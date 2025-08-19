ASUS đa dạng hóa AI PC giữa chu kỳ nâng cấp máy tính tại Việt Nam

Ông Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS châu Á - Thái Bình Dương

Chiến lược của ASUS trong tương lai gần tại thị trường Việt Nam đang tập trung mạnh vào phân khúc AI PC, nhằm nắm bắt cơ hội từ chu kỳ nâng cấp thiết bị của người dùng sau giai đoạn COVID-19. Theo chia sẻ mới nhất từ lãnh đạo ASUS khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thị phần AI PC tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, từ dưới 1% lên 4-5% chỉ trong vòng một năm.

Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS Châu Á - Thái Bình Dương cho biết: "AI PC hiện đang chiếm khoảng 20-30% tổng thị trường PC tại Việt Nam. Trong khi đó, một số quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á đã vượt qua mốc 50%. Mặc dù thị phần hiện tại của Việt Nam còn khiêm tốn, nhưng tiềm năng tăng trưởng là rất lớn."

Sự tăng trưởng này không xuất phát từ việc mở rộng toàn thị trường PC, mà chủ yếu do sự chuyển dịch trong thị hiếu người dùng. Eric Lee, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của ASUS giải thích: "Điều đang diễn ra là một sự chuyển dịch trong thị hiếu người dùng - khi ngày càng nhiều người nâng cấp từ các thiết bị mà họ đã mua trong giai đoạn dịch COVID."

Cơ hội từ chu kỳ thay thế thiết bị

Thời điểm hiện tại được ASUS đánh giá là giai đoạn vàng cho thị trường laptop tại Việt Nam. Chu kỳ nâng cấp laptop thông thường rơi vào khoảng 4-5 năm, và hiện nay chính là lúc nhiều người dùng đã mua máy trong thời kỳ dịch bắt đầu suy nghĩ đến việc đổi mới thiết bị.

"Năm 2021, người dùng thường phải mua những dòng laptop còn sẵn hàng, chứ không hẳn là sản phẩm mà họ thực sự mong muốn," Peter Chang chia sẻ. Giai đoạn đó, thị trường bị thiếu hụt nguồn hàng trong khi nhu cầu cần có máy tính cho học tập và làm việc trực tuyến là thiết yếu, khiến nhiều người buộc phải mua những máy cấp thấp.

Sau vài năm sử dụng, người dùng hiểu rõ hơn nhu cầu của mình và bắt đầu tìm kiếm những thiết bị tốt hơn với hiệu suất cao hơn. Điều này trùng hợp với thời điểm AI PC được giới thiệu ra thị trường, góp phần lý giải tốc độ tăng trưởng nhanh của phân khúc này.

Hành vi người dùng cũng đang thay đổi rất nhanh. Ngay tại buổi phỏng vấn, các thành viên trong đội ngũ marketing đang sử dụng công cụ AI để ghi chú cuộc gặp. Sự thay đổi này cho thấy ASUS cần chuẩn bị một danh mục sản phẩm toàn diện, được trang bị phần cứng như NPU để sẵn sàng đáp ứng mọi cập nhật AI trong tương lai.

Đặc biệt, người dùng hiện nay có hiểu biết nhiều hơn và đang tìm kiếm trải nghiệm tốt hơn, khiến AI PC trở thành lựa chọn nâng cấp rõ ràng. Để so sánh, trước đây, ngay cả khi có thế hệ CPU mới ra mắt, tỷ lệ sản phẩm trang bị CPU mới trong tổng doanh số thị trường cũng thường chỉ chiếm dưới 3% ở giai đoạn đầu. Trong khi đó, AI PC đã nhanh chóng đạt mức 4-5% chỉ trong thời gian ngắn hơn rất nhiều.

Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm AI

ASUS đang phân loại AI PC thành ba nhóm đối với các thiết bị được tích hợp NPU: AI phổ thông (Everyday AI PC), AI thế hệ mới (Next-generation AI PC), và AI nâng cao (Advanced AI). Mỗi nhóm nhắm đến những đối tượng người dùng khác nhau với nhu cầu và ngân sách khác biệt.

Riêng trong danh mục sản phẩm tiêu dùng của ASUS, tỷ lệ AI PC thậm chí cao hơn mức trung bình thị trường, đạt khoảng 7-8% tổng số lượng máy bán ra tính đến tháng 8 năm 2025. Ở phân khúc laptop gaming, ASUS đã chuyển phần lớn dòng sản phẩm sang nhóm Advanced AI.

