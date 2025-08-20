Cuốn sách nhằm khơi gợi hứng thú để độc giả tìm hiểu những nét văn hóa đa dạng cũng như đời sống tinh thần phong phú của 54 dân tộc đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, là hành trang tinh thần quý giá, giúp người trẻ Việt Nam vững vàng gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và bước ra thế giới với tâm thế tự hào là người con đất Việt.

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam”.

Với “Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam”, độc giả sẽ cảm nhận những sắc thái độc đáo, riêng biệt của 54 dân tộc Việt Nam thể hiện trong từng bản làng, nhà ở, món ăn, lễ hội; cùng ngắm nhìn những bộ trang phục truyền thống với hoa văn đặc trưng, hay hiểu hơn về những phong tục tập quán của mỗi tộc người đã được gìn giữ; lưu truyền từ ngàn xưa qua các thế hệ.

Tất cả được truyền tải bằng thông tin chắt lọc, cô đọng, thể hiện thông qua hình ảnh gần gũi, nhiều màu sắc, dẫn dắt các bạn vào hành trình tìm về nguồn cội.

Mỗi trang sách khiến độc giả ngỡ ngàng đến thán phục trước đời sống văn hóa, tinh thần đa dạng, phong phú của đại gia đình Việt Nam. Từ những khu chợ đặc biệt của các dân tộc: dân tộc H’Mông, Dao với chợ phiên Bắc Hà; dân tộc Kinh với chợ nổi miền Tây Nam Bộ, chợ ven biển miền Trung. Đến đa dạng trong ẩm thực, những món ăn nổi tiếng: thắng cố, mèn mén của người Mông; thịt treo gác bếp, thịt lợn muối chua của người Dao; cơm lam của người Tày; cơm tấm, phở, bánh mì của người Kinh; hay bánh chưng, bánh giầy của người Thổ.

Cuốn sách còn mang đến những nét đẹp đặc sắc từ trong các lễ hội, trò chơi dân gian: chơi đánh đu của người Chứt; đua ghe Ngo, đua bò bảy núi của người Khmer; vũ điệu lúa mới của người Mạ; nhảy sạp của người Chơ Ro. Còn nhiều, rất nhiều những nét văn hóa đặc trưng được thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, tập quán và loại hình nghệ thuật.

Những hoa văn độc đáo ghép nên bức tranh văn hóa sinh động đầy màu sắc, đắp bồi lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho mỗi người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S này. Dù ở nơi nào, từ đồng bằng trù phú hay đồi núi xa xôi, từ cực Bắc Lũng Cú đến cực Nam Đất Mũi Cà Mau, bạn và tôi, dù dân tộc có thể khác nhau, song tất cả đều gọi chung hai tiếng đồng bào, mang trái tim của người con đất Việt.

Trong thời đại hội nhập sôi động, điều gì sẽ neo giữ, nối kết người trẻ với cội nguồn? Câu trả lời nằm ở “bản sắc dân tộc”, vừa là di sản của ông cha, vừa là nguồn năng lượng để thế hệ hôm nay và mai sau tự tin vào chính mình. Cũng trong thời đại mới này, để đất nước vươn tầm, không ngừng lớn mạnh thì sự gắn kết, đoàn kết giữa các dân tộc anh em chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất.

Với tinh thần ấy, cuốn sách “Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam” mong muốn góp phần “nối vòng tay lớn”, khơi gợi hứng thú để độc giả tìm hiểu thêm những nét văn hóa đa dạng cũng như đời sống tinh thần phong phú của 54 dân tộc; đồng thời trở thành hành trang tinh thần quý giá, giúp người trẻ Việt Nam tự hào về bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và bước ra thế giới với tâm thế tự hào là người con đất Việt.

Trước “Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam”, tác giả Võ Thị Mai Chi và họa sĩ Hồ Quốc Cường đã có những cuốn sách được độc giả yêu thích như “Đất nước gấm hoa – Atlas Việt Nam” (năm 2022) và “Theo bước thời gian: Các công trình tiêu biểu của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh” (năm 2025), đều do Nhà Xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Tác giả Võ Thị Mai Chi chia sẻ: “Từ bé thơ tôi đã được học và nhớ ghi đất nước Việt Nam có 54 dân tộc. Giờ đây có cơ hội đi sâu vào tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đời sống, phong tục tập quán của từng dân tộc, tôi đi từ ngỡ ngàng đến thán phục trước những nét văn hóa đa dạng cũng như đời sống tinh thần phong phú của các dân tộc anh em sống chung trên đất nước hình chữ S. Tất cả cùng làm nên bức tranh bản sắc văn hóa Việt Nam. Là một người con nước Việt, tôi vô cùng tự hào khi là thành viên của ngôi nhà ấy. Và đây chính là nguồn động lực để tôi bắt tay biên soạn quyển sách”.

“Trong thời đại mới, để Việt Nam vươn tầm sánh vai với bạn bè năm châu thì tình đoàn kết dân tộc chính là một trong những nguồn sức mạnh lớn lao nhất. Là người đam mê văn hóa, lịch sử, tôi thấy mình thật may mắn khi được thực hiện phần hình ảnh cho quyển sách Chung một ngôi nhà, hi vọng từ đó góp một phần nối vòng tay lớn. Rất mong quyển sách này khởi tạo hứng thú để độc giả tìm hiểu thêm các khía cạnh trong đời sống của 54 dân tộc anh em đang sinh sống và lớn mạnh trên đất nước Việt Nam.” Họa sĩ Hồ Quốc Cường nói.