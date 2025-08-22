Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

"Suốt quá trình quay, chúng tôi chưa bao giờ thấy nản, bởi xem đây không chỉ là một bộ phim mà còn là nén tâm nhang để tri ân các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì đất nước", Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ cảm xúc khi phim "Mưa đỏ" ra mắt tại TP HCM chiều 20/8. Nữ đạo diễn khẳng định êkíp đã tận tâm hoàn thành tác phẩm nên không tiếc nuối điều gì.

Phim "Mưa đỏ" được Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai. Tác phẩm lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp xúc kịch bản của nhà văn Chu Lai từ năm 2012. Chị ấp ủ suốt nhiều năm, trải qua nhiều lần chỉnh sửa trước khi được phê duyệt. Êkíp bắt đầu xây dựng bối cảnh, tuyển diễn viên, sau đó bấm máy vào tháng 11/2024.

Địa điểm quay chính nằm ở phim trường rộng 50 ha bên bờ Thạch Hãn, nơi diễn ra 85% thời lượng phim. Đoàn phim gặp nhiều khó khăn suốt gần ba tháng ghi hình. Một trong những phân đoạn thử thách nhất là các cảnh vượt sông. Lực lượng quân đội hỗ trợ đoàn phim, bố trí các phà công binh, vây chặn một khúc sông để giữ an toàn cho dàn diễn viên.

Trước đó một năm, khu vực quay phim rộng mấy chục ha được rà soát để đảm bảo không còn bom mìn cho thấy sự cẩn trọng tối đa mà êkíp dành cho dự án này.

Cảnh đưa các chiến sĩ qua sông trong phim. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Thành cổ Quảng Trị - Nơi 328.000 tấn bom không thể bẻ gãy ý chí

Để hiểu được ý nghĩa câu chuyện mà "Mưa đỏ" muốn kể, ta phải nhìn lại con số kinh hoàng: 328.000 tấn bom đạn trong 81 ngày đêm. Riêng ngày 25/7/1972, Thành cổ Quảng Trị hứng chịu hơn 5.000 quả đại bác như mưa rào.

Đài tưởng niệm ở Thành cổ Quảng Trị được xây dựng mô phỏng như một ngôi mộ tập thể. Ảnh: Phương Nhung

Dưới làn mưa sắt lửa ấy, biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, mang theo tuổi thanh xuân hóa thân vào lòng đất mẹ Quảng Trị. Thành cổ ngày nay được gọi là "nghĩa trang liệt sỹ không nấm mồ" - nơi máu của các chiến sĩ đã thấm sâu vào từng viên gạch mà không cần bia mộ đánh dấu.

Đài tưởng niệm với 81 bậc thang, mỗi bậc tượng trưng cho một ngày đêm chiến đấu kiên cường chính là nguồn cảm hứng sâu sắc nhất cho đạo diễn Đặng Thái Huyền khi dựng lại câu chuyện này trên màn ảnh.

Câu chuyện về hai chiến tuyến và nỗi đau hòa bình

"Mưa đỏ" xoay quanh hai nhân vật chính: Cường (chiến sĩ Giải phóng) và Quang (tên chỉ huy hắc báo của ngụy). Bối cảnh phim không chỉ diễn ra ở Quảng Trị mà còn mở rộng đến bàn đàm phán ở Paris với nhân vật bà mẹ của Cường - một nhà ngoại giao trong đoàn đàm phán.

Những giây phút thư giãn hiếm có của các chiến sĩ trong "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Nhà văn Chu Lai đã khéo léo dựng nên bức tranh bi tráng về cuộc chiến 81 ngày đêm. Thay vì đi vào bề rộng của không gian cuộc chiến, tác giả tập trung vào chiều sâu của từng chi tiết, từng nhân vật. Ông lột tả tính chất khốc liệt và bi tráng, giúp người xem thấy được tâm trạng giằng xé trong từng tình huống: sự dũng cảm lẫn đớn hèn, cái thiện và cái ác của những con người phải đối mặt với sinh tử từng giây phút.

