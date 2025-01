Ngô Thanh Vân đóng phim về cuộc chiến con người với AI

Ngô Thanh Vân đóng vai Kami trong phim The Creator - Ảnh: Cắt từ trailer

Xuất hiện chỉ một giây trong trailer, diễn viên Ngô Thanh Vân có tạo hình khá lạ, ngầu và đôi mắt xanh ấn tượng. Chưa rõ nhân vật có tính cách, vai trò như thế nào trong bộ phim.

Nữ diễn viên viết trên fanpage: "The Creator ra mắt ngày 29/9/2023 này. Dự án này tôi tham gia quay hình vào năm ngoái. Nên rất hân hạnh giới thiệu với mọi dự án tiếp theo cùng Hollywood.

Lần này, tôi tham gia với vai Kami - một phiên bản nửa người nửa robot ở một thế giới tương lai".

Bên cạnh việc giới thiệu nhân vật, Ngô Thanh Vân nhắn nhủ một câu tiếng Anh: "Dream until your dreams come true" (Hãy ước mơ cho đến khi ước mơ thành sự thật).

Đây cũng chính là câu hát trong phần nhạc phim, được phát lên đúng cảnh Ngô Thanh Vân xuất hiện trong trailer.

The Creator do Gareth Edwards đạo diễn, 20th Century Studios sản xuất. Trailer đầu tiên kể về cuộc chiến sinh tồn tàn khốc giữa loài người và lực lượng trí tuệ nhân tạo. Trong tương lai, lực lượng trí tuệ nhân tạo trở nên ngày càng hùng mạnh, đe dọa sự tồn tại của chính loài người.

Nhân vật chính của The Creator là Joshua (John David Washington đóng), một đặc vụ góa vợ được giao sứ mệnh săn lùng Creator.

Joshua và các cộng sự phát hiện ra rằng đấng sáng tạo đã phát triển một thứ vũ khí có khả năng chấm dứt cuộc chiến giữa con người và AI. Họ cùng nhau dồn sức bảo vệ thứ vũ khí đó.

Nhưng thứ vũ khí mà Joshua dành cả tính mạng để tìm kiếm và bảo vệ lại là một đứa trẻ người máy tên là Alfie (Madeleine Yuna Voyles đóng). Mối giao cảm giữa Joshua và đứa trẻ dần trở nên sâu sắc, phá vỡ ranh giới giữa con người và máy móc.

Tuy có chủ đề đáng chú ý, The Creator vẫn chưa cho thấy nhiều điểm mới lạ với các tác phẩm thuộc dòng phim tận thế, viễn tưởng trước đây.

The Creator sẽ ra rạp vào ngày 29/9.