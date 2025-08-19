Triển lãm ngành Nông nghiệp và Môi trường 2025: Dấu ấn 80 năm, hướng tới tương lai bền vững

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, trong 80 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tài nguyên, đất đai, khoáng sản, môi trường đã có những thành tựu rất quan trọng. Với dấu mốc đổi mới, năm 1989, lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu gạo. Đến năm 2024 chúng ta đã xuất khẩu tới 9,15 triệu tấn gạo, với kim ngạch hơn 5 tỷ USD.

Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu thuỷ sản đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Đối với gỗ và lâm sản, Việt Nam xuất khẩu đứng thứ 5 thế giới, thứ hai châu Á và số 1 Đông Nam Á. Trong 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024.

BTC họp báo thông tin về Triển lãm ngành Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh Linh Linh

Với chủ đề “80 năm phát triển nông nghiệp và môi trường vì sự thịnh vượng quốc gia và tương lai bền vững”, Triển lãm ngành nông nghiệp và môi trường 2025 sẽ diễn ra từ 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ NN&MT cho biết, triển lãm được tổ chức theo các không gian chủ đề chính: Khu “Khởi nguồn và phát triển (1945–1986)”: Được trưng bày, giới thiệu ảnh tư liệu, hiện vật số hóa, video phóng sự về phong trào "gạo cho tiền tuyến", Hợp tác xã (HTX) kiểu cũ, làng quê thời kỳ bao cấp, mô phỏng 3D đồng ruộng, ao cá, công cụ sản xuất truyền thống... Phim tư liệu chiếu trực tuyến về nông nghiệp thời kháng chiến, HTX kiểu mẫu những năm 1960-1970...

Khu Đổi mới, hội nhập (1986-2020) và thành tựu nổi bật giai đoạn 2020-2025, mô phỏng 3D các sản phẩm nông nghiệp chủ lực: Gạo, cà phê, trái cây, thủy sản, đồ gỗ… Các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh (smart farm, OCOP, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao).

Khu Bảo vệ môi trường, tài nguyên và lâm nghiệp: Sa bàn 3D mô phỏng cánh đồng lúa chất lượng cao - phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin, hình ảnh, tài liệu về mô hình kinh tế tuần hoàn, xử lý phụ phẩm nông nghiệp và tái sử dụng tài nguyên. Không gian “rừng xanh số”: Cây rừng, động vật quý hiếm, các khu dự trữ sinh quyển, công viên quốc gia, hệ thống giám sát rừng.

Khu tầm nhìn tương lai: Đổi mới công nghệ, tương lai xanh, công nghệ mới (drone phun thuốc, cảm biến môi trường, AI dự báo thời tiết, blockchain truy xuất nguồn gốc, nền tảng quản lý số hóa chuỗi giá trị). Không gian thực tế ảo (VR/AR): Tham quan trang trại công nghệ cao, trải nghiệm “chuyển đổi xanh trong nông nghiệp”…

Cùng với triển lãm trực tiếp, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức Khu triển lãm trực tuyến. Triển lãm trực tuyến được thiết kế thành không gian số hiện đại, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), mô phỏng 3D và tương tác trực tuyến, gồm 5 khu vực chủ đề. Chủ đề 1 là Khởi nguồn và phát triển (1945–1986), số hóa ảnh tư liệu, hiện vật, phim tư liệu về HTX, phong trào “gạo cho tiền tuyến”.

Chủ đề 2 là Đổi mới, hội nhập (1986–2025): mô phỏng 3D các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và mô hình sản xuất thông minh. Chủ đề 3 là Bảo vệ môi trường, tài nguyên và lâm nghiệp: sa bàn 3D mô phỏng cánh đồng lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL, rừng xanh số và các khu dự trữ sinh quyển. Chủ đề 4 là Tầm nhìn tương lai: trải nghiệm VR/AR về trang trại công nghệ cao, công nghệ AI, blockchain, drone, năng lượng tái tạo. Chủ đề 5 là Giao lưu quốc tế và hội nhập toàn cầu: video, bản đồ hợp tác, gian hàng số của các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài.

Bên cạnh đó, Triển lãm ngành nghề thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP, với chủ đề “Tinh hoa Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam trong Kỷ nguyên số và Kinh tế xanh”, cũng sẽ được tổ chức tại khuôn viên Triển lãm thành tựu. Không gian rộng 1.180 m² được chia thành các phân khu Hành trình di sản, Sáng tạo đương đại, Giao thoa văn hóa, Trải nghiệm và tương tác, Giao thương và kết nối vươn ra thế giới, cùng khu tôn vinh sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Tại đây, công chúng sẽ được trực tiếp chiêm ngưỡng các hiện vật, sản phẩm của 14 nghề thủ công quốc gia, các sản phẩm OCOP 4–5 sao, đồng thời trải nghiệm công nghệ trình diễn hiện đại như in 3D, AR/VR, video mapping, check-in sáng tạo và tham gia các hoạt động thao diễn nghề truyền thống. Các hoạt động bên lề bao gồm diễn đàn về nông nghiệp xanh, chuyển đổi số, các chương trình kết nối giao thương, trình diễn ẩm thực, nghệ thuật dân gian và livestream quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, việc tổ chức triển lãm theo hình thức kết hợp trưng bày thực tế và ứng dụng công nghệ số sẽ tạo điều kiện lan tỏa sâu rộng những thành tựu của ngành nông nghiệp và môi trường tới công chúng trong và ngoài nước. Đây cũng là bước đi quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực trưng bày, truyền thông và xúc tiến thương mại, góp phần hình thành hệ sinh thái triển lãm số thường niên hoặc theo chuyên đề.

Trong khuôn khổ sự kiện, TikTok Shop phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức với chuỗi 5 phiên livestream theo chuyên đề trực tiếp tại Không gian Triển lãm. Mỗi phiên livestream sẽ tập trung vào một nhóm sản phẩm đặc trưng, gồm: OCOP và các sản phẩm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; trái cây Việt Nam; thủ công mỹ nghệ; trà và cà phê; gạo Việt Nam.

Điểm nhấn của các phiên livestream là sự kết hợp hoạt động bán hàng với những câu chuyện văn hóa vùng miền, giúp người tiêu dùng vừa trải nghiệm mua sắm vừa hiểu thêm về giá trị văn hóa và truyền thống gắn liền với từng sản phẩm. Các phiên LIVE được thực hiện bởi các nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu.

Cùng với đó, để tạo nên sức lan tỏa rộng rãi, từ ngày 25/8/2025 - 5/9/2025, TikTok Shop cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát động “Tuần lễ Tự hào Nông sản Việt” trên TikTok Shop, kêu gọi cộng đồng nhà bán hàng và các nhà sáng tạo nội dung cùng tham gia quảng bá và giới thiệu nông sản Việt thông qua hoạt động livestream.

Các phiên phát trực tiếp sẽ đồng loạt gắn sticker “Tuần lễ Tự hào Nông sản Việt” và “Tự hào hàng Việt” nhằm thể hiện sự hưởng ứng chương trình và khuyến khích nhiều người tiêu dùng tham gia. TikTok Shop sẽ triển khai các gói hỗ trợ thiết thực như tín dụng quảng cáo và voucher trợ giá cho hàng Việt, giúp gia tăng hiệu quả tiếp cận cũng như thúc đẩy doanh thu trong suốt thời gian diễn ra chương trình.