Đồng thời, hãng ghi nhận nhu cầu ngày càng tăng từ người dùng Việt đối với các mẫu máy trang bị GPU RTX 5000 Series, có mức giá khoảng 50 triệu đồng. Đây là những thiết bị đủ mạnh để xử lý các tác vụ AI tạo sinh như chuyển văn bản thành hình ảnh ngay trên thiết bị, mà không cần kết nối đám mây.

Eric Lee nhấn mạnh: "Trước đây, hiệu năng như vậy chỉ có thể đạt được trên desktop trong tầm giá 50-70 triệu đồng. Nhưng giờ đây, khi laptop có cấu hình tương đương đã xuất hiện ở mức giá khoảng 50 triệu đồng, nhu cầu từ người dùng đã thay đổi rõ rệt."

Khoảng cách giá giữa AI PC và laptop thông thường đang dần thu hẹp. Năm 2024, phần lớn các mẫu AI PC tại Việt Nam có giá từ 28 đến 35 triệu đồng. Nhưng đến năm nay, ASUS đã có các lựa chọn chỉ từ 18-20 triệu đồng. Hãng đã mở rộng giải pháp AI PC từ các dòng cao cấp như Zenbook, Vivobook S sang các dòng phổ thông hơn như Vivobook.

Thách thức và cơ hội của AI PC

Một thách thức lớn mà AI PC đang đối mặt là việc chuyển đổi từ các tác vụ AI trực tuyến sang xử lý trực tiếp trên thiết bị. Hiện tại, các công cụ AI mà người dùng thường sử dụng vẫn chủ yếu là các dịch vụ trực tuyến như ChatGPT, Gemini, đều cần trả phí để sử dụng.

Peter Chang thừa nhận: "Để có thể chuyển các tác vụ AI từ nền tảng đám mây sang xử lý trực tiếp trên thiết bị, bên cạnh phần cứng thì cần có sự hỗ trợ từ phía phần mềm. Hiện tại, điều này mới chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu."

Tuy nhiên, ông tin rằng đây là một chu kỳ phát triển tự nhiên. Khi ngày càng nhiều thiết bị được trang bị phần cứng hỗ trợ AI như NPU, các nhà phát triển phần mềm sẽ bắt đầu xây dựng những ứng dụng tận dụng tối đa sức mạnh đó.

Hiện nay đã có những tín hiệu cho thấy mô hình AI xử lý trực tiếp trên thiết bị đang trở nên phổ biến hơn. Microsoft đang dần tung ra các bản cập nhật để kích hoạt thêm các tính năng AI xử lý trên máy. Đồng thời, nhiều công ty nhỏ hơn cũng đang phát triển các mô hình ngôn ngữ thu gọn, tối ưu để hoạt động trực tiếp trên thiết bị cá nhân.

Thậm chí, ASUS đã thấy những dấu hiệu ban đầu cho thấy, trong một số trường hợp sử dụng cụ thể, NPU có thể dần thay thế GPU trong xử lý tác vụ AI. Xu hướng này khá rõ ràng: AI xử lý trực tiếp trên thiết bị đang phát triển mạnh.

"Người dùng cuối hầu hết không quan tâm việc hệ thống AI chạy trên nền tảng đám mây hay trên thiết bị, miễn là nó hoạt động mượt mà và giúp cải thiện hiệu suất công việc," Peter Chang chia sẻ. "Mục tiêu của ASUS là đảm bảo trải nghiệm đó ngày càng tốt hơn."

Việc xử lý AI trực tiếp trên thiết bị mang lại hiệu năng nhanh, mượt và ổn định hơn so với giải pháp dựa trên đám mây, đó là lý do toàn ngành đang dần chuyển dịch theo hướng này. ASUS đang đáp ứng xu hướng này với danh mục sản phẩm đa dạng, cho phép người dùng trực tiếp trải nghiệm các tính năng AI tại các không gian như ASUS Exclusive Store.

Đối với phần lớn nhóm khách hàng nâng cấp thiết bị, hành vi của nhóm khách hàng này thường cởi mở hơn trong việc thử các thương hiệu mới, công nghệ mới, và sẵn sàng chi nhiều hơn để sở hữu thiết bị cao cấp hơn, phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của họ.

Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, rất nhanh nhạy với công nghệ và sẵn sàng tiếp cận các tính năng mới như AI, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị phần AI PC trong thời gian tới. Đây chính là nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn của ASUS tại thị trường Việt Nam.