Vietnam Cycle 2025: định hình xu hướng di chuyển xanh

Sự kiện do Hiệp hội Ô tô - Xe máy - Xe đạp Việt Nam (VAMOBA) phối hợp với Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD tổ chức.

Theo Mordor Intelligence, thị trường xe đạp toàn cầu dự kiến đạt 69 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng CAGR 4,2% trong giai đoạn 2024-2029.

Tại Việt Nam, xu hướng sử dụng xe đạp phục vụ thể thao và di chuyển hàng ngày ngày càng phổ biến, đặc biệt ở các đô thị lớn. Statista dự báo doanh thu ngành xe đạp tại Việt Nam có thể đạt 371,8 triệu USD vào năm 2027, với khoảng 2,49 triệu xe được tiêu thụ.

Triển lãm Quốc tế Xe hai bánh Việt Nam - Vietnam Cycle 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 16/8/2025 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

Trong khi đó, thị trường xe máy điện (E2W) tại Việt Nam đã tăng trưởng 30%-35%/năm, đưa Việt Nam trở thành thị trường xe điện lớn nhất Đông Nam Á, chỉ sau Trung Quốc. Các yếu tố như giá nhiên liệu biến động và nhu cầu bảo vệ môi trường tiếp tục thúc đẩy làn sóng chuyển dịch sang phương tiện xanh.

Vietnam Cycle Expo không chỉ là một triển lãm trưng bày sản phẩm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp xe hai bánh Việt Nam. Sự kiện tạo ra nền tảng kết nối giao thương, giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với các đối tác quốc tế và ngược lại, mở rộng cơ hội hợp tác và đầu tư.

Vietnam Cycle Expo 2025 trở lại với quy mô và chất lượng ấn tượng, quy tụ hơn 400 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh đó, triển lãm còn là cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thể thao giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác chiến lược và định hướng phát triển dài hạn. Với sự góp mặt của hàng trăm doanh nghiệp, chuyên gia và khách hàng tiềm năng, Vietnam Cycle Expo 2025 sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn khám phá, kết nối và phát triển sự nghiệp trong ngành xe hai bánh tại Việt Nam.

Vietnam Cycle Expo 2025 trở lại với quy mô và chất lượng ấn tượng, quy tụ hơn 400 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự góp mặt của các doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế đã một lần nữa khẳng định giá trị của một hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế ngành Xe hai bánh Việt Nam.

Khách tham quan triển lãm.

Các thương hiệu xe đạp hàng đầu như Chevaux, Nesto, Calli, Satako, XDS, Merida, Dahon, Java, Wahama Bike, Makelen; các thương hiệu xe điện như Qjmotor, Aie; các thương hiệu linh phụ kiện như Velo Saddle, Izumi, Poc, Garmin ...cùng hơn 350 doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành.

Bên cạnh không gian trưng bày đa dạng, triển lãm còn mang đến hàng loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn và sự kiện chuyên ngành, nổi bật như: Hội thảo “Thể thao Việt Nam 4.0: Khai phá tiềm năng kinh doanh bền vững”; Tham gia thử thách Taxc Challenge cùng Garmin; Workshop hướng dẫn bảo trì xe đạp, Game ném đĩa (Disc Golf), Game bóng rổ, và khu trải nghiệm môn thể thao mới Pickleball – “Pickle Hub”; Khu giao lưu hợp tác kinh doanh với khách tham quan từ hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vietnam Cycle 2025 dự kiến tiếp đón trên 15,000 lượt khách tham quan.

Triển lãm được tổ chức bởi Công ty VINEXAD – đơn vị thành viên Ufi với 50 năm kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm và các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, đây hứa hẹn là sự kiện không thể bỏ lỡ dành cho doanh nghiệp và người yêu thích xe đạp, xe điện và linh phụ kiện tại Việt Nam. Sự kiện mở ra cơ hội kết nối, hợp tác và cập nhật những xu hướng di chuyển xanh – sạch – thông minh mới nhất trên thế giới.

Được tổ chức đồng thời với Vietnam Sport Show 2025 - một triển lãm thú vị chuyên ngành về các sản phẩm thể thao và giải trí, sự hội tụ độc đáo của hai triển lãm năng động này sẽ mang đến cho khách tham quan một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt - tiếp cận các xu hướng và cải tiến mới nhất trong cả ngành xe hai bánh và các môn thể thao khác.

Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 9h -17h ngày 14~16/08/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC) và dự kiến tiếp đón trên 15,000 lượt khách tham quan.