"Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" là phim đánh dấu 20 năm làm nghề của đạo diễn Victor Vũ

Việc đẩy Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu lên chiếu sớm là nước đi bất ngờ của đạo diễn Victor Vũ và ê kíp.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu thuộc thể loại tâm linh - ly kỳ - phá án. Dàn diễn viên chính bao gồm: Quốc Huy vai thám tử Kiên, Đinh Ngọc Diệp vai Hai Mẫn, Quốc Anh vai Thạc, Anh Phạm vai Tuyết và Minh Anh vai Nga. Bộ phim cũng đánh dấu hành trình 20 năm với điện ảnh và là sự trở lại của đạo diễn Victor Vũ với dòng phim sở trường.

Phim lấy bối cảnh thời nhà Nguyễn khoảng 200 năm trước, khi nhân vật thám tử Kiên được mời tới một ngôi làng để điều tra vụ mất tích bí ẩn.

Thám tử Kiên và bà Hai Mẫn có sự kết nối trước đó từ phim Người vợ cuối cùng, bộ phim có doanh thu trên 100 tỉ đồng.

Cả hai tiếp tục đồng hành trong câu chuyện mới xảy ra sau 3 năm từ các biến cố của Người vợ cuối cùng. Nga (cháu của Hai Mẫn) mất tích, bị dân làng đồn đại liên quan tới ma da và câu chuyện rùng rợn về những cái xác không đầu trôi dạt vào bờ sông.

Teaser poster là hình ảnh hai nhân vật chính thám tử Kiên và Hai Mẫn giữa không gian xơ xác: nhà lá tan hoang, rừng núi âm u. Phía trước là chiếc lu với hai bàn tay vươn ra trầy xước, máu me.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu

Victor Vũ mong bữa tiệc điện ảnh dịp 30-4

Đạo diễn Victor Vũ nói về quyết định thay đổi lịch chiếu: "Dời lịch chiếu sớm là quyết định chung của nhà đầu tư và phát hành, chúng tôi nghĩ dịp lễ 30-4 là một thị phần rất tiềm năng cho phim Việt.

Ra Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu mùa này, chúng tôi mong sẽ mang đến cho khán giả một khẩu vị khác, khiến cho bữa tiệc điện ảnh thêm phong phú".

Trong teaser trailer, Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp) hốt hoảng chạy tới bờ sông khi cái xác không đầu nổi lên, gây hoang mang cho dân làng. Trailer có những tình tiết lạnh gáy và bất ngờ với nhịp phim nhanh, dồn dập.

Những khung hình được quay tại Tuyên Quang, Cao Bằng thể hiện tính duy mỹ của Victor Vũ, kết hợp yếu tố cổ trang vốn hấp dẫn khán giả từ Người vợ cuối cùng.

Như vậy, dịp lễ 30-4 năm nay khán giả Việt sẽ được xem hai phim Việt có quy mô sản xuất lớn là Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu và Lật mặt 8: Vòng tay nắng.