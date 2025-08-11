Conviction 2025 đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham dự

Đặc biệt, trong ngày thứ hai của sự kiện nhiều hoạt động giới thiệu các giải pháp ứng dụng blockchain đã được tổ chức, từ nghệ thuật số, sở hữu trí tuệ, xác lập kỷ lục đến chương trình học bổng và chứng nhận NFT.

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tham dự lễ trao giải cuộ thi sáng tác tranh ứng dụng NFT đầu tiên tại Việt Nam’ mang tên “Thành phố vươn mình”

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hội Truyền thông – Điện tử và Chi hội Blockchain TP.HCM đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi ‘Sáng tác tranh ứng dụng NFT đầu tiên tại Việt Nam’ mang tên “Thành phố vươn mình”. Sự kiện có sự tham dự của bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự sự kiện với bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM còn có Tiến sĩ Thang Văn Phúc (nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ), Tiến sỹ Nguyễn Văn Viễn (Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam), ông Nguyễn Thanh Bình (Viện trưởng Viện sáng chế Việt Nam).

Lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng NFT đầu tiên tại Việt Nam đã vinh danh 10 tác phẩm xuất sắc nhất

Lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng NFT đầu tiên tại Việt Nam đã vinh danh 10 tác phẩm xuất sắc nhất với tổng giải thưởng lên đến hơn 100 triệu đồng. Đây là cuộc thi do Chi hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Truyền thông – Điện tử TP. Hồ Chí Minh và Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức, chính thức khởi động từ ngày 29/5 đến 29/7/2025. Tại vòng sơ loại, BTC đã nhận được hơn 60 tác phẩm dự thi, trong đó 30 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung khảo. Song song với đó BTC cũng triển khai nhiều hoạt động phổ cập tại các trường đại học liên quan, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận kiến thức nền tảng về công nghệ mới, sẵn sàng đón đầu xu hướng tương lai.

Lễ ra mắt nền tảng chuyên biệt về đăng ký bản quyền số

"Các bức tranh lần này không bị giới hạn bởi bất kỳ phong cách hay khuôn mẫu nào. Mỗi tác phẩm mang một thế giới riêng nhưng cùng hòa vào bức tranh lớn của TP.HCM đang vươn mình, nơi hội tụ tinh thần đổi mới, khát vọng vươn xa và hình bóng một thành phố tiên phong trong chuyển đổi số, hướng tới vị thế trung tâm tài chính khu vực. Nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung để kể câu chuyện về một đô thị đang bứt phá." Ông Đỗ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM chia sẻ.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược ứng dụng blockchain trong ngành thời trang cao cấp

Bên cạnh đó, ngày thứ hai của sự kiện Conviction 2025 còn ghi dấu hai lễ ký kết hợp tác về ứng dụng NFT và blockchain. Theo đó, sự kiện IP Agency và Ninety Eight hợp tác cùng Joli Poli triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc bằng NFT cho các mẫu váy cưới độc bản, giúp phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu. Phiên ký kết này có sự chứng kiến của ông Nguyễn Quý Hoà, Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử, ông Nguyễn Thanh Bình, Viện trưởng Viện Sáng Chế Việt Nam và Tiến sĩ Trần Chiến Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Lễ ký kết giữa IPC, Vietkings và Ninety Eight

Phiên ký kết tiếp theo diễn ra cùng ngày là hai đối tác IPC Global Network và Ninety Eight tuyên bố hợp tác cùng Vietkings nhằm ứng dụng blockchain vào lĩnh vực xác lập kỷ lục. Cụ thể, Ninety Eight và IPC Global Network cung cấp hạ tầng mạng blockchain, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác lập quyền sở hữu Kỷ lục dưới dạng NFT, cũng như cung cấp dịch vụ cấp lại và duy trì các Giấy chứng nhận kỷ lục bằng NFT.

Lễ ký kết thứ hai có sự chứng kiến của bà Nguyễn Hoàng Anh, Tổng thư ký Liên minh Kỷ lục Thế giới, Tiến sĩ Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, ông Nguyễn Quý Hoà, Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử.

BTC cũng trao học bổng Ninety Eight năm thứ hai với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho gần 100 bạn sinh viên có thành tích xuất sắc

Cũng trong khuôn khổ ngày thứ hai của sự kiện, BTC đã trao học bổng Ninety Eight năm thứ hai với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho gần 100 bạn sinh viên có thành tích xuất sắc đến từ các trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II TP.HCM, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Có thể nói, Conviction 2025 đã khép lại sau 2 ngày với rất nhiều sự kiện tiêu biểu, mang đến những thông tin bổ ích và lý thú cho thế hệ trẻ cũng như nhưng người đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực blockchain.

Ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử bế mạc sự kiện

Phát biểu tại lễ bế mạc CONVICTION 2025, ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử, chia sẻ: “CONVICTION 2025 được thực hiện trong sự quan tâm của chính quyền thành phố, được sự hưởng ứng đặc biệt của giới trẻ yêu công nghệ. CONVICTION là niềm tin về nơi hội tụ phát triển công nghệ ở TP.HCM cũng như cửa ngõ của Việt Nam. Ban tổ chức xin được tổ chức CONVICTION vào năm sau, với sự hỗ trợ hết sức thiết thực bằng chi phí cho sự kiện này. Nếu được, chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện với diện mạo hoàn toàn khác, mở rộng về tiêu chí và nhiều thành tựu hơn cho năm sau”.