Đan cài trong những trang miêu tả cuộc chiến là những khoảng bình yên, lãng mạn của tình yêu nảy mầm giữa lửa đạn. Phần cuối phim đan xen lẫn cảnh hai bà mẹ của hai nhân vật chính ở hai chiến tuyến cùng trở lại Thành cổ viếng mộ con. Họ tình cờ ngồi cùng trên một chiếc thuyền, cùng thả những bông hoa trôi theo dòng nước mang theo lời cầu nguyện cho các liệt sĩ, cùng thắp nén hương lên hai ngôi mộ của con mình. Đây là một hình ảnh day dứt nhưng sáng lên niềm tin về việc xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ bi thương để cả dân tộc cùng xây dựng đất nước hòa bình.

Khi cả rạp khóc theo "Nỗi đau giữa hòa bình"

Tại suất chiếu sớm tối 21/8, không khí trong rạp như thay đổi theo từng cảnh phim. Có những khoảnh khắc cả phòng chiếu chìm trong im lặng dõi theo từng chi tiết. Rồi lại có lúc vang lên những tiếng “ôi” nghẹn ngào cùng những tràng vỗ tay. Cuối cùng, có những giọt nước mắt đã rơi trước sự hy sinh của những người lính trẻ, trước nỗi đau của những người mẹ mất con, trước cái giá phải trả cho độc lập và hòa bình.

Cả rạp đều ở lại đến cuối cùng, hòa vào cảm xúc bài hát "Nỗi đau giữa hòa bình" do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác và nữ ca sĩ Hòa Minzy thể hiện mang lại. Bài hát da diết, sâu lắng với lời lời hát "Độc lập đổi bằng bao nhiêu xương máu - Hòa bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau".

Khán giả ở lại đến phút cuối cùng khi OST phim "Mưa đỏ" vang lên. Ảnh: Phương Nhung

Khi được hỏi về thông điệp của phim, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: "Sẽ có rất nhiều đạo diễn thế hệ sau tôi, các đàn em của tôi sẽ tiếp tục làm những bộ phim lịch sử về những câu chuyện lịch sử của đất nước. Và chúng tôi không dám nói về một cái nhìn trực diện hay không công bằng hay không, mà câu trả lời rõ nét nhất và thông điệp lớn nhất nằm ở trên phim".

"Đó mới là mục tiêu lớn nhất mà tất cả công dân Việt Nam đều mong muốn hướng tới. Điện ảnh Quân đội nhân dân và tất cả nghệ sĩ chúng tôi cảm thấy chúng tôi cần có sứ mệnh, tiếng nói gửi gắm trong các tác phẩm của mình", nữ đạo diễn khẳng định.

Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương (22 tuổi) chia sẻ “Sau khi xem xong Mưa đỏ, mình cảm thấy rất biết ơn những chiến sĩ đã sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của riêng mình chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc; những người mẹ, người vợ có con, chồng tham gia chiến đấu, gìn giữ non sông Tổ quốc. Cảm ơn đoàn làm phim đã tái hiện lại sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nhắc nhở thế hệ trẻ chúng mình không bao giờ được lãng quên lịch sử. Mình hi vọng sẽ có cơ hội tới Thành cổ Quảng Trị để cảm nhận không khí khốc liệt nơi các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Những hình ảnh trong phim khiến mình hiểu cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình hôm nay”.

Phim nhận được về những phản ứng tích cực của khán giả trên mạng xã hội

Những năm gần đây, dòng phim chiến tranh được khán giả trong nước quan tâm, đón nhận hơn. “Đào, phở và piano”của đạo diễn Phi Tiến Sơn đã có hiệu ứng tích cực, thu về 21 tỷ đồng, hòa vốn sau ba tháng công chiếu. Theo Cục Điện ảnh, đây là hiện tượng "chưa từng có" với các phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng. Phim "Địa đạo" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xoay quanh những người lính ở Củ Chi ra mắt dịp 30/4 nhận được sự ủng hộ của khán giả, thu về 172 tỷ đồng. Thành công của những tác phẩm này cho thấy khán giả Việt đang khao khát những câu chuyện lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thực, cảm động.

"Mưa đỏ" không chỉ là một bộ phim, mà còn là lời tri ân sâu sắc đến những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì tổ quốc. Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang tìm kiếm những câu chuyện có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác phẩm này hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.