gia, và cả thúc đẩy nghiên cứu, khởi nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với những công nghệ tiên tiến, tham gia vào quá trình sáng tạo sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực và tính cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, sự hiện diện của các doanh nghiệp trong trường đại học không chỉ quảng bá cho hình ảnh của doanh nghiệp đến sinh viên mà còn giúp nhà trường thu hút được các học sinh tài năng, những hạt giống tiềm năng cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

PTIT hợp tác doanh nghiệp đào tạo nhân lực game

Ngành công nghiệp Game Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, số lượng game sản xuất trong nước ngày càng gia tăng và vị thế của các nhà phát triển Việt Nam trên thị trường quốc tế dần được khẳng định. Tuy vậy để có thể thực sự vươn mình và phát triển bền vững, công nghiệp game Việt Nam cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Và để sớm có được lực lượng này, sự kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp là một trong những yếu tố quyết định.

Nhiều công ty phát hành và phát triển Game lớn tại Việt Nam đồng hành cùng PTIT

Trong khuôn khổ ngày hội Vietnam Gameverse 2025, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận trao tặng phòng thực hành Công nghệ Game từ Công ty Cổ phần iKame Global - đối tác chiến lược của Học viện; đồng thời tổ chức lễ ký kết hợp tác cùng Công ty Cổ phần Funtap, công ty phát hành và phát triển Game lớn tại Việt Nam.

Trong suốt năm học 2024 – 2025, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ký kết và triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp lớn, đồng hành trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp Game. TS. Cao Minh Thắng, Phó viện trưởng Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDiT cho biết: “Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xác định hợp tác với doanh nghiệp là yếu tố quyết định sự thành công của các chương trình đào tạo. Học viện hiện có quan hệ hợp tác với nhiều công ty game hàng đầu tại Việt Nam như VTC, VNG, GameLoft, iKame Global, Falcon Game Studio. Bên cạnh đó, đồng hành cùng Học viện còn có Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam và các thành viên như TopeBox, Negaxy, GameGeek…”.

PTIT

Thông qua các hoạt động hợp tác, các doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng PTIT trong các hoạt động ý nghĩa dành cho sinh viên như: tiếp nhận sinh viên Học viện đến tham quan, thực tập; phối hợp với các giảng viên của PTIT theo dõi, đánh giá quá trình thực tập của sinh viên; Cử chuyên gia tham gia tư vấn, đánh giá, xây dựng nội dung, giảng dạy các chương trình đào tạo Game của Học viện, tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm hàng năm về các chủ đề liên quan tới lĩnh vực game nhằm giúp sinh viên nắm bắt được xu thế phát triển của ngành và cung cấp các chương trình học bổng cho sinh viên tài năng.

Với sự đồng hành của các doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình, đầu tư phòng thí nghiệm, hỗ trợ thực tập, cử chuyên gia tư vấn, huấn luyện cho đến đánh giá các kết quả học tập, thi đấu. Ngay năm đầu triển khai, PTIT đã tuyển được một khoá sinh viên với điểm đầu vào rất cao trong đó có một số gương mặt tài năng, có đam mê và tố chất tốt, có những ý tưởng, sản phẩm được cộng đồng đánh giá cao như giải nhất Global Game Jam, board-game Tiến về Sài Gòn được thương mại hoá… đồng thời nhiều em đã bước đầu tham gia được vào chuỗi sản xuất chuyên nghiệp của các studio hàng đầu.

PTIT hợp tác doanh nghiệp đào tạo nhân lực game
Doanh nghiệp đồng hành cùng PTIT đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành game Việt Nam.

Đối với hoạt động hợp tác quốc tế, PTIT có quan hệ gần gũi với các trường đại học tại Hàn Quốc như Chung Ang University (CAU) và đặc biệt với Hiệp hội Game Hàn Quốc, quốc gia có nền công nghiệp game hàng đầu châu Á. Trong những năm vừa qua, PTIT và CAU thường xuyên có các hoạt động trao đổi sinh viên cũng như phối hợp tổ chức các cuộc thi Hackathon, nơi sinh viên có thể thoả sức sáng tạo và trình bày ý tưởng và các dự án của mình và đặc biệt nhận được rất nhiều ý kiến tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu của ngành game trong và ngoài nước.

Đặc biệt, dự kiến trong năm học 2025, PTIT sẽ ra mắt chương trình đào tạo Cử nhân tài năng Thiết kế và Phát triển Game trên cơ sở liên kết quốc tế với Đại Học Chung Ang.

Với vị thế là trường đại học duy nhất trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, được quy hoạch trở thành Cơ sở Giáo dục Đại học trọng điểm Quốc gia về Kỹ thuật và Công nghệ, cùng uy tín gần 75 năm trong đào tạo các ngành công nghệ số, PTIT luôn tiên phong, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, Học viện cũng không ngừng đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong việc xây dựng và triển khai những chương trình đào tạo lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam như Công nghệ Đa phương tiện (2011), Công nghệ tài chính (2021) và bây giờ là Thiết kế và Phát triển Game (2024), mở ra những cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp mới cho thế hệ trẻ.

Đào tạo nhân lực PTIT Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đào tạo nhân lực game Tuyển sinh đại học 2025

