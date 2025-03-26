Lancs Networks tổ chức tọa đàm về tự chủ công nghệ mạng

Tọa đàm sẽ diễn ra vào sáng ngày 27/3 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) Hà Nội, do Công ty Cổ phần Công nghệ mạng Lancs Việt Nam (Lancs Networks) và PTIT phối hợp tổ chức. Sự kiện nhằm thực hiện chủ trương trong Nghị quyết 57-NQ/TW về làm chủ công nghệ số và cách mạng chuyển đổi số.

Theo ban tổ chức, hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao từ nhiều cơ quan quan trọng như Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT), Cục Cơ yếu, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (BTL 86), cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đại diện Lancs Networks cho biết: "Hội thảo là diễn đàn để các lãnh đạo và chuyên gia chia sẻ chiến lược phát triển công nghệ mạng tự chủ, giải pháp bảo vệ dữ liệu và ứng dụng AI trong hệ sinh thái số bền vững".

Sự kiện gồm nhiều hoạt động như các phiên tham luận chuyên sâu từ các đơn vị công nghệ hàng đầu thế giới. Đại diện AMD Xilinx sẽ trình bày về "Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo mật mạng và an toàn thông tin". ICTK Co Ltd (Hàn Quốc) sẽ chia sẻ giải pháp "An toàn thông tin trong Kỷ nguyên lượng tử". Đồng thời, Lancs Networks sẽ giới thiệu các giải pháp "Tự chủ và tăng cường an ninh mạng với công nghệ FPGA, ARM và PUF".

Sản phẩm Make in Việt Nam được Lancs Networks chế tạo

Một điểm nhấn quan trọng trong chương trình là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Lancs Networks với các đối tác AMD Xilinx, ICTK, Bitcare. Hợp tác này nhằm mở rộng hệ sinh thái công nghệ tự chủ, hướng đến một hệ thống bảo mật tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

Ngoài ra, hội thảo cũng tổ chức khu trưng bày sản phẩm gồm các thiết bị mạng và an toàn thông tin "Make in Vietnam" do Lancs Networks làm chủ với phần trình diễn demo sản phẩm.

Đại diện Lancs Networks cho hay, việc phát triển công nghệ mạng tự chủ không chỉ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào công nghệ ngoại nhập mà còn đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Lancs Networks khẳng định vị thế trong lĩnh vực tự chủ công nghệ và an toàn thông tin thông qua việc phát triển hệ sinh thái giải pháp theo mô hình Zero Trust, đáp ứng các tiêu chuẩn, luật định trong nước và quốc tế.