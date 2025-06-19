Trace-Tec và VIETES gây ấn tượng mạnh tại Hội nghị quốc tế về vi sóng IMS 2025 diễn ra từ ngày 19/6 tại Trung tâm Moscone, San Francisco. Doanh nghiệp công nghệ cao đến từ Việt Nam góp mặt cùng hơn 500 công ty từ khắp thế giới trong sự kiện công nghệ hàng đầu.

Trace-Tec chinh phục thị trường công nghệ toàn cầu tại Mỹ

Sản phẩm Việt chinh phục thị trường quốc tế

Trace-Tec và VIETES là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện này. Sự hiện diện của Trace-Tec mở ra cơ hội kết nối quốc tế, cập nhật xu hướng công nghệ mới nhất và khẳng định năng lực kỹ thuật Việt Nam.

"Chúng tôi đến đây để học hỏi, kết nối và chứng minh năng lực kỹ thuật của người Việt trong lĩnh vực công nghệ cao", ông Nguyễn Duy Chung, đại diện Trace-Tec chia sẻ.

Trace-Tec và VIETES trưng bày loạt sản phẩm phụ trợ cho hệ thống hàng không, vũ trụ và công nghệ mạng di động (5G/6G) thu hút sự chú ý như:

Bảng mạch in (PCB) & Bảng mạch in lắp ráp (PCBA): Hạ tầng điện tử cốt lõi, hỗ trợ thiết kế linh hoạt và đảm bảo độ chính xác cho các ứng dụng tần số cao

& Hạ tầng điện tử cốt lõi, hỗ trợ thiết kế linh hoạt và đảm bảo độ chính xác cho các ứng dụng tần số cao Hệ thống căn chỉnh (Alignment System) : Thiết bị hỗ trợ hoạt động chính xác cho radar, antena, camera đảm bảo khả năng định hướng với độ chính xác cao, ổn định

: Thiết bị hỗ trợ hoạt động chính xác cho radar, antena, camera đảm bảo khả năng định hướng với độ chính xác cao, ổn định Bộ khuếch đại nhiễu thấp (Low Noise Amplifier) : Thành phần then chốt trong chuỗi thu tín hiệu, giúp cải thiện độ nhạy và hiệu suất của các hệ thống radar, viễn thông

: Thành phần then chốt trong chuỗi thu tín hiệu, giúp cải thiện độ nhạy và hiệu suất của các hệ thống radar, viễn thông Bộ ghép định hướng (Directional Coupler) : Dùng để giám sát, đo lường và phân phối công suất tín hiệu một cách hiệu quả trong hệ thống RF

: Dùng để giám sát, đo lường và phân phối công suất tín hiệu một cách hiệu quả trong hệ thống RF Bộ lọc cộng hưởng khoang (Cavity Filter) : Bộ lọc khoang cho phép lọc chính xác tần số mong muốn với độ sắc cao và suy hoa thấp

: Bộ lọc khoang cho phép lọc chính xác tần số mong muốn với độ sắc cao và suy hoa thấp Bộ chuyển đổi (Switch): Giải pháp phân phối, chuyển đổi tín hiệu RF, ứng dụng trong các bộ thu phát sóng

Các sản phẩm của Trace-Tec và VIETES nhận được quan tâm từ giới nghiên cứu và đối tác công nghiệp quốc tế nhờ hiệu suất cao, chi phí hợp lý và khả năng tùy biến linh hoạt.

Kết nối cộng đồng chuyên gia Việt toàn cầu

Trong khuôn khổ hội nghị, Trace-Tec và VIETES gặp gỡ nhiều chuyên gia người Việt làm việc tại các công ty công nghệ lớn và viện nghiên cứu tại Mỹ cùng các quốc gia phát triển. Những cuộc gặp này hứa hẹn tạo nên mạng lưới kết nối bền vững, hỗ trợ chuyên môn cho tương lai.

Việc xây dựng cầu nối với cộng đồng chuyên gia Việt kiều giúp Trace-Tec và VIETES tiếp cận nguồn tri thức toàn cầu và mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu phát triển.

Tham gia IMS 2025 nằm trong chiến lược dài hạn của Trace-Tec và VIETES, nhằm mở rộng kinh doanh toàn cầu và định vị thương hiệu Việt trên bản đồ công nghệ cao thế giới. Công ty đặt mục tiêu tiếp tục tham gia các hội chợ công nghệ quốc tế tại châu Âu và châu Á, đồng thời đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển.

"Doanh nghiệp Việt hoàn toàn có cơ hội vươn xa nếu chuẩn bị kỹ lưỡng về trí tuệ, đội ngũ nhân lực và chiến lược cạnh tranh rõ ràng", đại diện Trace-Tec khẳng định.

Trace-Tec và VIETES tham gia triển lãm IMS 2025 khẳng định sức mạnh công nghệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Hai doanh nghiệp này tạo tiền đề quan trọng cho ngành công nghệ cao trong nước tiến sâu vào thị trường toàn cầu.

Việc hai công ty Việt Nam xuất hiện tại sự kiện công nghệ hàng đầu thế giới thể hiện năng lực cạnh tranh ngày càng mạnh của ngành công nghệ trong nước. Thành tựu này giúp Việt Nam củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu và thu hút sự chú ý từ các đối tác quốc tế.